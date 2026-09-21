Siegfried Mureșan, refuzat de PSD. BPN a decis în unanimitate să nu susțină noul Guvern

Biroul Permanent Național al PSD a decis luni ca partidul să nu susțină Guvernul care urmează să fie format de premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată în unanimitate de conducerea social-democrată.

Recomandarea BPN va fi transmisă Consiliului Politic Național al PSD, forul statutar care urmează să se pronunțe asupra deciziei finale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat hotărârea după ședința conducerii partidului.

„Această decizie de astăzi a fost luată în unanimitate”, a declarat Grindeanu la sediul central al PSD, referindu-se la hotărârea de a nu susține viitorul Executiv.

Conducerea PSD a stabilit, de asemenea, ca parlamentarii social-democrați să nu voteze guvernul pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să îl propună. Hotărârea a fost luată luni, 21 septembrie 2026, și a fost anunțată public de Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei Deputaților.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, poziția adoptată de Biroul Permanent Național reprezintă o recomandare care va fi înaintată Consiliului Politic Național. Acest for are rolul statutar de a lua decizia partidului în privința susținerii sau nesusținerii Guvernului.

Grindeanu a precizat că hotărârea conducerii PSD privește atât susținerea politică a viitorului Executiv, cât și votul parlamentarilor social-democrați. În consecință, parlamentarii PSD ar urma să nu voteze Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

Poziția adoptată de BPN a fost prezentată după ședința conducerii partidului, iar liderul PSD a subliniat caracterul unanim al deciziei. Consultarea celorlalte structuri ale partidului urmează să aibă loc ulterior, înaintea stabilirii poziției finale.

Președintele PSD a fost întrebat și despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. În acest context, Grindeanu a fost chestionat de o jurnalistă dacă a fost dezamăgit de decizia președintelui României de a-l desemna pe Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Răspunsul său a fost „Da”.

Sorin Grindeanu a prezentat poziția PSD și prin raportare la direcția politică pe care ar urma să o continue noul Executiv. Liderul social-democrat a descris viitorul Guvern printr-o referire la actuala orientare guvernamentală.

„PSD a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0”, a mai declarat Grindeanu, făcând aluzie la faptul că Guvernul Mureșan ar urma să continue politica guvernului Bolojan.

Astfel, decizia anunțată de conducerea PSD vizează atât nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, cât și direcția politică atribuită viitorului Executiv de către liderul social-democrat.

Hotărârea BPN a fost luată luni, 21 septembrie 2026, iar următorul pas anunțat de conducerea partidului este consultarea Consiliului Politic Național cu privire la poziția PSD față de Guvernul Mureșan.