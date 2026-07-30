Vestul României a devenit o destinație primară pentru capitalul inteligent. Teren de 2,5 ha în licitație publică, EUROSMART SPRL, Oradea

În noua geografie a investițiilor, capitalul performant urmărește mai mult decât prețul unui activ. Caută conectivitate, infrastructură economică funcțională, acces la piețe și capacitatea unei proprietăți de a păstra deschise mai multe scenarii de valorificare. În acest context, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL aduce în piață, prin licitație publică, un amplasament compact de aproape 2,5 hectare, situat pe Calea Clujului din Oradea. ( P )

Poziția unui oraș pe harta investițiilor se măsoară tot mai puțin în kilometri și tot mai mult în timpul necesar pentru ca o companie să ajungă la infrastructură, parteneri, piețe și oportunități de extindere. Capitalul inteligent urmărește locurile în care aceste elemente au început deja să funcționeze împreună și în care investiția într-un activ imobiliar poate fi conectată la o economie locală aflată în dezvoltare.

În 2026, Oradea oferă această convergență. Proximitatea față de frontiera cu Ungaria plasează orașul într-o relație directă cu fluxurile economice europene, în timp ce infrastructura industrială, logistică și antreprenorială dezvoltată în ultimii ani consolidează rolul său de pol regional de investiții.

Oradea și-a extins între timp profilul dincolo de modelul industrial clasic și, într-un asemenea context, achiziția unui teren depășește logica unei simple tranzacții imobiliare. Investitorul cumpără o poziție într-un teritoriu care și-a construit deja infrastructura de atragere a capitalului și continuă să o extindă.

Pe această hartă investițională, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al LEONARDO SRL, organizează licitație publică competitivă, cu strigare, cu preț în urcare, pentru valorificarea unui teren intravilan în suprafață totală de 24.698 mp, situat în Oradea, pe Calea Clujului.

Proprietatea este formată din trei parcele alipite care se vând la pachet, înscrise în CF 158857, 158905 și 158955 Oradea.Împreună, acestea formează un amplasament compact de aproape 2,5 hectare, valorificat în cadrul aceleiași proceduri.

Pentru piața investițională, relevanța acestei configurații apare din controlul oferit asupra întregii suprafețe. Cele trei parcele alipite permit raportarea la un amplasament unitar și susțin formularea unei strategii la o scară dificil de obținut prin achiziții succesive de loturi independente.

Un activ de portofoliu trebuie să își păstreze relevanța în mai multe etape ale ciclului investițional. Poate răspunde unei utilizări operaționale, poate deveni baza unei dezvoltări viitoare sau poate ocupa un rol patrimonial într-o strategie pe termen lung. Valoarea sa derivă din capacitatea de a susține o decizie actuală, păstrând în același timp opțiuni pentru evoluția capitalului.

Suprafața de 24.698 mp oferă această amplitudine. Dimensiunea terenului permite construirea unei viziuni unitare și oferă spațiu pentru o abordare progresivă, în funcție de obiectivele viitorului proprietar și de caracteristicile confirmate prin documentația tehnică și urbanistică.

Statutul intravilan poziționează proprietatea într-o categorie relevantă pentru companii, dezvoltatori și investitori interesați de terenuri integrate în structura urbană. Utilizarea concretă va fi stabilită prin raportare la reglementările aplicabile, însă valoarea de portofoliu pornește din controlul asupra unei suprafețe ample, continue și localizate într-un centru economic conectat la vestul Europei.

Un al doilea element este raritatea funcțională. Într-o piață în care principalele parcuri industriale din Oradea au atins grade ridicate de ocupare, accesul la suprafețe compacte capătă o relevanță suplimentară. Acest context economic stabilește cadrul în care proprietatea poate fi analizată, fără a predetermina destinația sa viitoare sau parametrii unui eventual proiect.

Licitația începe de la 8.817.225 de lei, fără TVA, echivalentul unui nivel orientativ de aproximativ 357 de lei/mp. Cota de TVA aplicabilă va fi cea în vigoare la momentul vânzării. Investitorul poate astfel raporta valoarea de acces la suprafața controlată și la rolul pe care proprietatea îl poate ocupa în propriul portofoliu.

În această perspectivă, terenul funcționează ca un activ bazat pe trei componente inseparabile: o suprafață relevantă, continuitate teritorială și expunere la economia unui oraș conectat la infrastructura de business a regiunii. Valoarea sa viitoare va fi construită prin strategia proprietarului, însă premisele achiziției sunt deja vizibile și măsurabile.

Prin procedura organizată, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL transferă către piață un activ imobiliar cu parametri financiari și juridici definiți. Licitația are caracter competitiv, se desfășoară cu preț în urcare și permite participarea prin mijloace de comunicare la distanță.

Prima ședință este programată pentru vineri, 28 august 2026, la ora 15:00. În cazul în care proprietatea rămâne disponibilă, procedura va fi reluată la 4 septembrie 2026 și 11 septembrie 2026, în aceleași condiții.

Garanția de participare reprezintă 10% din prețul de pornire și are valoarea de 881.722,50 lei.. Caietul de sarcini costă 7.500 de lei plus TVA, iar achiziționarea acestuia oferă acces la condițiile complete ale procedurii și este obligatorie pentru participare.

Documentația de înscriere se transmite electronic, împreună cu un opis semnat, la adresa adrian.broinas@eurosmart.ro, până la ora 15:00 a zilei anterioare fiecărei ședințe.

Capitalul inteligent intră într-o piață atunci când infrastructura, direcția economică și activele disponibile încep să formeze aceeași poveste. Oradea și-a construit această poziție prin conectarea la fluxurile europene, prin maturizarea parcurilor industriale și prin investițiile în logistică, inovare și infrastructură pentru afaceri.

Terenul de pe Calea Clujului adaugă acestei ecuații o suprafață compactă de 24.698 mp, disponibilă printr-o singură procedură. Pentru un investitor, miza depășește achiziția celor aproape 2,5 hectare. Ea include accesul la un oraș care atrage și absoarbe capital, controlul asupra unui amplasament unitar și posibilitatea de a integra proprietatea într-o strategie adaptată următorului ciclu de dezvoltare.

Informațiile privind activul, condițiile de înscriere și caietul de sarcini pot fi solicitate la numărul de telefon 0733 038 767 sau prin e-mail la adresa adrian.broinas@eurosmart.ro.

Activ: teren intravilan format din trei parcele alipite

Suprafață totală: 24.698 mp

Localizare: Calea Clujului, Oradea, județul Bihor

Preț de pornire: 8.817.225 lei, exclusiv TVA

Garanție de participare: 10% din prețul de pornire

Prima licitație: 28 august 2026, ora 15:00

Următoarele sesiuni: 4 si 11 septembrie 2026

Format: participare prin mijloace de comunicare la distanță

Contact: 0733 038 767 și adrian.broinas@eurosmart.ro