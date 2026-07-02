Ciprian Ciucu pleacă în vacanță. A decis cine conduce Primăria Capitalei în lipsa lui
SURSĂ FOTO: Facebook/PMB - Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat că va intra în concediu începând din acest weekend și că va lipsi din activitatea Primăriei Capitalei o singură săptămână lucrătoare. Primarul general a precizat cine îi va prelua atribuțiile pe perioada absenței, conform prevederilor legale. În paralel, instanța i-a permis să părăsească temporar România pentru un concediu în Portugalia, deși se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA.
Ciprian Ciucu a anunțat cine va conduce Primăria Capitalei în perioada concediului
Ciprian Ciucu a declarat miercuri, în cadrul unei intervenții la Antena 3, că va pleca în concediu la sfârșitul acestei săptămâni și că absența sa din fruntea Primăriei Municipiului București va fi limitată la o săptămână lucrătoare.
Edilul a explicat că decizia de a-și lua câteva zile de odihnă este una firească, având în vedere ritmul intens de lucru din ultimele luni.
„Vă dați seama că este normal să mă duc și eu în concediu, că muncesc de dimineața până seara. Am nevoie și eu, ca oricine altcineva, de un concediu”, a declarat Ciprian Ciucu.
Primarul general a precizat că plecarea este programată în weekend, astfel încât perioada în care va lipsi efectiv din activitatea administrației locale va fi redusă.
„E ceva normal. Nu voi lipsi decât o săptămână. O săptămână lucrătoare, pentru că voi pleca în weekend”, a spus acesta.
Întrebat cine va conduce Primăria Capitalei în perioada concediului, edilul a explicat că atribuțiile sale vor fi preluate automat, în conformitate cu legea, de viceprimarul 1.
„Evident, așa cum spune legea, viceprimarul unu, domnul Bujduveanu (n.r. Stelian), preia atribuțiile primarului general”, a precizat edilul.
Instanța i-a permis lui Ciprian Ciucu să călătorească în Portugalia în perioada 3-12 iulie
Concediul anunțat de Ciprian Ciucu este posibil după ce instanța a aprobat solicitarea acestuia de a părăsi temporar teritoriul României, în condițiile în care primarul general se află sub control judiciar într-un dosar penal instrumentat de DNA.
Magistrații au admis plângerea formulată împotriva ordonanței prin care i se refuzase inițial deplasarea și au autorizat efectuarea concediului de odihnă în Portugalia, potrivit documentului emis de instanță.
„I s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026″, se arată în decizia magistraţilor.
Edilul Capitalei se află sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, în care este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie – decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite.
După ce Tribunalul București a respins, săptămâna trecută, contestația formulată de primarul general împotriva măsurii controlului judiciar, acesta a solicitat instanței permisiunea de a efectua concediul deja programat în Portugalia. Cererea a fost admisă, iar hotărârea este definitivă.
„În dosarul 26603/3/2026, a fost admisă plângerea formulată de inc. C.C. împotriva Ordonanței din data de 29.06.2026 emise de D.N.A.. A fost desființată ordonanta atacată si în consecinta i s-a încuviințat inculpatului părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în intervalul 03.07.2026-12.07.2026, în scopul efectuării concediului de odihnă, conform pachetului de servicii turistice achiziționat la data de 10 iunie 2026. Soluţia este definitivă”, a comunicat Instanţa.
Primarul Capitalei rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul DNA
Situația juridică a lui Ciprian Ciucu rămâne neschimbată, după ce Tribunalul București a respins, în 24 iunie, contestația formulată împotriva măsurii controlului judiciar și cererea subsidiară privind modificarea obligațiilor impuse prin această măsură preventivă.
În urma deciziei instanței, primarul general al Capitalei rămâne sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Potrivit procurorilor DNA, Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025, ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.
Ancheta care îl vizează pe edil a pornit din investigarea unui alt dosar de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). În cursul cercetărilor, procurorii susțin că au identificat mai multe presupuse fapte de corupție, ceea ce a condus la extinderea investigației și asupra primarului general al Capitalei.
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