Topul care schimbă harta mâncării stradale. Ce oraș a ajuns pe primul loc în lume

Parisul a fost desemnat cel mai bun oraș din lume pentru mâncare stradală, potrivit unui studiu realizat de Radical Storage, care a analizat oferta de preparate disponibile în primele 100 de orașe ale lumii. Rezultatul analizei arată o prezență puternică a orașelor europene în clasament, capitala Franței ocupând prima poziție pentru varietatea și accesibilitatea opțiunilor de street food.

Când vine vorba despre mâncare stradală, multe persoane asociază acest tip de preparate cu bánh mì din Vietnam, tacos din Mexic sau pizza al taglio din Italia. Anumite destinații sunt cunoscute la nivel internațional pentru oferta lor de preparate servite rapid, iar turiștii aleg uneori să viziteze aceste locuri pentru experiențele culinare locale.

Studiul realizat de Radical Storage a inclus analiza a 6.897 de vânzători ambulanți de mâncare din cele mai importante 100 de orașe ale lumii. Cercetarea a luat în calcul mai mulți indicatori, printre care numărul comercianților cu evaluări de peste patru stele, diversitatea bucătăriilor disponibile, existența preparatelor vegetariene, vegane și fără gluten, proporția restaurantelor cu prețuri accesibile și densitatea vânzătorilor raportată la suprafața orașului.

Mâncarea stradală a fost definită prin includerea tarabelor, a camioanelor cu mâncare, dar și a restaurantelor cu spații de servire care oferă gustări considerate specifice acestui segment. Densitatea vânzătorilor a avut cea mai mare influență asupra punctajului final, cu o pondere de 30%, în timp ce proporția furnizorilor cu prețuri accesibile a reprezentat 20% din scor.

Numărul comercianților cu evaluări de peste patru stele, media calificativelor, varietatea preparatelor, opțiunile vegetariene și vegane, precum și alternativele fără gluten au avut fiecare o pondere de 10% în calcularea rezultatului final.

Capitala Franței a obținut un scor de 7,2 din 10. Analiza arată că 69,1% dintre cele 401 de restaurante incluse în evaluare au primit cel puțin patru stele. Parisul are, de asemenea, o densitate de 3,82 vânzători ambulanți de mâncare pe kilometru pătrat.

Pe următoarele locuri s-au clasat două orașe din Grecia. Atena a primit un scor de 6,9 din 10, datorită celor 29 de tipuri de bucătării disponibile și unei densități de 4,21 vânzători de mâncare pe kilometru pătrat.

Salonic a ocupat a treia poziție, cu un scor de 6,1. Orașul grec s-a remarcat prin accesibilitatea preparatelor, 77,1% dintre opțiunile de mâncare stradală analizate fiind încadrate în categoria celor cu prețuri accesibile.

Rhodos, tot din Grecia, a înregistrat cea mai mare proporție de vânzători cu evaluări ridicate, 82% dintre aceștia având calificative de cel puțin patru stele. Londra s-a remarcat prin diversitatea preparatelor disponibile, cu 39 de tipuri distincte de alimente incluse în ofertă.

Clasamentul final al celor mai bune orașe din lume pentru mâncare stradală include mai multe destinații europene, alături de orașe cunoscute pentru tradițiile lor culinare. Lista completă este formată din Paris, Atena, Salonic, Barcelona, Londra, Rhodos, Roma, Hanoi, Budapesta și Amsterdam.

Top 10 cele mai bune orașe din lume pentru mâncare stradală: