Mitul chiriei sigure: cât rămâne în mână după toate costurile, în 2026

Mulți cumpărători văd chiria ca pe un venit lunar sigur care acoperă rata și mai și prisosește. Pe hârtie pare simplu: cumperi, închiriezi, încasezi. În practică, între chiria brută și banii care rămân efectiv în cont se așază un șir de costuri pe care puțini le pun la socoteală. Articolul arată, pe cifre, cât rămâne de fapt. Fără a promite nimic. În Sibiu, de exemplu, prețul mediu rezidențial a crescut cu circa 9% într-un an, ajungând la 2.014 euro/mp în mai 2026. Randamentul brut tipic din chirie variază între 5% și 6% pe an, dar după deducerea impozitului pe venit, a lunilor de neocupare și a altor costuri, randamentul net scade la 3-4%. În plus, dobânzile actuale, precum IRCC de 5,58% și ROBOR 3M de 5,85%, pot afecta profitabilitatea unei investiții imobiliare finanțate prin credit.

Randamentul brut reprezintă o măsură simplă pentru a evalua potențialul unei investiții imobiliare în chirii. Acesta este determinat prin raportarea veniturilor brute din chirie pe un an la prețul de achiziție al proprietății. În Sibiu, prețul mediu cerut pentru un metru pătrat rezidențial a crescut la 2.014 euro în mai 2026, de la 1.847 euro în mai 2025, indicând o apreciere de circa 9%.

În acest context de creștere a prețurilor, randamentul brut tipic pentru investițiile imobiliare din Sibiu se situează în zona de 5-6% pe an. Aceasta înseamnă că, pentru un apartament achiziționat cu 100.000 de euro, cu un randament brut de 5,5%, veniturile anuale din chirie ar fi de 5.500 de euro. Este important de menționat că acest calcul al randamentului brut nu ia în considerare niciun fel de costuri.

Deși unele apartamente și zone pot oferi randamente brute mai mari, chiar spre 6,5-7%, în alte cazuri acestea pot scădea până la 4,5%. Totuși, mulți investitori își limitează analiza doar la acest aspect, ceea ce poate duce la așteptări nerealiste. Randamentul brut este doar un punct de plecare și nu reflectă în totalitate profitabilitatea reală a unei investiții.

Acest indicator nu ia în calcul costurile ulterioare, cum ar fi impozitele pe venit, perioadele în care apartamentul nu este închiriat, costurile de întreținere sau eventualele comisioane de administrare. Acestea sunt factori esențiali care influențează randamentul net, reducându-l de obicei cu 1,5-2 puncte procentuale față de cel brut, așa cum este de așteptat în cazul Sibiului, unde randamentul net se situează între 3-4% pe an.

Astfel, în timp ce randamentul brut poate părea atractiv la prima vedere, este esențial să se analizeze toate aspectele financiare pentru a obține o imagine completă asupra rentabilității unei investiții imobiliare.

Când vine vorba de investiții imobiliare, mulți se concentrează pe randamentul brut promițător pe care-l poate aduce chiria unui apartament. Însă, un element crucial care adesea trece neobservat este impozitul pe venitul din chirie, care are un impact semnificativ asupra câștigurilor reale.

În cazul unui apartament achiziționat cu scopul de a fi închiriat, venitul brut din chirie poate părea atractiv la prima vedere. De exemplu, un apartament evaluat la 100.000 de euro, cu un randament brut de 5,5%, ar genera un venit anual de 5.500 de euro din chirii. Totuși, înainte de a putea beneficia de aceste sume, o parte din acest venit trebuie direcționată către stat sub formă de impozit.

Impozitul pe venitul din chirie este o obligație fiscală pe care proprietarii trebuie să o ia în considerare atunci când calculează rentabilitatea investiției lor. Înainte ca orice alt cost să fie dedus, statul își ia partea din acești bani. Practic, din cei 5.500 de euro câștigați anual, o sumă semnificativă este destinată impozitului, reducând astfel venitul net obținut.

Această deducere fiscală afectează vizibil randamentul brut, transformându-l într-un randament net mai mic. Dacă randamentul brut era inițial de 5,5%, după aplicarea impozitului și luând în considerare și alte costuri adiționale, cum ar fi întreținerea și eventualele perioade de neocupare, randamentul net ajunge de multe ori la doar 3,5-4%. Astfel, investitorii trebuie să fie conștienți că venitul din chirie nu este un câștig complet până nu se ține cont de toate deducerile și cheltuielile implicate.

