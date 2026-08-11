Riscul care îi poate lovi pe fermieri înainte de recoltare. Ce se schimbă din noul an agricol

A început campania de ofertare pentru anul agricol 2026-2027, adresată fermierilor care vor să își protejeze culturile agricole prin produsul Agrar Basis. Lansarea are loc după un sezon în care agricultura din România s-a confruntat cu o varietate tot mai mare de fenomene meteorologice extreme.

În sezonul agricol precedent, compania a încheiat aproximativ 8.000 de polițe pentru cele 11 produse disponibile în portofoliu, cele mai multe fiind pentru Agrar Basis, cu o suprafață asigurată de aproximativ 1,7 milioane de hectare.

Campania de ofertare este deschisă înainte de începerea semănatului, astfel încât fermierii să poată include protecția culturilor în planificarea noului an agricol. Prin această programare, polițele pot intra în vigoare înainte de apariția primelor riscuri care pot afecta culturile.

Agrar Basis acoperă riscuri precum grindina, furtuna, incendiul, ploaia torențială, înghețul și înghețul târziu de primăvară. Produsul include și acoperirea pentru secetă la cultura de porumb, evaluată în teren, precum și pachetul de reînsămânțare, destinat protejării investiției încă din primele etape de dezvoltare a culturii.

Necesitatea unei astfel de protecții este evidențiată de evoluția riscurilor climatice din ultimul sezon. Dacă seceta a fost principala provocare în anii anteriori, în sezonul 2025-2026 fermierii s-au confruntat și cu băltiri, exces de umiditate, episoade de îngheț în aprilie și mai, urmate de grindină și furtuni începând din iunie, informează revistafermierului.ro.

În anumite zone agricole, problemele au apărut sub forma unei combinații de fenomene. În Maramureș și Satu Mare, de exemplu, culturile au fost afectate atât de grindină, cât și de secetă pedologică moderată până la extremă.

„Deschiderea campaniei de ofertare înainte de începerea semănatului nu este întâmplătoare. Astăzi, protecția culturilor trebuie planificată în același timp cu planul agricol, deoarece riscurile climatice pot apărea încă din primele etape ale ciclului de vegetație. Ne dorim ca fermierii să poată lua decizia de protecție înainte ca primul fenomen extrem să le pună investițiile în pericol. Agrar Basis este construit tocmai pentru a oferi această continuitate, de la introducerea seminței în sol până la recoltare”, a punctat Adrian-Horia Lupu, director general Agra Asigurări.

Pentru noua campanie, Agra Asigurări a majorat valoarea despăgubirii acordate prin pachetul de reînsămânțare pentru riscul de secetă în faza de răsărire. Aceasta a crescut de la 1.000 de lei pe hectar la 1.200 de lei pe hectar, măsura fiind destinată să țină cont de creșterea costurilor pentru înființarea culturilor și să ofere un sprijin mai consistent atunci când este necesară reînființarea acestora.

Interesul fermierilor pentru asigurările agricole este în creștere, însă achiziția unei polițe este influențată și de presiunea exercitată asupra lichidităților, precum și de costurile ridicate ale inputurilor. Agricultorii acordă, totodată, o atenție mai mare riscurilor pe care aleg să le acopere și efectului financiar pe care un eveniment major l-ar putea avea asupra exploatației.

„Privim cu încredere evoluția pieței, deoarece nevoia de protecție este tot mai evidentă. Frecvența fenomenelor extreme și presiunea asupra costurilor din fermă vor face ca asigurarea agricolă să devină o componentă tot mai importantă în deciziile de management. În același timp, dezvoltarea pieței depinde de predictibilitate, de informarea corectă a fermierilor și de existența unor mecanisme de sprijin care să încurajeze transferul riscului prin asigurare”, a spus Adrian-Horia Lupu.

Riscurile climatice pot apărea în diferite regiuni și pot afecta culturi aflate în etape diferite de dezvoltare. În aceste condiții, protecția stabilită înainte de semănat este legată de modul în care fermierii își planifică activitatea și investițiile pentru noul sezon agricol.

„În ultimii ani observăm că riscurile climatice nu mai au un caracter izolat, iar fermierii sunt nevoiți să gestioneze tot mai des o combinație de fenomene extreme, de la secetă și îngheț până la grindină, furtuni sau exces de umiditate. Din experiența noastră din teren, decizia de a încheia o poliță înainte de semănat oferă fermierilor mai multă predictibilitate și le permite să își protejeze investițiile încă din cele mai vulnerabile etape ale ciclului agricol. În condițiile actuale, asigurarea devine o componentă esențială a managementului fermei”, a explicat Dragoș Dancă, manager regional Centru-Nord Agra Asigurări.

Pachetul de reînsămânțare se adresează situațiilor în care o cultură este compromisă în primele faze de vegetație. În condițiile prevăzute de poliță, acesta poate acoperi riscuri precum seceta din faza de răsărire, crusta, spălarea solului, dăunătorii specifici și înghețul asociat secetei de la finalul iernii.

Acoperirea include, de asemenea, daunele provocate de băltiri sau de excesul de umiditate. Pachetul poate fi utilizat atunci când unul dintre riscurile asigurate afectează cultura într-o asemenea măsură încât este necesară întoarcerea sau reînsămânțarea acesteia.

În cazul producerii unui eveniment acoperit, fermierii trebuie să avizeze dauna în cel mult patru zile de la producerea sau constatarea acesteia, potrivit condițiilor prevăzute în polița de asigurare.

Respectarea termenelor stabilite reprezintă una dintre condițiile pentru accesarea protecției oferite prin poliță. Pentru cultura de rapiță, termenul-limită de subscriere este 31 august. În cazul cerealelor de toamnă, fermierii pot subscrie până la 30 septembrie.

Procesul de ofertare este digitalizat, iar pentru situațiile standard o ofertă poate fi obținută în câteva minute. După acceptarea ofertei și transmiterea documentelor necesare, emiterea poliței se realizează, de regulă, în aproximativ 48 de ore. Fermierii pot solicita oferte prin partenerii distribuitori ai Agra Asigurări sau direct prin managerii regionali ai companiei.