UE pregătește noi restricții pentru restaurante și magazine. Ce denumiri ar putea dispărea de pe etichete și din meniuri

UE pregătește modificări privind modul în care sunt prezentate și promovate produsele vegetale în restaurante și supermarketuri. Parlamentul European a aprobat o propunere care restricționează utilizarea anumitor denumiri asociate produselor din carne. Decizia a fost adoptată la Strasbourg și urmează să fie analizată și de statele membre înainte de aplicare. Noile reguli au generat reacții atât din partea industriei alimentare, cât și a unor reprezentanți politici.

Noile reguli discutate la nivelul UE vizează denumirile utilizate pentru promovarea produselor vegetariene și vegane, categorie care a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani pe piața europeană.

Consumatorii s-au obișnuit să găsească în magazine și în meniurile restaurantelor produse precum burgeri vegani, șnițele din soia sau cârnați vegetali. În contextul extinderii acestui segment alimentar, instituțiile europene au analizat dacă anumite denumiri pot crea confuzii în rândul cumpărătorilor.

Parlamentul European a aprobat la Strasbourg o propunere legislativă cu 560 de voturi pentru, 75 împotrivă și 25 de abțineri. Înainte de intrarea în vigoare, proiectul trebuie să primească și acordul formal al statelor membre.

Una dintre cele mai controversate variante analizate anterior prevedea interzicerea unor denumiri precum „burger vegetarian”, „șnițel din soia”, „cârnat tofu” sau „steak vegetal”, pe motiv că termenii respectivi ar trebui rezervați exclusiv produselor de origine animală.

Această propunere a fost abandonată după criticile venite din mai multe state, inclusiv din Germania, cea mai mare piață europeană pentru alternativele vegetale. Reprezentanții industriei au avertizat că schimbarea ar fi impus modificarea etichetelor și a strategiilor de promovare pentru numeroase produse deja consacrate.

În forma adoptată de Parlamentul European, denumiri precum „burger vegan” sau „șnițel vegetarian” vor putea fi folosite în continuare. În schimb, anumite cuvinte asociate direct tipurilor de carne sau unor părți anatomice ale animalelor nu vor mai putea fi utilizate pentru produsele pe bază de plante.

Astfel, termeni precum „pui”, „vită”, „coaste”, „umăr”, „ficat”, „cotlet” sau „bacon” vor fi interziși în promovarea alternativelor vegetale. Restricția se va aplica inclusiv produselor obținute prin tehnologii celulare sau cultivate în laborator. Textul adoptat definește carnea drept „părțile comestibile ale animalelor”.

Noile reguli adoptate la nivelul UE au fost criticate de ministrul federal german al Alimentației, Alois Rainer, care consideră că majoritatea consumatorilor pot deja să facă diferența între produsele vegetale și cele din carne.

Într-o declarație acordată agenției germane de presă, oficialul a susținut că publicul nu este indus în eroare de denumirile folosite în prezent pe piață.

„Consumatorii sunt inteligenți și informați. Ei știu de mult timp că într-un șnițel vegetarian nu există carne”, a declarat Alois Rainer pentru agenția germană de presă.

Ministrul a apreciat că acordul conține atât elemente pozitive, cât și aspecte problematice. Acesta s-a pronunțat împotriva introducerii unor restricții suplimentare privind denumirile produselor alimentare.

„Ne-am fi dorit să nu existe deloc o nouă reglementare în această privință”, a spus acesta, avertizând că măsura va genera muncă suplimentară și costuri administrative pentru industrie.

Deși dezbaterea publică s-a concentrat în special asupra etichetării produselor vegetale, inițiativa legislativă are un obiectiv mult mai amplu, care vizează relația dintre fermieri, procesatori și cumpărători.

Potrivit informațiilor publicate de Schwaebische, proiectul urmărește consolidarea poziției producătorilor agricoli în lanțul alimentar și creșterea gradului de predictibilitate pentru activitatea acestora.

Printre măsurile prevăzute se numără obligativitatea încheierii unor contracte scrise între producători și cumpărători. Prin această modificare, costurile de producție ar urma să fie luate în calcul mai clar în relațiile comerciale, iar fermierii să beneficieze de o protecție mai mare în negocieri.

După aprobarea finală a legislației, fiecare stat membru al UE va avea obligația de a transpune noile prevederi în legislația națională. Totodată, autoritățile naționale vor putea introduce anumite excepții pentru sectoare agricole sau categorii specifice de produse, în funcție de particularitățile fiecărei piețe.