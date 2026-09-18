Sorin Grindeanu îl atacă pe Siegfried Mureșan: „N-au program, au o rotativă”. Ce îi cere premierului desemnat

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl critică pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, susținând că acesta și partidele care îl sprijină nu au prezentat încă un program pentru România. Liderul social-democrat cere clarificări privind politica fiscală, măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare, investițiile și locurile de muncă. Mesajul său a venit după declarațiile susținute vineri,de Mureșan și liderii PNL, USR și UDMR.

Sorin Grindeanu susține că, după perioada de blocaj politic, se aștepta ca premierul desemnat și partidele care îl susțin să aibă deja pregătit un plan pentru viitorul Executiv.

„N-au program, au o rotativă. După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România. Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă. Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii.”

Liderul PSD afirmă că, înainte de prezentarea programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan, PNL și USR ar fi revenit la discuțiile privind funcțiile și împărțirea puterii.

„În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii. Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua „timp de gândire”. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PSD”.”

Sorin Grindeanu a făcut referire și la evoluția cursului de schimb după desemnarea lui Siegfried Mureșan și a prezentat poziția PSD în privința negocierilor pentru viitorul Guvern.

„Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan. PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români.”

Mesajul lui Sorin Grindeanu a fost publicat după declarațiile de presă susținute vineri, la ora 13:00, de Siegfried Mureșan, alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna. A fost prima declarație de presă susținută de Mureșan de la propunerea sa pentru funcția de premier.

Siegfried Mureșan a anunțat că lucrul la programul de guvernare începe imediat și că prioritățile acestuia urmează să fie prezentate la începutul săptămânii.

„Mulțumesc foarte mult colegilor PNL și partenerilor USR și UDMR pentru parteneriatul strâns pe care l-am avut în toată această perioadă. În urmă cu 84 de zile, cele trei partide au decis împreună candidatura mea pentru prim-ministrul României. Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean, care să prezinte o agendă de modernizare care să se regăsească în creșterea nivelului de trai. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil, care să continue măsurile de reformă, proiectele începute. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate, că e mai stabilă, mai puternică și trebuie să continuăm. Am decis, împreună cu experții noștri, să începem munca imediat la un program de guvernare. Obiectiv e ca la începutul săptămânii să vă prezentăm prioritățile programului și cu acestea să discutăm cu parlamentarii.”

Ilie Bolojan a vorbit despre formarea noului Guvern și despre principalele probleme de care viitorul program trebuie să țină cont.

„Am aflat ieri, cu aproximativ 30 de minute înainte, prin informația pe care mi-a confirmat-o Siegfried, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu trei luni întârziere, responsabilitatea este la fel de valabilă. Vom încerca să formăm un guvern. PNL va trata cu responsabilitate această situație. Cum a prezentat dl. Mureșan, în zilele următoare vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte. Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu se pot îndeplini. Sunt problemele de păstrare a echilibrului fiscal, funcționarea statului, pregătirea bugetului și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei. Adică un guvern care ține cont de situația internațională, care ține cont de constrângeri.”

Dominic Fritz a anunțat susținerea USR pentru Siegfried Mureșan și a vorbit despre posibilitatea formării unui guvern minoritar.

„USR susține nominalizarea. E omul pregătit să conducă un guvern care să întărească convingerea că România are un viitor mai bun. Ne propunem să formăm un guvern serios, cu o viziune clară pentru România. Credem că Mureșan e omul potrivit pentru această misiune. Această misiune e mai importantă decât orice jocuri politice. Credem că Siegfried este omul potrivit pentru această misiune, mult mai importantă decât orice fel de jocuri politice. Această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și încrederea noastră că, dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă e minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine.”

Tanczos Barna a susținut că viitoarea formulă guvernamentală ar trebui să ofere stabilitate până în 2028 și a adus în discuție posibilitatea unei rotative.