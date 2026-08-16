Vremea se schimbă radical în România. Canicula este urmată de furtuni, vijelii și o răcire accentuată

România va trece în doar câteva zile de la temperaturi caniculare, care pot ajunge la 37 de grade Celsius, la furtuni, vijelii, grindină și o răcire accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben și o informare meteorologică, iar fenomenele prognozate vor afecta succesiv mai multe regiuni ale țării.

Prima atenționare Cod galben este valabilă duminică, între orele 10:00 și 21:00, și vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj.

Meteorologii prognozează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius.

Valul de căldură se va extinde luni, când va intra în vigoare o nouă atenționare Cod galben, valabilă tot între orele 10:00 și 21:00.

Aceasta va viza Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. În regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest, indicele temperatură-umezeală va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități.

Schimbarea vremii va începe în noaptea de luni spre marți. O informare meteorologică emisă de ANM, valabilă din 17 august, ora 21:00, până în 18 august, ora 21:00, anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și o răcire accentuată.

Vântul va atinge la rafală viteze de 40-50 km/h, iar local acestea vor depăși 50-60 km/h. Fenomenele vor apărea inițial în vestul țării, urmând ca marți intensificările vântului să se extindă în cea mai mare parte a României.

Ploile torențiale vor acumula, în general, 15-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, peste 20-25 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt posibile vijelii și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

În noaptea de luni spre marți, instabilitatea atmosferică va afecta Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei.

Marți, furtunile sunt prognozate în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, în zonele montane și submontane și, pe arii mai restrânse, în celelalte regiuni ale țării.

Cea mai importantă schimbare va fi însă cea a temperaturilor. Marți, valorile termice vor coborî accentuat în nordul, centrul, vestul și sud-vestul României.

Față de zilele precedente, temperaturile maxime vor scădea cu peste 8-10 grade și se vor situa între 19 și 28 de grade Celsius.

Cele mai scăzute valori sunt prognozate în nordul Moldovei. Astfel, în doar câteva zile, România va trece de la maxime de până la 37 de grade Celsius și disconfort termic accentuat la temperaturi de cel mult 28 de grade, însoțite de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii și posibilă grindină.