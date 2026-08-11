Semnalul care îi îngrijorează pe climatologi. El Niño se intensifică, iar următoarele luni pot fi și mai critice

Un nou semnal venit din zona oceanelor atrage atenția climatologilor, după o vară marcată de temperaturi extreme și efecte severe în mai multe regiuni ale Europei. Datele privind evoluția temperaturilor din Pacific indică o intensificare rapidă a fenomenului El Niño, iar lunile următoare pot aduce noi episoade de vreme severă.

Temperaturile oceanelor continuă să crească, iar efectele se suprapun peste încălzirea globală, ceea ce poate amplifica fenomene precum valurile de căldură, seceta, incendiile și precipitațiile abundente.

Organizația Meteorologică Mondială avertizase încă de la începutul verii asupra apelor neobișnuit de calde din Pacific și a condițiilor favorabile dezvoltării unui El Niño puternic. Modelele climatice indicau o creștere rapidă a anomaliei temperaturii oceanului, până la aproximativ 1,8 grade Celsius peste valorile normale pentru perioada iunie-august.

Evoluția prognozată a temperaturilor continuă să fie ascendentă pe parcursul verii și toamnei. Un El Niño puternic poate influența temperaturile și regimul precipitațiilor în regiuni situate la mii de kilometri distanță de Pacificul ecuatorial.

Semnalul este urmărit cu atenție deoarece El Niño adaugă temporar căldură unui sistem climatic care este deja afectat de încălzirea globală. Fenomenul natural apare atunci când apele din centrul și estul Pacificului ecuatorial devin neobișnuit de calde, modificând circulația atmosferică și distribuția temperaturilor și precipitațiilor la scară largă.

WMO avertizează că un ocean mai cald introduce suplimentar căldură și umiditate în sistemul climatic, ceea ce poate agrava anumite fenomene extreme, de la valuri de căldură până la precipitații foarte abundente. Efectele nu sunt însă identice în toate regiunile, iar modul în care fenomenul se manifestă poate varia semnificativ de la o zonă la alta.

Oamenii de știință urmăresc inclusiv posibilitatea ca intensificarea El Niño să influențeze temperatura medie globală suficient de mult pentru ca 2026 să ajungă cel mai fierbinte an înregistrat. Influența fenomenului asupra temperaturilor globale poate continua și după încheierea anului, ceea ce menține și 2027 în atenția climatologilor.

Evoluția exactă a episodului rămâne însă incertă. Intensitatea finală va depinde de modul în care vor evolua temperaturile apelor din Pacific în următoarele luni, iar modelele climatice vor continua să fie actualizate pe măsură ce apar noi date.

În Europa, efectele temperaturilor extreme au fost deja vizibile în această vară. Franța a trecut în luna iunie prin unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din istoria sa recentă, cu temperaturi foarte ridicate și un impact semnificativ asupra populației.

Santé publique France estimează 5.764 de decese în exces între 17 iunie și 2 iulie, cu 36% peste mortalitatea așteptată în zonele și zilele afectate. Aproape întreaga populație a Franței continentale a fost expusă caniculei, iar persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au reprezentat două treimi din bilanțul suplimentar.

Potrivit autorităților sanitare, intensitatea episodului din Franța a depășit-o pe cea înregistrată în timpul caniculei din august 2003, chiar dacă numărul deceselor nu a atins nivelul catastrofal raportat în acel an. În mai multe localități, temperaturile au trecut de 43 de grade Celsius.

Zilele de 24 și 25 iunie au devenit cele mai fierbinți zile măsurate vreodată în Franța în funcție de temperatura medie înregistrată pe durata a 24 de ore. Persistența temperaturilor ridicate a contribuit, de asemenea, la uscarea suplimentară a solurilor și la apariția unor condiții favorabile pentru incendii.

Datele publicate de Organizația Meteorologică Mondială și Santé publique France arată că intensificarea El Niño are loc într-o perioadă în care temperaturile de fond sunt deja foarte ridicate. Pentru climatologi, suprapunerea dintre aceste condiții reprezintă un factor important în evaluarea evoluției vremii extreme din lunile următoare.

WMO subliniază că El Niño nu produce aceleași efecte peste tot. În anumite regiuni, fenomenul poate fi asociat cu perioade de secetă și căldură severă, în timp ce alte zone pot înregistra precipitații abundente și inundații.

Organizația Meteorologică Mondială consideră că prognozele furnizate din timp sunt importante pentru ca autoritățile să își poată pregăti măsurile de răspuns și pentru protejarea populației în fața fenomenelor meteorologice severe. Evoluția Pacificului este urmărită astfel atât prin observații, cât și prin modelele climatice care estimează intensitatea fenomenului.

Actualul episod El Niño se dezvoltă rapid, iar WMO estimează că influența sa va continua cel puțin până în toamnă. Probabilitatea menținerii condițiilor El Niño până cel puțin în noiembrie este de aproximativ 90%.

Intensitatea maximă a fenomenului nu poate fi stabilită încă definitiv. Cele mai multe modele indică însă un episod cel puțin moderat și posibil puternic, într-un an în care temperaturile extreme au produs deja efecte importante în Europa.