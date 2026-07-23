Chiriile ating niveluri record în Spania. Ce trebuie să știe românii care locuiesc sau vor să se mute acolo

Chiriile din Spania continuă să crească, iar românii care locuiesc sau intenționează să se stabilească în această țară se confruntă cu costuri tot mai ridicate pentru închirierea unei locuințe. Barcelona și Madrid rămân cele mai scumpe orașe pentru chiriași, în timp ce Valencia și Málaga înregistrează, la rândul lor, scumpiri accelerate. Cele mai recente date ale platformei imobiliare Idealista și informațiile publicate de autoritățile spaniole arată că accesul la o locuință devine tot mai dificil, în special pentru tineri și pentru familiile cu venituri medii.

Chiriile din marile orașe spaniole se mențin pe o tendință ascendentă, pe fondul cererii ridicate și al ofertei insuficiente de locuințe disponibile pentru închiriere. Barcelona rămâne cea mai scumpă piață rezidențială din țară, potrivit celor mai recente date publicate de platforma imobiliară Idealista.

Prețul mediu al unei chirii în Barcelona a ajuns la aproximativ 24 de euro pe metrul pătrat. În aceste condiții, închirierea unui apartament cu o suprafață de 80 de metri pătrați costă, în medie, aproape 1.920 de euro pe lună.

La o diferență redusă se află Madridul, unde chiria medie este de 23,1 euro pe metrul pătrat. Pentru un apartament de aceeași dimensiune, costul lunar se ridică la aproximativ 1.850 de euro.

Valencia rămâne o alternativă mai accesibilă comparativ cu cele două mari metropole, însă și aici creșterile au fost semnificative. Prețul mediu este de 13,9 euro pe metrul pătrat, ceea ce înseamnă că un apartament de 80 de metri pătrați se închiriază, în medie, cu aproximativ 1.110 euro pe lună.

Anunțurile disponibile în prezent pe piața imobiliară confirmă tendința de scumpire observată în statisticile oficiale și pe platformele specializate.

În Madrid, un apartament cu două camere situat într-o zonă apreciată se închiriază, de regulă, cu sume cuprinse între 1.300 și 2.500 de euro pe lună. În Barcelona, numeroase oferte depășesc pragul de 2.000 de euro lunar.

Nici Valencia nu mai poate fi considerată o piață ieftină. Cele mai accesibile apartamente pornesc de la aproximativ 780 de euro pe lună, însă în cartierele cu cerere ridicată chiria depășește frecvent 1.000 de euro.

Creșterea costurilor afectează inclusiv persoanele care aleg să împartă locuința cu alți chiriași. În Madrid, Barcelona și Valencia, închirierea unei camere într-un apartament comun costă între 400 și 700 de euro pe lună, iar un studio de aproximativ 30 de metri pătrați poate ajunge la 1.000 de euro lunar.

Piața închirierilor continuă să reprezinte una dintre cele mai sensibile probleme sociale din Spania, iar autoritățile recunosc că măsurile adoptate până în prezent nu au eliminat dezechilibrele existente.

În Catalonia, unde au fost introduse plafoane pentru chirii în zonele considerate tensionate, Guvernul regional a publicat în această săptămână un raport care arată că piața și-a pierdut din dinamism.

Documentul arată că limitarea prețurilor a redus ritmul de creștere al chiriilor în anumite zone, însă a avut și efecte secundare. Numărul noilor contracte de închiriere a scăzut, iar o parte dintre proprietari s-au orientat către alte formule de exploatare a locuințelor, inclusiv închirierea pe camere sau sistemele de coliving.

Același raport evidențiază că prețurile locuințelor au crescut cu 87,7% în ultimul deceniu, iar accesul la o locuință continuă să fie una dintre cele mai mari dificultăți pentru tineri și pentru persoanele cu venituri medii.

Pentru românii care intenționează să se stabilească sau să lucreze în Spania, costul unei locuințe reprezintă în prezent cea mai mare cheltuială lunară.

Situația este resimțită în special în marile centre economice, precum Madrid și Barcelona, unde plata chiriei poate depăși cu ușurință jumătate din veniturile unei familii, ceea ce reduce considerabil bugetul disponibil pentru celelalte cheltuieli de trai.