ANCPI anunță când revine sistemul e-Terra. Cadastrul rămâne offline până la finalizarea testelor de securitate
SURSA FOTO: Dreamstime - Casă, teren, lucrări de cadastru
Sistemul e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne indisponibil după atacul cibernetic care i-a afectat funcționarea. Instituția anunță că aplicația va fi repusă în funcțiune doar după încheierea tuturor testelor de securitate și promite o nouă informare până vineri, 7 august.
Sistemul e-Terra este încă în etapa de testare
ANCPI a transmis miercuri că platforma e-Terra este în continuare nefuncțională și se află într-un proces de testare independentă, după atacul cibernetic care a dus la întreruperea serviciilor.
Potrivit instituției, verificările sunt realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint, iar sistemul a trecut deja prin încă o rundă de evaluare.
Reprezentanții ANCPI precizează că au fost identificate doar câteva aspecte tehnice care trebuie remediate înainte ca aplicația să fie disponibilă din nou pentru utilizatori.
Un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public, a transmis instituția.
Fiecare modificare este verificată înainte de redeschiderea platformei
ANCPI explică faptul că echipa tehnică lucrează la remedierea problemelor identificate, iar fiecare corecție este urmată de o nouă etapă de testare și validare.
Potrivit comunicatului, toate verificările sunt realizate într-un mediu controlat, astfel încât eventualele probleme să fie descoperite și rezolvate înainte ca sistemul să fie repus în funcțiune.
Instituția subliniază că această procedură urmărește evitarea unei noi întreruperi după relansarea aplicației.
Autoritățile pregătesc reluarea activității împreună cu notarii și specialiștii în cadastru
În paralel cu testele tehnice, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de indisponibilitatea sistemului.
Scopul discuțiilor este stabilirea modului în care activitatea va fi reluată după redeschiderea platformei.
Instituția arată că rezultatele consultărilor stau la baza unei proceduri aflate în curs de elaborare și testare, care ar urma să permită reluarea înregistrării operațiunilor în condiții conforme cu legislația și cu un număr cât mai redus de blocaje.
ANCPI precizează că dialogul cu reprezentanții sectoarelor afectate va continua și în perioada următoare pentru ca procedura finală să răspundă nevoilor tuturor celor implicați.
Nu există încă o dată pentru repunerea în funcțiune
Deocamdată, ANCPI nu a anunțat când va deveni din nou disponibil sistemul e-Terra. Instituția afirmă doar că aplicația va fi repusă în funcțiune imediat după finalizarea cu succes a tuturor testelor și validărilor tehnice.
Până atunci, autoritățile promit o nouă actualizare publică cel târziu vineri, 7 august 2026, când vor prezenta stadiul lucrărilor de remediere și al verificărilor efectuate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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