În concluzie, deși randamentul brut poate părea atrăgător, este esențial să se ia în considerare impozitul pe venitul din chirie, care taie din primul leu încasat. Acest cost fiscal reduce considerabil câștigurile și trebuie evaluat cu atenție în planificarea financiară a oricărei investiții imobiliare.

Când vine vorba de investiții imobiliare, un aspect adesea subestimat este perioada de neocupare a apartamentelor. Niciun apartament nu este închiriat non-stop, iar schimbările de chiriași sau perioadele goale între contracte pot avea un impact semnificativ asupra randamentului net al investiției.

Chiar și o singură lună de neocupare pe an poate însemna o pierdere de aproape 9% din venitul anual din chirie. Aceasta este o proporție considerabilă, care poate afecta planurile financiare pe termen lung ale unui investitor. De exemplu, dacă un apartament valoric de 100.000 de euro are un randament brut de 5,5%, chiria anuală ar trebui să fie de aproximativ 5.500 de euro. Însă, cu o lună de neocupare, venitul efectiv poate scădea cu circa 460 de euro, reducând astfel randamentul brut semnificativ.

În plus, neocuparea nu implică doar pierderi de venit, ci și costuri suplimentare. Proprietarii trebuie adesea să investească timp și resurse în promovarea apartamentului și în găsirea de noi chiriași. Există, de asemenea, riscul unor costuri neprevăzute legate de reparații sau întreținere pentru a aduce locuința la standarde de închiriere corespunzătoare. Într-un oraș precum Sibiu, unde cererea de locuințe este activă, cu 956 de tranzacții înregistrate în mai 2026, un proprietar poate spera la o lichiditate mai bună, dar nu este garantată o ocupare continuă.

O evaluare atentă a pieței este esențială pentru a minimiza riscurile de neocupare. În acest sens, potențialii investitori ar trebui să fie bine informați despre cererea locală și să consulte surse de încredere pentru a înțelege nivelul chiriilor cerute pentru apartamente în Sibiu. O astfel de documentare poate ajuta la stabilirea unui preț de închiriere competitiv și realist.

Pe scurt, perioadele de neocupare sunt un factor inevitabil și trebuie luate în considerare cu atenție atunci când se calculează randamentul real al unei investiții imobiliare. Ignorarea acestui aspect poate duce la așteptări nerealiste și la planuri financiare nesustenabile.

Achiziționarea unui apartament pentru a-l închiria poate părea, la prima vedere, o investiție stabilă și profitabilă. Totuși, pentru a obține o imagine clară asupra profitabilității reale, este esențial să luăm în considerare și costurile asociate întreținerii, reparațiilor și administrării proprietății.

În primul rând, reparațiile și uzura sunt inevitabile și pot afecta direct veniturile din chirie. De la electrocasnice care necesită înlocuire la zugrăveli și reparații de mobilier, aceste cheltuieli pot fi semnificative. De exemplu, în cazul în care un frigider se defectează, costurile pot ajunge să consume o parte considerabilă din chiria lunară. Astfel, este important să se aloce un buget anual pentru astfel de cheltuieli neprevăzute.

Un alt aspect de luat în calcul este întreținerea pe perioadele în care apartamentul este neocupat. Chiar și o lună de neocupare pe an poate reduce veniturile cu aproximativ 8,3%. În acest timp, proprietarul trebuie să acopere cheltuielile curente precum utilitățile sau întreținerea clădirii, fără a avea un venit din chirie care să le compenseze.

Pentru proprietarii care aleg să nu se ocupe personal de administrarea apartamentului, poate interveni și un comision de administrare. Acesta poate varia, dar în general se situează în jurul a 10% din chiria lunară. Aceste cheltuieli suplimentare contribuie la scăderea randamentului net de la nivelul brut.

Luând în considerare ipotezele prezentate, să analizăm un apartament achiziționat la prețul de 100.000 de euro, cu un randament brut de 5,5%, adică 5.500 de euro pe an din chirie. După scăderea impozitului pe venitul din chirie, costurile de întreținere și reparații, lunile de neocupare și eventualul comision de administrare, randamentul net ajunge să fie de aproximativ 3,5-4%, ceea ce înseamnă un venit net anual de 3.500-4.000 de euro.

Aceste calcule subliniază importanța unei analize detaliate înainte de a investi într-un apartament pentru închiriere. Costurile de întreținere și administrare pot reduce semnificativ randamentul, iar investitorii trebuie să fie pregătiți pentru aceste cheltuieli pentru a avea o imagine realistă a profitabilității pe termen lung.

