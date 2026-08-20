Ciprian Ciucu rămâne cu restricțiile impuse de DNA. Tribunalul București i-a respins toate solicitările

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, până la 15 octombrie 2026. Tribunalul București a respins joi contestația depusă împotriva măsurii prelungite de procurorii DNA. Edilul nu poate părăsi România fără acordul procurorului și nici nu poate comunica cu anumite persoane stabilite în cadrul anchetei în care este cercetat pentru luare de mită.

Ciprian Ciucu va fi cercetat în continuare sub control judiciar, după ce Tribunalul București a menținut măsura preventivă prelungită recent de Direcția Națională Anticorupție. Primarul general al Capitalei fusese plasat sub control judiciar în luna iunie, iar procurorii au decis ca restricțiile să rămână în vigoare pentru încă două luni, până la 15 octombrie inclusiv.

Edilul a contestat ordonanța DNA și a cerut, în subsidiar, modificarea obligațiilor stabilite în cadrul controlului judiciar. Concret, acesta a solicitat permisiunea de a părăsi teritoriul României și eliminarea interdicției de a lua legătura cu anumite persoane.

Printre cei cu care Ciucu nu poate comunica se află primarul Sectorului 6 și un angajat al Direcției de Urbanism. Judecătorul de drepturi și libertăți a considerat însă că solicitările edilului sunt neîntemeiate și le-a respins.

Decizia instanței menține atât controlul judiciar, cât și obligațiile impuse primarului general pe durata desfășurării anchetei penale. Tribunalul București a prezentat în detaliu soluția adoptată:

„Judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul CC, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, împotriva ordonanţei din data de 12.08.2026, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 317/2/P/2025 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de la 17.08.2026 până la 15.10.2026, inclusiv. De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conţinutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligaţii: de a nu depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane”, a anunţat Tribunalul Bucureşti.

Controlul judiciar este o măsură preventivă și nu reprezintă o hotărâre privind vinovăția persoanei cercetate. Ciprian Ciucu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procedurilor judiciare.

Ciprian Ciucu a explicat, cu două zile înainte de pronunțarea instanței, că depunerea contestației reprezintă atât exercitarea unui drept legal, cât și un gest prin care își susține nevinovăția. El s-a referit și la interdicția de a comunica cu primarul Sectorului 6 și cu un reprezentant al Direcției de Urbanism.

„În primul rând, dacă nu aş face acest gest (contestarea controlului judiciar – n.r.), m-aş recunoaşte vinovat şi, pentru că eu trebuie să îmi apăr drepturile şi libertăţile, am ales să fac acest gest şi la nivel simbolic. Deci, voi face de fiecare dată acest gest şi voi contesta controlul judiciar. (…) Este vorba, se ştie, despre unul dintre oamenii de la Direcţia de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat, pentru că ar trebui să pot să iau legătura cel puţin cu primarul Sectorului 6, dar pentru că dânsul n-a fost audiat nu pot face acest lucru”, declara Ciucu în urmă cu două zile.

Procurorii DNA îl cercetează pe Ciprian Ciucu pentru presupuse fapte comise în timpul campaniei electorale din perioada noiembrie–decembrie 2025, când acesta candida pentru Primăria Capitalei. Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, edilul ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală.

Anchetatorii susțin că serviciile respective ar fi fost oferite în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism necesare unui proiect imobiliar. Ciprian Ciucu a respins public acuzațiile și a afirmat că este nevinovat.