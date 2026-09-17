BREAKING NEWS. Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Reacția PSD

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare. Mureșan a cerut un timp de gândire pentru a accepta misiunea.

Siegfried Mureșan beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni îl susțineau deja pentru funcția de premier înaintea consultărilor de joi.

„Am vorbit cu domnul Mureşan şi mi-a solicitat un timp de gândire. Domnul Mureşan rămâne prima opţiune pentru mine şi aştept să îmi confirme sau să îmi infirme, înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a afirmat Nicușor Dan.

Desemnarea vine după mai bine de patru luni de interimat, în urma demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan a convocat joi la Cotroceni toate partidele și formațiunile reprezentate în Parlament pentru o nouă rundă de consultări.

Cele două încercări anterioare de formare a unui Guvern au eșuat. Europarlamentarul Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină o majoritate parlamentară, iar cabinetul propus ulterior de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat într-o postare pe Facebook că acceptă propunerea făcută de Președintele României.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat într-o postare pe Facebook după desemnarea lui Siegfried Mureșan și a anunțat că partidul va analiza propunerea într-o ședință a Biroului Permanent Național programată pentru luni, 21 septembrie.

Liderul social-democrat s-a declarat „surprins și dezamăgit” de alegerea făcută de Nicușor Dan și a lansat acuzații dure la adresa premierului desemnat.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene”, a transmis Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a continuat atacul, afirmând că „trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”.

Grindeanu l-a criticat și pe fostul premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a blocat găsirea unei soluții politice și că a amplificat incertitudinea pentru populație și companii. Liderul PSD susține, de asemenea, că în buget există un minus de peste 30 de miliarde de lei, echivalent cu aproximativ 1,5% din PIB.

PSD nu a anunțat deocamdată cum va vota în cazul unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Decizia urmează să fie discutată luni.

„Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan are 45 de ani, este economist și europarlamentar din partea Grupului Partidului Popular European (PPE). Este membru al Partidului Național Liberal și se află în Parlamentul European din 2014. Din 2019 este vicepreședinte al PPE, funcție în care a fost reales de două ori.

Născut în Hunedoara, Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București în 2004, iar doi ani mai târziu a obținut un master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin. Tot în 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului.

Ulterior, a lucrat timp de trei ani în calitate de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german, Gunther Krichbaum. În 2009 s-a mutat la Bruxelles, iar în 2011 a devenit consilier politic pe probleme economice în cadrul PPE. În ianuarie 2014 a ajuns consilier politic principal al formațiunii europene.

Mureșan a intrat în politica românească în 2014, când a obținut primul mandat de europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP). În februarie 2015 a devenit prim-vicepreședinte al partidului. În acea perioadă a susținut-o pe Elena Udrea la alegerile prezidențiale, însă relația dintre cei doi s-a deteriorat ulterior. În 2016, Traian Băsescu îl prezenta inclusiv drept propunerea PMP pentru funcția de prim-ministru.

În 2018, Siegfried Mureșan a părăsit PMP și s-a înscris în PNL. Din postura de europarlamentar liberal, acesta a avut în anii următori numeroase poziții critice la adresa PSD. Ulterior, în contextul alianțelor electorale dintre cele două partide, a candidat pe liste comune și a beneficiat inclusiv de susținerea PSD pentru un nou mandat în Parlamentul European.