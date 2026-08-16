CET Grozăvești va fi oprită duminică seara. Apa Nova efectuează lucrări la rețeaua de alimentare cu apă
SURSA FOTO: ELCEN
Electrocentrale București anunță oprirea temporară și controlată a CET Grozăvești începând de duminică, 16 august, ora 22:00, până luni, 17 august 2026, ora 12:00. Măsura este necesară din cauza unor lucrări pe care Apa Nova București le va efectua la rețeaua de alimentare cu apă.
CET Grozăvești se oprește timp de 14 ore
Intervenția Apa Nova presupune relocarea debitmetrului de pe branșamentul situat pe Splaiul Independenței nr. 227. Lucrările vor necesita sistarea alimentării cu apă în intervalul duminică, ora 22:00, până luni dimineața, la ora 05:00.
Apa furnizată de Apa Nova este necesară pentru procesul de tratare chimică prin care este obținută apa dedurizată. Aceasta este utilizată în circuitul de termoficare pentru prepararea apei calde menajere furnizate consumatorilor finali prin intermediul Termoenergetica.
„Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) informează că va efectua o oprire temporară şi controlată a CET Grozăveşti în noaptea de duminică, 16 august (ora 22:00), până luni, 17 august 2026 (ora 12:00). Măsura este determinată în mod direct de o intervenţie externă: compania Apa Nova Bucureşti a notificat ELCEN cu privire la executarea unor lucrări de relocare a debitmetrului de pe branşamentul din Splaiul Independenţei nr. 227, acţiune ce presupune sistarea alimentării cu apă în intervalul duminică, ora 22:00 – luni dimineaţa, ora 05:00”, au transmis reprezentanţii Electrocentrale Bucureşti.
Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor împiedică desfășurarea procesului tehnologic al centralei. Din acest motiv, oprirea temporară a echipamentelor ELCEN reprezintă o măsură tehnică obligatorie.
Centrala va fi oprită timp de aproximativ 14 ore, de duminică seara, la ora 22:00, până luni la prânz, la ora 12:00.
„Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor derulate de Apa Nova împiedică desfăşurarea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea temporară a echipamentelor ELCEN este o măsură tehnică obligatorie”, a transmis Electrocentrale Bucureşti.
ELCEN precizează că a coordonat manevrele astfel încât oprirea CET Grozăvești să aibă loc în cursul nopții de duminică
ELCEN precizează că a coordonat manevrele astfel încât oprirea CET Grozăvești să aibă loc în cursul nopții de duminică. Intervalul a fost ales deoarece coincide cu perioada în care consumul de energie termică este cel mai scăzut din timpul săptămânii.
Potrivit companiei, impactul asupra locuitorilor din zona deservită de CET Grozăvești va fi minim. Efectele se vor manifesta printr-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineții de luni.
După finalizarea lucrărilor Apa Nova, programate pentru luni dimineața, echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea și pregătirea instalațiilor. Compania estimează că până la ora 12:00, luni, 17 august, CET Grozăvești va reveni la parametrii normali de furnizare.
„Efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăveşti va fi minim, constând într-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineţii de luni. Echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea şi pregătirea instalaţiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineaţă, astfel încât până la ora 12:00, CET Grozăveşti va reveni la parametrii normali de furnizare”, a mai transmis Electrocentrale Bucureşti.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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