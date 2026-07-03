Mii de blocuri din București rămân fără apă caldă în luna iulie. Primăria anunță lucrări de modernizare a rețelei de termoficare

Primăria Capitalei anunță noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare, care vor duce la întreruperea temporară a furnizării apei calde în mai multe zone din București. Instituția precizează că investițiile sunt finanțate din fonduri europene și guvernamentale și trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2027.

Primăria Capitalei transmite că accelerează lucrările de înlocuire și modernizare a conductelor de termoficare, pentru a reduce numărul avariilor în sezonul rece.

Instituția precizează că a atras 1,3 miliarde de lei din fonduri europene și guvernamentale pentru aceste investiții și avertizează că banii nerambursabili ar putea fi pierduți dacă lucrările nu sunt finalizate până în decembrie 2027.

Reprezentanții Primăriei își cer scuze pentru disconfortul creat și anunță că furnizarea apei calde va fi întreruptă temporar în mai multe zone ale orașului.

În perioada 13-18 iulie, vor fi înlocuite conductele cu diametrul de 500 mm de pe rețeaua primară din zona Șoseaua Panduri.

Pentru desfășurarea lucrărilor, Compania Municipală Termoenergetica București va opri furnizarea apei calde la 55 de puncte termice, fiind afectate 845 de blocuri.

Tot începând cu 13 iulie, în zona delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și strada Nicolae Caramfil, va fi sistată furnizarea apei calde către 18 puncte termice, ceea ce va afecta 230 de blocuri. Lucrările sunt programate până la 31 iulie.

În perioada 20 iulie – 2 august, vor avea loc lucrări la rețeaua primară, pe conducta cu diametrul de 1.100 mm, în zona delimitată de strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, strada Nițu Vasile, strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Potrivit Primăriei Capitalei, vor fi oprite 72 de puncte termice și două module termice, iar furnizarea apei calde va fi întreruptă pentru 1.100 de blocuri.

În aceeași perioadă, 20 iulie – 2 august, sunt programate lucrări de modernizare a rețelei termice primare, la conducta cu diametrul de 1.000 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă.

Primăria anunță că furnizarea apei calde va fi sistată către 92 de puncte termice, fiind afectate 1.016 blocuri.

Tot pentru aceeași zonă și același interval este anunțată o altă întrerupere a apei calde către 92 de puncte termice, care va afecta 972 de blocuri, potrivit informațiilor transmise de instituție.