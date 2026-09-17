Se pregătește o nouă mutare pentru funcția de premier? Ce spune Victor Ponta

Fostul premier Victor Ponta spune că este pregătit să preia din nou funcția de prim-ministru, dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan. Ponta afirmă că, într-o astfel de situație, va purta discuții cu formațiunile parlamentare pentru a obține sprijinul necesar, cu excepția USR.

Victor Ponta susține că i-a transmis și liderului PSD, Sorin Grindeanu, că poate reprezenta o variantă pentru postul de premier, în condițiile în care șeful statului caută un candidat independent și cu experiență guvernamentală.

Fostul prim-ministru invocă atât statutul său de independent, cât și experiența acumulată la conducerea Guvernului. Ponta afirmă că președintele României are opțiuni pentru nominalizarea unui premier și că nu poate susține că nu există o persoană potrivită pentru această funcție.

Victor Ponta spune că se consideră o opțiune pentru funcția de premier, invocând independența politică și experiența guvernamentală. El afirmă că poate obține sprijin parlamentar pentru măsuri de redresare și că, dacă va fi desemnat, va negocia cu toate grupurile parlamentare, cu excepția USR.

„I-am spus și domnului Grindeanu și nu cred că mă va contrazice, dacă caută un independent, eu sunt independent. Dacă caută un om cu experiență, eu am și experiență. România e țara în care mereu ne jeluim că nu avem pe cine propune. Nu poate spune domnul președinte că nu are pe cine. Nicușor Dan a făcut parte din USR. Nu i-am cerut acest lucru. Asta trebuie să decidă președintele pe cine nominalizează, dar nu poate să spună că nu are pe cine. Am în spate un milion trei sute de mii de voturi,mult mai mult decât USR. Pot strânge voturi de la toți parlamentarii care înțeleg că suntem în prăpastie deja și care înțeleg că acest dezastru nu servește nimănui, trebuie să luăm niște măsuri de redresare și să le dăm oamenilor predictibilitate. Dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toate grupurile, mai puțin cu USR”, a mai transmis Victor Ponta

Declarația vine în contextul consultărilor politice convocate de președintele Nicușor Dan pentru identificarea unei soluții politice și guvernamentale. Grupul parlamentar Uniți pentru România, formațiune apropiată lui Victor Ponta, a anunțat că participă la aceste discuții.

UPR anunță că va participa la consultările convocate de președintele României pentru identificarea unei soluții politice și guvernamentale stabile. Formațiunea susține un Guvern cu puteri depline, sprijinit de o majoritate parlamentară clară, un premier capabil să formeze această majoritate, miniștri profesioniști și un program de relansare economică.

„Grupul parlamentar Uniți pentru România participă la consultările convocate de Președintele României cu obiectivul de a contribui la identificarea rapidă a unei soluții politice și guvernamentale stabile. În actualul context, considerăm că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară clară, capabil să ia decizii și să își asume răspunderea pentru acestea. UPR nu dorește prelungirea blocajului politic și nu va contribui la acesta. Vom susține dialogul și constituirea unei formule guvernamentale funcționale, cu condiția ca viitorul Executiv să se bazeze pe trei elemente esențiale: un prim-ministru capabil să coaguleze o majoritate, o echipă de miniștri profesioniști și un program real de relansare economică”, a transmis grupul parlamentar.

Formațiunea își menține, totodată, propunerea ca Victor Ponta să ocupe funcția de prim-ministru. UPR își justifică propunerea prin experiența fostului premier în conducerea Guvernului și prin capacitatea acestuia de a negocia cu formațiuni politice diferite.

Reprezentanții grupului parlamentar spun că experiența guvernamentală reprezintă un element important pentru ocuparea funcției de premier. În argumentația UPR sunt menționate cunoașterea administrației centrale, procesul bugetar, relația dintre Guvern și Parlament, precum și raportarea la instituțiile europene.

UPR își menține propunerea ca Victor Ponta să fie desemnat prim-ministru, după ce formațiunea a susținut aceeași variantă și la consultările anterioare. Reprezentanții grupului parlamentar își argumentează poziția prin experiența lui Ponta la conducerea Guvernului și prin capacitatea acestuia de a purta dialog cu formațiuni politice diferite.

Potrivit UPR, experiența în conducerea Executivului este importantă în actuala etapă, iar viitorul premier ar trebui să cunoască mecanismele administrației centrale, procesul bugetar și relația dintre Guvern și Parlament. Formațiunea menționează, de asemenea, raportarea la instituțiile europene și capacitatea de a transforma proiectele importante în decizii guvernamentale.