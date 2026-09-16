ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce urmăresc inspectorii antifraudă
SURSA FOTO: www.anaf.ro - ANAF, inspectori ai Fiscului
ANAF verifică, la nivel național, 180 de case de schimb valutar, în cadrul Operațiunii FOCUS, pentru a identifica eventualele abateri fiscale și a crește gradul de conformare. Controalele sunt efectuate simultan de inspectorii antifraudă, în diferite județe și în București.
ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce urmăresc inspectorii antifraudă?
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) verifică, simultan, 180 de case de schimb valutar din întreaga țară, în cadrul Operațiunii FOCUS – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a verificărilor desfășurate recent, în cadrul unui proiect-pilot dedicat domeniului schimbului valutar. Potrivit ANAF, rezultatele proiectului au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici verificați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu.
În cadrul Operațiunii FOCUS, inspectorii antifraudă verifică, cu precădere, fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Aceștia urmăresc concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, precum și respectarea obligațiilor declarative și de plată.
Verificările vizează și respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate, precum și eventualele situații care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.
Cele 180 de case de schimb valutar sunt situate în diferite județe ale țării și în municipiul București. Verificările sunt desfășurate coordonat, în funcție de profilul de risc identificat.
Când vor fi prezentate rezultatele?
Potrivit ANAF, extinderea verificărilor la nivel național are ca obiectiv creșterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici.
În situația în care inspectorii antifraudă identifică încălcări ale legislației fiscale, aceștia vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.
Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS vor fi comunicate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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