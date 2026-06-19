Rețeaua de termoficare din vestul Bucureștiului, în plin proces de reabilitare cu fonduri europene

Modernizarea rețelei de termoficare a Capitalei avansează cu finanțare europeană destinată lucrărilor de reabilitare a magistralei II Vest. Proiectul vizează un tronson esențial pentru alimentarea cu agent termic a mai multor cartiere din sectorul de vest al orașului. Investiția are rolul de a înlocui infrastructura veche și afectată de avarii repetate. Autoritățile au anunțat că finanțarea acoperă cea mai mare parte a costurilor.

Suma de 42,5 milioane lei a fost obținută de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Termoficare. Aceasta reprezintă 85% din valoarea totală a investiției destinate modernizării magistralei II Vest, pe segmentul dintre căminele PV2 – CM20.

Conducta asigură legătura dintre sursa CET VEST și zonele rezidențiale Militari și Drumul Taberei. Infrastructura avea o vechime de aproximativ 25 de ani.

În ultimii 15 ani, conducta a fost scoasă din exploatare și menținută în conservare, pe fondul defecțiunilor repetate apărute în timp. Segmentul a fost reluat temporar în funcțiune în două ierni, pentru a susține alimentarea cu agent termic.

Reabilitarea propriu-zisă a început în luna iulie 2025, după mai multe etape pregătitoare. Intervențiile sunt realizate etapizat, pe un traseu tehnic complex.

Proiectul prevede instalarea și punerea în funcțiune a aproximativ 4 kilometri de conducte noi, preizolate. Acestea sunt echipate cu senzori pentru detectarea avariilor, integrați în sistemul modernizat de monitorizare. Noile componente sunt menite să reducă riscul pierderilor de agent termic. Înlocuirea rețelei vechi se realizează pe sectoare succesive.

Prima etapă a lucrărilor a presupus igienizarea terenului pe o suprafață de peste 1,6 hectare. De pe amplasament au fost colectate cantități importante de deșeuri provenite din activități de construcții. Intervențiile se desfășoară în condiții dificile, având în vedere amplasarea traseului de-a lungul unei căi ferate active. Zona include și perimetre cu hale și depozite private.

Până în prezent, au fost montați 1,7 kilometri de conducte preizolate dotate cu sisteme de detecție a avariilor. Lucrările continuă pe tronsoane, în funcție de accesul tehnic disponibil. Constructorii urmăresc menținerea ritmului de execuție stabilit inițial. Progresul este monitorizat pe întreaga lungime a șantierului.

Proiectul este derulat de Compania Municipală Energetica Servicii București. Termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul anului 2026, cu un an mai devreme față de prevederile contractuale. Obiectivul este accelerarea punerii în funcțiune a noii infrastructuri. Planificarea lucrărilor urmărește reducerea perioadei de intervenție în rețeaua existentă.

Tronsonul reabilitat este considerat esențial pentru funcționarea sistemului de termoficare din vestul Capitalei. Acesta realizează conexiunea dintre CET VEST și Magistrala Militari, integrată la rândul ei cu alte rețele secundare. Infrastructura contribuie la alimentarea cartierelor Militari, Drumul Taberei și Crângași. Sistemul modernizat este proiectat să asigure continuitatea distribuției agentului termic pe termen lung.

Noua conductă va deservi 33 de puncte termice, care asigură distribuția către aproximativ 450 de blocuri. Numărul total al apartamentelor vizate de acest segment este de circa 33.000. Reconfigurarea rețelei urmărește stabilizarea fluxului de furnizare în zonele conectate. Lucrările se desfășoară în paralel cu menținerea funcționării celorlalte tronsoane active.

Cea mai amplă intervenție are loc pe conducta cu diametrul de 1100 mm, pe traseul cuprins între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia. Lucrările fac parte din proiectul POIM, integrat în obiectivul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”.

Intervențiile sunt incluse în Lotul 4, Obiectivele 17 și 20, și presupun oprirea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice și două module termice. Măsura va afecta aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 22 iunie – 3 iulie.

O altă zonă vizată este cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Calea Floreasca, Strada Nae Caranfil, Strada Pipera, Bulevardul Ștefan cel Mare (până la intersecția cu Strada Doctor Grozovici), Bulevardul Lacul Tei, Strada Mașina de Pâine și Strada Ion Berindei.

Aici se desfășoară lucrări de modernizare incluse în proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”, care acoperă șapte obiective și un traseu total de 31,621 km, respectiv Obiectivul 4 – Magistrala II-III Grozăvești, precum și Lotul 1 aferent Magistralei II Sud. În această zonă, furnizarea apei calde va fi sistată pentru 37 de puncte termice, ceea ce înseamnă 386 de blocuri, în perioada 22–28 iunie.