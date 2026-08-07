Ce s-a întâmplat cu Dunărea și de ce Ungaria renunță la măsura de reducere a consumului
SURSA FOTO: Facebook, Péter Magyar – Peter Magyar, Ungaria
Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că populația nu va mai fi nevoită să reducă voluntar consumul de energie electrică începând de vineri, 7 august. Măsura fusese introdusă pe fondul nivelului foarte scăzut al Dunării și al dificultăților apărute în producția de electricitate.
Decizia luată de Ungaria după zilele de criză energetică. Ce se schimbă de vineri
Situația energetică a fost influențată de scăderea debitului fluviului, care a afectat funcționarea centralei nucleare de la Paks. Autoritățile au apelat la populație pentru reducerea consumului în anumite intervale orare, în încercarea de a menține stabilitatea sistemului energetic.
„Am reușit împreună și am protejat securitatea energetică a țării noastre. De vineri, 7 august, nu mai este necesară reducerea voluntară a consumului”, a scris Péter Magyar pe contul său de socializare.
Premierul Ungariei a mai precizat că vineri dimineață va prezenta deciziile adoptate de grupul guvernamental care gestionează situația energetică.
Măsura a fost introdusă pe fondul scăderii producției de energie
Centrala nucleară de la Paks a produs mai puțină energie electrică din cauza nivelului redus al apei Dunării, fenomen care a generat probleme pentru sectorul energetic. Unitatea nu a fost oprită complet, însă capacitatea de producție a fost afectată de condițiile hidrologice.
În această perioadă, autoritățile ungare au solicitat populației să reducă voluntar consumul de energie, iar marilor consumatori li s-a cerut, de asemenea, să limiteze utilizarea electricității.
Reducerea voluntară destinată populației a fost aplicată între orele 17:00 și 22:00. Oamenii au fost sfătuiți să evite, atunci când era posibil, activități precum spălatul hainelor, încărcarea mașinilor electrice, utilizarea piscinelor sau folosirea aparatelor de aer condiționat în acest interval.
Nivelul Dunării influențează în continuare sectorul energetic
Decizia privind eliminarea restricțiilor voluntare vine după îmbunătățirea situației care a determinat introducerea măsurii. Creșterea nivelului Dunării a permis diminuarea presiunii asupra producției de energie și asupra sistemului național.
Autoritățile urmează să comunice detaliile privind măsurile luate de grupul guvernamental responsabil de gestionarea crizei energetice.
Specialiștii atrag atenția că reducerea presiunii asupra sistemului energetic nu elimină problemele de mediu asociate schimbărilor hidrologice și nivelurilor scăzute ale apelor.
Péter Magyar, anunț despre infație
Péter Magyar a anunțat că inflația din Ungaria a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, cu o creștere anuală a prețurilor de 1,2% în luna iulie. Potrivit acestuia, consolidarea forintului a contribuit la această evoluție, iar prețurile alimentelor au înregistrat o scădere pentru prima dată după o perioadă îndelungată.
„Inflația a scăzut la un nivel nemaivăzut de 10 ani! Datorită forintului consolidat, prețurile au crescut cu doar 1,2% față de luna iulie a anului trecut. Pentru prima data după mult timp prețul alimentelor a scăzut!”, a mai transmis premierul Péter Magyar.
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