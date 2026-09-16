Kelemen Hunor are o a treia variantă pentru viitorul Guvern. Scenariul propus de liderul UDMR

Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Kelemen Hunor, propune o nouă formulă pentru deblocarea negocierilor privind formarea Guvernului. Între varianta unui cabinet politic și cea a unui guvern tehnocrat, liderul UDMR spune că miniștrii ar putea fi selectați dintre funcționarii cu experiență din ministere.

Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Parlament, că în prezent sunt discutate două variante principale pentru viitorul Executiv. Prima presupune formarea unui guvern politic în jurul Partidului Social Democrat (PSD), iar cea de-a doua este formula unui cabinet tehnocrat.

Liderul UDMR susține însă că ar putea exista și o a treia soluție, situată între cele două. Aceasta nu a fost discutată până acum între partide.

„Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență”, a explicat Kelemen Hunor.

În această formulă, funcțiile de ministru ar reveni unor persoane care cunosc administrația publică, activitatea ministerelor și procedurile instituționale.

Propunerea liderului UDMR apare în contextul dificultăților partidelor de a ajunge la o formulă care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.

„Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care ar putea, la o adică, să apropie cele două partide”, a afirmat Kelemen Hunor.

El a precizat că nu s-a stabilit nici măcar o denumire pentru un asemenea cabinet. Ideea este ca viitorii miniștri să provină din interiorul administrației și să aibă experiență acumulată în perioade în care ministerele respective au fost conduse de partide diferite.

Propunerea apare cu o zi înaintea consultărilor oficiale convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Discuțiile vor avea loc joi, 17 septembrie, și vor începe la ora 09:00 cu delegația PSD. AUR este programată la 09:30, PNL la 10:00, USR la 10:30, iar UDMR la 11:00.

De la ora 11:30 vor avea loc consultările cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, urmat de S.O.S. România la 12:00 și Partidul Oamenilor Tineri la 12:30.

Grupul parlamentar Uniți pentru România este programat la ora 13:00, iar PACE – Întâi România la 13:30. Ultima rundă, de la ora 14:00, este rezervată parlamentarilor neafiliați.

Consultările au fost convocate oficial pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.