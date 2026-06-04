Românii aleg tot mai des chiria. Prețurile locuințelor continuă să crească, iar cumpărătorii devin mai prudenți.

Tot mai mulți români amână achiziția unei locuințe și se orientează către piața chiriilor, pe fondul creșterii prețurilor la vânzare și al costurilor ridicate de finanțare. O analiză realizată de Storia arată că interesul pentru închirieri este în creștere, în timp ce segmentul vânzărilor începe să dea semne de temperare. În București, chiria medie a ajuns la aproape 600 de euro pe lună, iar în Cluj-Napoca depășește 570 de euro.

Datele analizate de Storia pentru luna mai 2026 arată că nivelul chiriilor s-a menținut ridicat în principalele centre urbane din România. În București, chiria medie solicitată a fost de aproximativ 594 de euro pe lună, în timp ce în Cluj-Napoca a ajuns la 570 de euro. La nivel național, media chiriilor s-a situat la 503 euro, aproape de nivelul înregistrat atât în aprilie 2026, cât și în mai 2025.

În paralel, pe segmentul vânzărilor, prețurile continuă să urce. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș pentru cumpărarea unei locuințe, cu valori care depășesc 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București prețul mediu solicitat pentru apartamentele cu una, două și trei camere a ajuns la aproximativ 2.288 euro/mp. La nivel național, media a fost de 2.053 euro/mp, cu circa 7,5% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit reprezentanților platformei imobiliare, schimbarea de comportament este deja vizibilă în datele privind activitatea utilizatorilor.

„Datele noastre arată o schimbare de comportament în piață: interesul pentru locuințele de închiriat este în creștere, atât în ceea ce privește numărul de pagini vizualizate, cât și numărul de contactări, în timp ce pe segmentul de vânzări observăm o ușoară temperare. Comparativ cu anul trecut, vizualizările pentru închirieri au crescut cu aproximativ 6%, iar cele pentru vânzări au scăzut cu aproximativ 3%, ceea ce indică o orientare mai puternică spre soluțiile pe termen scurt”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group.

Aceasta explică faptul că mulți cumpărători analizează mai atent opțiunile disponibile, în condițiile în care costurile pentru achiziția unei locuințe rămân ridicate.

„În paralel, vedem și o prelungire a procesului de decizie pentru cumpărători, care analizează mai atent opțiunile disponibile, pe fondul unor costuri încă ridicate, inclusiv al dobânzilor și al prețurilor pentru locuințele noi. Acest context determină o parte dintre oameni să rămână temporar în chirie, mai ales în marile centre universitare și economice, unde cererea se menține ridicată”, a precizat Monica Dudău.

Analiza arată că, deși salariile au continuat să crească, prețurile locuințelor au avansat într-un ritm mai rapid, ceea ce afectează accesibilitatea cumpărătorilor.

În martie 2025, pentru achiziția unui metru pătrat era necesar echivalentul a aproximativ 1,65 salarii medii nete. Un an mai târziu, indicatorul a urcat la 1,76 salarii medii nete, semn că efortul financiar necesar cumpărării unei locuințe este mai mare decât în urmă cu un an.

Potrivit Storia, prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 9,1% într-un singur an, în timp ce salariul mediu net exprimat în euro a avansat cu numai 1,9%. Această diferență explică de ce mulți români aleg să amâne achiziția unei locuințe și să rămână pe piața chiriilor.

În Capitală, cele mai ridicate chirii continuă să fie înregistrate în Sectoarele 1 și 2. Pentru garsoniere, prețurile medii au variat între 380 și 449 de euro pe lună, cel mai ridicat nivel fiind în Sectorul 1.

Apartamentele cu două camere au avut chirii cuprinse între 500 de euro în Sectorul 4 și 680 de euro în Sectorul 1, în timp ce pentru apartamentele cu trei camere diferențele sunt și mai mari. În Sectorul 1, chiria medie solicitată a ajuns la aproximativ 1.100 de euro pe lună, față de 600 de euro în Sectorul 6.

Cea mai mare creștere anuală a fost observată la garsonierele din Sectorul 5, unde prețurile au urcat cu 14% față de mai 2025. Tot în Sectorul 5, apartamentele cu trei camere s-au scumpit cu 8%. În schimb, în Sectorul 1, chiria medie pentru apartamentele cu trei camere a scăzut cu 8%, iar în Sectorul 5, apartamentele cu două camere au consemnat un recul de 7%.

Dintre marile orașe analizate, Cluj-Napoca continuă să fie cea mai scumpă piață de închirieri. În luna mai, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, apartamentele cu două camere au ajuns la 550 de euro, iar cele cu trei camere la 700 de euro.

La polul opus se află orașe precum Arad, Oradea, Sibiu sau Craiova, unde nivelul chiriilor este considerabil mai redus. În Arad, de exemplu, o garsonieră s-a închiriat în medie cu 225 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere cu aproximativ 350 de euro.

Datele Storia sugerează că piața închirierilor va continua să fie susținută de cererea ridicată din marile centre universitare și economice, în condițiile în care costurile de achiziție rămân la niveluri ridicate.

În timp ce prețurile locuințelor continuă să crească, iar accesul la finanțare rămâne o provocare pentru o parte dintre cumpărători, tot mai mulți români aleg soluția chiriei, cel puțin pe termen scurt, în așteptarea unor condiții mai favorabile pentru cumpărare.