Investițiile imobiliare în Sibiu, mai ales în segmentul rezidențial, prezintă oportunități variate, dar și provocări pe măsură. Un aspect esențial de luat în considerare este pragul de intrare pe diferite tipologii de apartamente. În general, cu cât apartamentul este mai mare, cu atât capitalul necesar pentru achiziție este mai mare, iar randamentul procentual obținut din chirie tinde să fie mai mic.

Garsonierele și apartamentele mici reprezintă o opțiune atractivă pentru investitorii care doresc să între pe piața imobiliară fără a imobiliza un capital prea mare. Acestea cer un capital inițial mai redus și sunt de obicei mai ușor de închiriat, datorită cererii mari din partea tinerilor profesioniști sau a studenților. Deși randamentul brut obținut din chiria acestora poate urca spre 6,5-7%, trebuie luat în considerare riscul rotirii mai dese a chiriașilor. Aceasta poate duce la perioade mai frecvente de neocupare și, implicit, la un randament net mai mic după deducerea costurilor asociate.

Pe de altă parte, apartamentele mai mari, cum ar fi cele cu trei sau patru camere, necesită un capital inițial mult mai mare. Deși acestea pot oferi o stabilitate mai mare în ceea ce privește durata contractelor de închiriere, randamentele procentuale obținute din chirie sunt adesea mai mici, datorită prețului de achiziție ridicat. Totodată, cererea pentru astfel de proprietăți poate fi mai redusă, influențând astfel și rapiditatea cu care se pot închiria.

Pentru cei care sunt la început de drum în domeniul investițiilor imobiliare, garsonierele, cea mai accesibilă poartă de intrare, oferă un punct de start mai accesibil. Acestea permit investitorilor să își construiască experiența și să evalueze mai bine riscurile și beneficiile pieței imobiliare din Sibiu. În concluzie, alegerea tipului de proprietate pentru investiție trebuie să fie o decizie bine cântărită, bazată pe analiza atentă a capitalului disponibil și a obiectivelor financiare pe termen lung.

Investiția în imobiliare nu este doar despre câștigul din chirii. Un alt aspect important este aprecierea valorii proprietății în timp. În Sibiu, prețurile locuințelor au crescut cu circa 9% între mai 2025 și mai 2026, de la 1.847 euro pe metru pătrat la 2.014 euro pe metru pătrat. Această creștere poate aduce un câștig semnificativ pe termen lung pentru proprietarii de apartamente.

Deși aprecierea poate dubla randamentul total în ani buni, trebuie subliniat că acest câștig este, de fapt, doar pe hârtie până în momentul în care proprietatea este vândută. Spre deosebire de chirie, care oferă un flux de numerar constant, aprecierea nu contribuie direct la veniturile lunare. În plus, câștigul din creșterea valorii depinde de momentul vânzării și de condițiile pieței imobiliare la acea dată.

Într-un an în care prețurile cresc semnificativ, cum a fost cazul în Sibiu recent, aprecierea poate aduce un plus considerabil la portofoliul unui investitor. De exemplu, valoarea unui apartament de 100.000 de euro ar fi crescut la 109.000 de euro într-un an, adăugând 9.000 de euro la câștigurile totale. Însă, această situație nu este garantată în fiecare an. Piața imobiliară este influențată de numeroși factori economici și politici, care pot duce și la stagnarea sau chiar scăderea prețurilor.

Aprecierea este, așadar, un aspect important al investiției imobiliare, dar nu este un substitut pentru veniturile regulate din chirii. Cei care se bazează exclusiv pe creșterea valorii pot fi dezamăgiți în anii în care piața nu performează așa cum s-au așteptat. Un investitor prudent trebuie să ia în calcul ambele componente – chiria și aprecierea – și să își diversifice riscurile pentru a obține un randament echilibrat pe termen lung.

Investiția într-un apartament pentru a-l închiria poate părea la prima vedere o sursă sigură și generoasă de venit. Cu toate acestea, realitatea cifrelor sugerează că este important să fii realist cu așteptările tale. În Sibiu, randamentul brut din chirie se situează în mod obișnuit în jurul valorii de 5-6% pe an, dar după deducerea impozitului, lunilor de neocupare, costurilor de întreținere și eventualelor comisioane de administrare, randamentul net scade la 3-4% pe an.

Totuși, există situații în care investiția în chirii rămâne atractivă, mai ales pe termen lung. Pe măsură ce capitalul tău lucrează de-a lungul anilor, ai putea beneficia de o apreciere constantă a prețului proprietății. De exemplu, prețul mediu rezidențial cerut în Sibiu a crescut cu circa 9% într-un an, de la 1.847 euro/mp în mai 2025 la 2.014 euro/mp în mai 2026. Așadar, pe termen lung, creșterea valorii proprietății poate contribui la rentabilitatea investiției tale.

