Traian Băsescu, despre Siegfried Mureșan: „Nu-i dau mari șanse”. Ce spune despre varianta alegerilor anticipate
SURSA FOTO: Inquam Photos / Virgil Simonescu - Traian Băsescu
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că premierul desemnat Siegfried Mureșan are șanse reduse să obțină susținerea necesară pentru formarea unui Guvern. El susține însă că Mureșan trebuie să încerce să valorifice toate posibilitățile pentru construirea unei majorități parlamentare.
Băsescu spune că Siegfried Mureșan are șanse reduse să formeze Guvernul
Traian Băsescu a comentat luni seara, într-o intervenție telefonică la B1 TV, situația politică și încercarea lui Siegfried Mureșan de a strânge voturile necesare pentru viitorul Executiv.
„Eu nu-i dau mari șanse lui Siegfried Mureșan”, a declarat fostul președinte.
Băsescu și-a reiterat ulterior opinia, afirmând că nu știe dacă premierul desemnat va reuși să construiască o altă formulă guvernamentală.
„Nu știu dacă el va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține”, a spus Traian Băsescu.
În același timp, fostul șef al statului consideră că Mureșan are obligația să încerce toate variantele disponibile pentru obținerea unei susțineri în Parlament.
„Dar, probabil, el va avea obligația să materializeze toate oportunitățile pe care eventual le-ar putea avea pentru a constitui o susținere guvernamentală”, a adăugat Băsescu.
Traian Băsescu nu vede o problemă într-o eventuală discuție cu AUR
Fostul președinte a fost întrebat și despre posibilitatea ca Siegfried Mureșan să poarte discuții cu reprezentanții AUR, inclusiv în contextul activității din Parlamentul European.
Băsescu a afirmat că astfel de discuții nu ar reprezenta ceva neobișnuit, susținând că George Simion a mai discutat atât cu Ilie Bolojan, cât și cu reprezentanți ai PSD.
„Este de notorietate, cu Simion a discutat și Bolojan, în mod repetat, cu Simion a discutat și PSD-ul, Grindeanu și alții de la PSD”, a afirmat acesta.
În opinia sa, nu ar exista, în aceste condiții, un motiv pentru care o eventuală discuție între Mureșan și AUR să fie privită diferit.
„Nu văd de ce ar fi un păcat dacă discută și Siegfried Mureșan”, a spus Băsescu.
Fostul președinte a precizat însă că nu crede că Mureșan va putea obține de la AUR suficiente voturi pentru formarea majorității.
Traian Băsescu consideră că prioritatea actuală este instalarea unui Guvern în funcție, indiferent de dificultățile întâmpinate pentru construirea unei majorități.
„Nu cred că are șanse să atragă numărul de voturi necesari de la AUR. Dar, pe de altă parte, are obligația să răspundă primei urgențe a țării, să fie un guvern în funcție”, a declarat fostul președinte.
În această situație, Siegfried Mureșan ar trebui, în opinia lui Băsescu, să exploreze variantele de susținere parlamentară pe care le are la dispoziție.
Băsescu vorbește și despre scenariul alegerilor anticipate
Fostul președinte a comentat și posibilitatea ca Nicușor Dan să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, în cazul în care tentativa lui Siegfried Mureșan nu va avea succes.
Băsescu a arătat că mai întâi trebuie văzut dacă Mureșan își va depune mandatul înainte de votul din Parlament sau dacă va merge cu viitorul Cabinet în Legislativ și nu va obține voturile necesare.
„În primul rând trebuie să vedem dacă Siegfried Mureșan își va depune mandatul înainte de a merge în Parlament, sau dacă va merge în Parlament și va pica la vot”, a explicat el.
În cazul unei noi respingeri în Parlament, Băsescu consideră că perspectiva alegerilor anticipate ar putea deveni un instrument important în negocierile dintre președinte și partidele politice.
„Dacă va fi a doua cădere de Guvern, prin vot în Parlament, este clar că președintele are în continuare biciul anticipatelor și va putea să-l folosească în discuția cu partidele”, a declarat Traian Băsescu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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