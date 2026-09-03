DNA anchetează o miză de 1,5 milioane de euro la Finanțele Publice. Un inspector superior și fiul unui om de afaceri au fost plasați sub control judiciar
SURSA FOTO: Inquam Photos / Liviu Florin Albei - DNA
DNA a pus în mișcare acțiunea penală față de trei persoane într-un dosar privind influențarea unor rambursări de TVA la ANAF Timișoara. Un inspector superior, un om de afaceri și o persoană acuzată de complicitate au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, începând de joi. Ancheta vizează acuzații de trafic de influență, cumpărare de influență și complicitate la trafic de influență.
DNA investighează promisiunea unei sume de 1,5 milioane de euro
În dosarul instrumentat de DNA, printre persoanele cercetate se numără Ion-Dacian Crainic, inspector superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, structură a ANAF.
În același dosar este cercetat omul de afaceri C.G., căruia anchetatorii îi atribuie două infracțiuni de cumpărare de influență. A treia persoană inculpată este V.A., acuzată de complicitate la trafic de influență. V.A. ar fi Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga.
DNA susține că presupusa înțelegere referitoare la rambursarea TVA ar fi fost stabilită în decembrie 2025, când Ion-Dacian Crainic ar fi acceptat promisiunea omului de afaceri de a primi 1,5 milioane de euro. În schimbul acestei sume, inspectorul superior ar fi urmat să intervină pe lângă funcționari ai ANAF Timișoara.
Demersul ar fi urmărit admiterea unei cereri privind rambursarea TVA în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, transferul celor 1,5 milioane de euro urma să fie ascuns prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management.
Ulterior, Crainic ar fi explicat și modul în care trebuia împărțită suma promisă. Din totalul de 1,5 milioane de euro, un milion de euro ar fi urmat să rămână la inspectorul superior și la presupusul său complice, V.A.
Diferența de 500.000 de euro ar fi fost destinată funcționarilor despre care Crainic ar fi lăsat impresia că puteau interveni în soluționarea favorabilă a cererii de rambursare a TVA.
Inspectorul ar fi acceptat promisiunea altor 100.000 de euro
Procurorii DNA investighează și o a doua presupusă intervenție, care ar fi avut loc în martie 2026. Ion-Dacian Crainic ar fi acceptat indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea primirii unei alte sume de la același om de afaceri.
De această dată, suma promisă ar fi fost de 100.000 de euro. În schimbul banilor, inspectorul superior ar fi trebuit să își folosească influența asupra unor funcționari din cadrul ANAF Timișoara.
Intervenția ar fi urmărit soluționarea unei cereri pentru redobândirea codului de TVA și aprobarea unei rambursări în valoare de aproximativ 5 milioane de lei, conform informațiilor prezentate de DNA.
Banii ar fi fost ascunși prin contracte de consultanță
Anchetatorii afirmă că și cei 100.000 de euro promiși în cadrul celei de-a doua presupuse înțelegeri urmau să fie transferați printr-un mecanism destinat să ascundă adevărata natură a banilor.
Suma ar fi trebuit să fie disimulată prin contracte de prestări servicii sau prin contracte de consultanță privind accesarea fondurilor europene.
Ce interdicții trebuie să respecte cei trei inculpați
Măsura controlului judiciar a fost dispusă în cazul celor trei inculpați pentru o perioadă de 60 de zile, calculată începând cu 3 septembrie 2026. În acest interval, persoanele cercetate nu au voie să părăsească România.
De asemenea, acestea nu pot comunica, direct sau indirect, cu persoanele nominalizate în ordonanțele emise de procurori.
Ion-Dacian Crainic are și interdicția de a-și exercita funcția de angajat al ANAF în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara.
DNA precizează că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor stabilite prin controlul judiciar poate conduce la înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.
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