Eurodeputații au votat marți pentru introducerea unor reguli mai flexibile și mai avantajoase pentru fermieri în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene. Acordul preliminar, convenit de negociatorii Parlamentului și ai Consiliului pe 10 noiembrie 2025, a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare: 629 de voturi pentru, 17 împotrivă și 16 abțineri.

Noile norme prevăd că fermele mici pot primi un sprijin anual de până la 3.000 de euro, o sumă mai mare decât cea inițial propusă de Comisie (2.500 de euro). De asemenea, este introdusă o plată unică suplimentară pentru dezvoltarea afacerilor agricole de până la 75.000 de euro, în creștere față de propunerea inițială de 50.000 de euro.

Regulile noi permit fermierilor să își păstreze clasificarea de teren arabil chiar dacă nu au arat, grăpat sau reînsămânțat suprafața, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru cei care practică agricultura ecologică, se consideră automat că respectă standardele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), cu posibilitatea ca statele membre să limiteze această simplificare în cazul controalelor administrative complexe.

Inspecțiile la fața locului vor fi realizate conform principiului „doar o singură dată”, ceea ce înseamnă că fermierii nu vor mai fi nevoiți să suporte mai mult de un control oficial anual. Raportorul André Rodrigues (S&D, Portugalia) a subliniat că fermierii au nevoie de norme clare, mai puțină birocrație și plăți predictibile, fără ca protecția mediului sau cea socială să fie compromise.

Acordul provizoriu urmează să fie aprobat oficial de Consiliu și va intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

Agricultorii din România s-au putut baza pe o gamă largă de ajutoare financiare, susținute atât din fonduri europene, cât și din bugetul de stat. Majoritatea schemelor au fost gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), vizând sprijinirea producției agricole, modernizarea fermelor și dezvoltarea tinerilor fermieri.

Principalul sprijin financiar pentru fermieri a fost reprezentat de plățile directe și subvențiile APIA, care s-au acordat atât pe suprafață, cât și pe cap de animal. Acestea au inclus:

Plăți pe suprafață – schemele de bază, plata redistributivă, înverzire și tinerii fermieri;

Sprijin Cuplat Zootehnic (SCZ) – destinat sectorului bovin, ovine și caprine, cu cuantumuri stabilite pentru 2025, cum ar fi aproximativ 296 EUR/cap pentru vacile de lapte;

Ajutoare de stat – scheme speciale, inclusiv reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură;

Sectorul apicol – sprijin dedicat apicultorilor, gestionat prin Planul Strategic PAC.

Campania pentru depunerea cererilor unice de plată s-a desfășurat între martie și iunie 2025, plățile în avans au început la mijlocul lunii octombrie, iar plățile finale s-au efectuat până la sfârșitul anului.

AFIR a oferit fonduri nerambursabile pentru modernizarea fermelor, procesarea produselor și sprijinirea tinerilor fermieri:

Instalarea tinerilor fermieri – sprijin de până la 200.000 EUR pentru începerea unei afaceri agricole;

Investiții în procesare – fonduri pentru modernizarea și digitalizarea unităților de procesare;

Investiții pentru legume și cartofi – ajutoare de până la 2 milioane EUR pe proiect pentru achiziții de utilaje și echipamente.

Fonduri suplimentare au fost disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv pentru prevenirea poluării și dezvoltarea sustenabilă a sectorului agricol. În plus, fermierii au putut accesa credite avantajoase cu dobândă subvenționată, prin programe precum „Creditul Fermierului” sau parteneriate cu bănci comerciale și Banca Europeană de Investiții, pentru capital de lucru și tehnologii moderne.