De asemenea, în contextul actual, diversificarea portofoliului tău investițional poate fi o strategie prudentă. Chiriile pot reprezenta o alternativă viabilă la depozitele bancare și titlurile de stat, oferindu-ți o sursă de venit pasiv. În plus, lichiditatea pieței imobiliare din Sibiu, reflectată de cele 956 de tranzacții înregistrate în mai 2026, îți oferă flexibilitatea de a vinde proprietatea relativ ușor atunci când dorești să ieși din investiție.

Totuși, dacă intenționezi să te împrumuți pentru a achiziționa un apartament cu scopul de a-l închiria, trebuie să iei în considerare impactul dobânzii asupra rentabilității tale. Cu un IRCC de 5,58%, dobânda poate diminua semnificativ randamentul net obținut din chirie.

În concluzie, investiția în chirii poate fi o alegere inteligentă dacă ești pregătit să accepți un randament net realist și să beneficiezi de aprecierea pe termen lung a proprietății, diversificându-ți totodată portofoliul investițional.

Investiția în proprietăți imobiliare pentru închiriere poate părea o afacere promițătoare, dar există câteva capcane comune care pot duce la evaluări greșite ale randamentului. Una dintre cele mai frecvente erori este confuzia dintre randamentul brut și cel net. Mulți investitori se entuziasmează la ideea unui randament brut de 5-6%, dar uită că, după deducerea costurilor precum impozite, întreținere și perioadele de neocupare, randamentul net real poate ajunge la doar 3-4%. Această diferență semnificativă subliniază importanța unei analize detaliate.

O altă greșeală comună este omisiunea impozitului pe venitul din chirie. Acesta este un cost inevitabil care trebuie luat în considerare de la început, deoarece reduce direct veniturile din chirie. Un calcul corect al randamentului net trebuie să includă și acest factor, care poate reduce venitul disponibil pentru investitor.

De asemenea, mulți proprietari presupun că apartamentele vor fi ocupate pe parcursul întregului an, ignorând astfel lunile în care proprietatea poate rămâne neocupată între chiriași. Aceste perioade de neocupare reprezintă o realitate inevitabilă și pot afecta semnificativ veniturile anuale totale. Planificarea realistă și includerea acestor intervale în calcule poate preveni surprizele neplăcute.

În fine, o eroare frecvent întâlnită este calcularea randamentului raportat la prețul de achiziție inițial, mai degrabă decât la valoarea actuală a pieței. În contextul unei creșteri de circa 9% a prețurilor în Sibiu, de exemplu, proprietarii care nu își actualizează calculele riscă să obțină un procent artificial de ridicat al randamentului. Actualizarea constantă a valorilor de referință este esențială pentru o evaluare corectă și realistă a profitabilității investiției.

Ținând cont de aceste aspecte, investitorii pot lua decizii mai informate și pot evita capcanele care pot diminua câștigurile anticipate din chirie.

În Sibiu, randamentul brut obținut din închirierea unui apartament se situează în mod obișnuit între 5% și 6% pe an, având în vedere raportul dintre chiria anuală și prețul de achiziție. Totuși, după deducerea impozitului pe venitul din chirie, a lunilor de neocupare, a costurilor de întreținere și a eventualelor comisioane de administrare, randamentul net tinde să scadă la 3-4% pe an. Este important să țineți cont de aceste aspecte în evaluarea profitabilității investiției.

Acoperirea ratei la credit cu venitul din chirie depinde de mai mulți factori, printre care se numără și costurile de finanțare. Cu un IRCC de 5,58% și o posibilă marjă adăugată de bancă, rata lunară poate depăși chiar chiria netă, mai ales în primii ani ai creditului. În astfel de cazuri, este posibil ca investitorul să fie nevoit să completeze diferența din alte surse de venit.

O garsonieră necesită un capital inițial mai mic și poate oferi un randament procentual mai bun comparativ cu un apartament mai mare. Totuși, garsonierele au adesea o rotație mai mare a chiriașilor, ceea ce poate crește perioadele de neocupare și costurile asociate. Decizia depinde de toleranța la risc a investitorului și de disponibilitatea de a gestiona frecvent schimbările de chiriași.

În Sibiu, prețul mediu al locuințelor a crescut cu circa 9% într-un an, ceea ce poate reprezenta un câștig semnificativ pe termen lung. Totuși, acest câștig este doar pe hârtie până în momentul în care decideți să vindeți proprietatea. Aprecierea poate varia în funcție de condițiile economice și de piața imobiliară locală, fiind esențial să evaluați corect momentul potrivit pentru vânzare.