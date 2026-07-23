Ce s-a întâmplat cu datele proprietarilor după atacul hackerilor. Precizările lui Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) ar putea fi reluată în cursul săptămânii viitoare, după blocajul provocat de atacul hackerilor asupra sistemelor informatice ale instituției. Potrivit acestuia, transferul aplicației care gestionează baza de date către cloud-ul guvernamental se află în etapa finală.

Ilie Bolojan a precizat că informațiile transmise de instituțiile implicate în gestionarea incidentului arată că datele referitoare la proprietăți nu au fost afectate. Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică sunt instituțiile care participă la evaluarea situației și la măsurile de remediere. Premierul interimar a explicat că următorul pas este verificarea securității aplicației și a noii infrastructuri informatice.

„Mâine se va realiza o evaluare a securităţii acestei aplicaţii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, iar Centrul Naţional Cyber Inc. va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea Agenţiei şi va fi posibilă accesarea bazei de date. Asta înseamnă că marţi în această săptămână am avut o săptămână de când activitatea agenţiei este blocată. Până marţi săptămâna viitoare vor fi două săptămâni”, a subliniat premierul.

Ilie Bolojan a menționat că, în prima fază a incidentului, autoritățile au estimat că perioada de indisponibilitate a bazei de date va fi mai scurtă. Din acest motiv, s-a luat în calcul recuperarea zilelor pierdute prin extinderea programului Agenției de Cadastru și prin activitate în zilele de sâmbătă.

Pe măsură ce perioada de blocaj s-a prelungit, premierul interimar a afirmat că este necesară o soluție legislativă pentru situațiile în care anumite contracte imobiliare sunt afectate de lipsa accesului la baza de date. El a precizat că discuțiile din Parlament ar putea viza prelungirea valabilității unor contracte semnate anterior.

„Având în vedere durata care s-a lungit, consider că discuţiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost încheiate anul trecut, care trebuiau închise până la sfârşitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puţin o durată care acoperă zilele de nefuncţionare. Şi asta vor stabili colegii care sunt în Parlament”, a anunţat premierul.

Premierul interimar a declarat că incidentul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară arată necesitatea respectării unor standarde stricte de protecție a datelor și a infrastructurilor informatice utilizate de instituțiile publice.

„Cred că este o lecţie pentru toţi cei care sunt implicaţi în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecţie, de a evita fărâmiţarea între instituţii, aşa cum avem astăzi, de a avea oameni competenţi în aceste zone şi de a folosi cele mai bune protecţii şi actualiza în permanenţă aplicaţiile pe care le folosim”, a declarat Ilie Bolojan.

El a mai spus că Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică a organizat o ședință la care au participat peste 120 de autorități, acestea fiind informate cu privire la obligația de respectare a standardelor de securitate.

„Astăzi a avut loc o şedinţă a Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică cu peste 120 de autorităţi implicate în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardului este obligatorie şi monitorizarea respectării acestuia va fi făcută strict în perioada următoare, în aşa fel încât să limităm atacurile care pot veni şi care ne pot afecta funcţionarea instituţiilor publice sau bazele de date”, a concluzionat Bolojan.

Reamintim faptul că incidentul informatic de la ANCPI a dus la indisponibilitatea temporară a accesului la baza de date a instituției, iar autoritățile continuă verificările tehnice înainte de reluarea serviciilor.