Lucrări la CET Grozăvești. ELCEN oprește temporar centrala timp de șase ore. Ce impact ar putea avea asupra sistemului de termoficare

Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că luni, 27 iulie 2026, va desfășura o intervenție tehnică programată la CET Grozăvești, una dintre cele mai importante centrale care alimentează sistemul centralizat de termoficare al Capitalei. Lucrările sunt necesare pentru menținerea în condiții de siguranță a instalațiilor de gaz natural și vor determina oprirea temporară a centralei pe durata intervenției.

Compania precizează că operațiunea este una preventivă și a fost programată într-un interval orar ales astfel încât efectele asupra consumatorilor să fie cât mai reduse.

Potrivit ELCEN, lucrările vor avea loc luni, între orele 09:00 și 15:00, iar intervenția presupune efectuarea releveului diafragmei de gaz, etapă necesară înaintea înlocuirii acesteia.

Pentru desfășurarea operațiunii, alimentarea cu gaz natural a centralei va fi sistată temporar, ceea ce va conduce la indisponibilizarea CET Grozăvești pe întreaga perioadă a lucrărilor.

Reprezentanții companiei subliniază că momentul ales pentru intervenție nu este întâmplător. Lucrarea a fost programată în afara intervalelor de consum ridicat, iar alegerea zilei și a orei a ținut cont inclusiv de condițiile meteorologice prognozate, care indică temperaturi exterioare de peste 30 de grade Celsius.

ELCEN explică faptul că efectuarea acestor lucrări este necesară pentru prevenirea unor eventuale avarii și pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor. După finalizarea intervenției, echipamentele vor fi repuse în funcțiune.

Compania precizează că operatorul sistemului de termoficare din București a fost notificat din timp cu privire la intervenția programată, astfel încât să poată lua măsurile necesare pentru administrarea rețelei în perioada în care centrala va fi indisponibilă.

„ELCEN a informat în prealabil Compania Municipală Termoenergetica București cu privire la desfășurarea acestei intervenții, pentru ca operatorul sistemului de transport și distribuție a energiei termice să poată adopta măsurile operaționale necesare, conform competențelor sale.”, se mai precizează în comunicat.

Anunțul vine în contextul în care relațiile dintre ELCEN și Termoenergetica au fost marcate în ultimele luni de probleme financiare, producătorul de energie termică anunțând recent că are de recuperat aproximativ 1,5 miliarde de lei reprezentând facturi restante.

Pe lângă lucrările curente de întreținere, ELCEN pregătește și modernizarea amplă a centralei Grozăvești. La începutul lunii iunie, compania a lansat procedura de achiziție pentru construirea unei noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 600 de milioane de lei, iar proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, în baza contractului semnat în noiembrie 2024.

Noua unitate va funcționa pe gaze naturale și va fi proiectată în conceptul „hydrogen ready”, ceea ce înseamnă că va putea utiliza, pe măsura dezvoltării tehnologiilor și a pieței, amestecuri de gaze care conțin hidrogen, contribuind la obiectivele de reducere a emisiilor de carbon asumate de România și Uniunea Europeană.

Potrivit ELCEN, investiția urmărește modernizarea producției de energie termică și electrică și va aduce mai multe avantaje pentru sistemul energetic al Capitalei.

Compania estimează că noua centrală va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea consumului de energie primară și creșterea eficienței energetice, eficiența globală urmând să ajungă la aproximativ 81,05%. Totodată, proiectul are ca obiectiv reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității activității de producere a energiei.

Noua unitate va avea o putere termică de aproximativ 92 MWt, urmând să furnizeze agent termic pentru consumatorii conectați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului București.