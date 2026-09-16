Kelemen Hunor are o a treia variantă pentru viitorul Guvern. Scenariul propus de liderul UDMR
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Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), Kelemen Hunor, propune o nouă formulă pentru deblocarea negocierilor privind formarea Guvernului. Între varianta unui cabinet politic și cea a unui guvern tehnocrat, liderul UDMR spune că miniștrii ar putea fi selectați dintre funcționarii cu experiență din ministere.
O variantă între Guvernul politic și cel tehnocrat
Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Parlament, că în prezent sunt discutate două variante principale pentru viitorul Executiv. Prima presupune formarea unui guvern politic în jurul Partidului Social Democrat (PSD), iar cea de-a doua este formula unui cabinet tehnocrat.
Liderul UDMR susține însă că ar putea exista și o a treia soluție, situată între cele două. Aceasta nu a fost discutată până acum între partide.
„Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență”, a explicat Kelemen Hunor.
În această formulă, funcțiile de ministru ar reveni unor persoane care cunosc administrația publică, activitatea ministerelor și procedurile instituționale.
Kelemen Hunor crede că soluția ar putea apropia PSD și PNL
Propunerea liderului UDMR apare în contextul dificultăților partidelor de a ajunge la o formulă care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.
„Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere, care ar putea, la o adică, să apropie cele două partide”, a afirmat Kelemen Hunor.
El a precizat că nu s-a stabilit nici măcar o denumire pentru un asemenea cabinet. Ideea este ca viitorii miniștri să provină din interiorul administrației și să aibă experiență acumulată în perioade în care ministerele respective au fost conduse de partide diferite.
Nicușor Dan începe joi consultările pentru desemnarea premierului
Propunerea apare cu o zi înaintea consultărilor oficiale convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Discuțiile vor avea loc joi, 17 septembrie, și vor începe la ora 09:00 cu delegația PSD. AUR este programată la 09:30, PNL la 10:00, USR la 10:30, iar UDMR la 11:00.
De la ora 11:30 vor avea loc consultările cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, urmat de S.O.S. România la 12:00 și Partidul Oamenilor Tineri la 12:30.
Grupul parlamentar Uniți pentru România este programat la ora 13:00, iar PACE – Întâi România la 13:30. Ultima rundă, de la ora 14:00, este rezervată parlamentarilor neafiliați.
Consultările au fost convocate oficial pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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