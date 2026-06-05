Termoenergetica lansează o licitație de peste 4,7 milioane de lei. Compania caută operator pentru depozitarea deșeurilor

Compania Municipală Termoenergetica București a lansat o procedură de achiziție publică pentru servicii de depozitare a deșeurilor rezultate din lucrările de reparații și intervenții la rețelele de termoficare din Capitală. Valoarea estimată a acordului-cadru depășește 4,7 milioane de lei, fără TVA.

Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar contractul vizează gestionarea deșeurilor generate în urma lucrărilor desfășurate la rețelele de transport și distribuție a energiei termice.

Potrivit documentației publicate în SEAP, contractul are ca obiect prestarea serviciilor de depozitare pentru deșeurile rezultate din excavații și lucrări de construcții, materiale de izolație termică, precum și deșeuri lemnoase provenite din intervențiile la infrastructura de termoficare.

Achiziția va fi realizată prin încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic.

Companiile interesate să participe la procedură trebuie să dețină autorizație de mediu sau autorizație integrată de mediu cu viză anuală valabilă. De asemenea, acestea trebuie să demonstreze că dețin un depozit autorizat pentru astfel de deșeuri sau că au încheiat un contract cu un operator autorizat pentru prestarea acestor servicii.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru data de 6 iulie 2026, ora 15:00.

Compania Municipală Termoenergetica București este operatorul regional care asigură serviciul public de alimentare cu energie termică în Capitală.

Procedura de achiziție vine într-o perioadă în care autoritățile locale încearcă să accelereze reformarea sistemului centralizat de termoficare și să creeze condițiile pentru integrarea producției și distribuției energiei termice sub controlul Municipalității.

Tot joi, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect prin care primarul general este mandatat să coordoneze măsurile necesare transferului către Municipiul București a acțiunilor deținute de Ministerul Energiei la Electrocentrale București (Elcen).

Hotărârea a fost adoptată cu 43 de voturi pentru și o abținere.

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul completează o hotărâre aprobată în 2025, prin care Primăria Capitalei a solicitat preluarea participației deținute de Ministerul Energiei la Elcen.

Potrivit acestuia, mandatul acordat primarului general permite desfășurarea tuturor activităților necesare pentru realizarea transferului, inclusiv elaborarea documentelor și evaluărilor necesare.

Stelian Bujduveanu a subliniat că obiectivul urmărit nu este fuziunea dintre Termoenergetica și Elcen, ci transferul acțiunilor deținute de Ministerul Energiei către Municipiul București.

Viceprimarul a explicat că procedura are la bază prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61/2017, act normativ care reglementează transferul unor active necesare funcționării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Potrivit acestuia, scopul este crearea unui sistem integrat prin care Municipalitatea să poată gestiona atât producția, cât și furnizarea agentului termic pentru București.

Bujduveanu a atras atenția că alte variante analizate în trecut ar fi putut conduce la o situație în care Ministerul Energiei să ajungă acționar majoritar într-o companie rezultată din reorganizare, ceea ce ar fi însemnat transferul controlului asupra sistemului de termoficare în afara administrației locale.