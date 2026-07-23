Românii înlocuiesc al doilea loc de muncă cu noi surse de venit. Cum se schimbă prioritățile financiare

Românii caută tot mai des soluții pentru venituri suplimentare fără a-și prelungi programul de lucru cu încă un loc de muncă. O analiză de specialitate publicată joi arată că presiunea costului vieții determină angajații să investească în dezvoltarea unor competențe care le pot aduce câștiguri suplimentare pe termen lung. Printre opțiunile analizate se numără și dezvoltarea unor abilități financiare, inclusiv în domeniul day trading-ului.

Creșterea prețurilor și presiunea asupra bugetelor familiale schimbă modul în care angajații își planifică viitorul financiar. Dacă în urmă cu câțiva ani soluția cea mai frecventă era găsirea unui al doilea loc de muncă, tot mai multe persoane aleg acum să investească în pregătirea profesională și în dobândirea unor competențe care pot genera venituri suplimentare fără un program de lucru extins.

Potrivit datelor publicate în această primăvară de platforma de recrutare eJobs, aproximativ 75% dintre angajații români spun că resimt tot mai puternic efectele scumpirilor, iar 42,5% consideră că un singur salariu nu mai este suficient pentru un nivel de trai decent.

În același timp, 35% dintre respondenți afirmă că sunt dispuși să desfășoare o activitate suplimentară pentru a-și crește veniturile, însă își doresc ca aceasta să fie flexibilă și compatibilă cu actualul program de lucru. Pentru aproape jumătate dintre participanții la sondaj, un venit suplimentar cuprins între 2.000 și 3.000 de lei pe lună ar reduce semnificativ presiunea financiară.

În acest context, analiza evidențiază apariția unui nou comportament în piață. Tot mai multe persoane aleg să investească în dezvoltarea unor competențe financiare care, în timp, pot deveni o sursă suplimentară de venit. Printre acestea este menționat și day trading-ul, definit ca tranzacționarea instrumentelor financiare în cadrul aceleiași zile pentru valorificarea fluctuațiilor de preț pe termen scurt, activitate care poate fi învățată în paralel cu un loc de muncă full-time.

Analiza arată că modelul „multiple income streams”, bazat pe existența mai multor surse de venit, începe să fie adoptat și de angajații români, nu doar de antreprenori. În locul unui program suplimentar de opt ore pe zi, tot mai multe persoane aleg să folosească timpul liber pentru a dobândi competențe care pot produce valoare pe termen lung.

„Vedem o schimbare clară de mentalitate. Oamenii nu mai caută încă 8 ore de muncă după serviciu, ci să își dezvolte abilități noi, care le pot aduce venituri suplimentare. Nu este doar o impresie, ci o tendință confirmată și de studiile din piață. Day trading-ul este unul dintre skill-urile financiare care pot fi învățate și practicate în paralel cu un job full-time, fără ca oamenii să fie nevoiți să renunțe la profesia lor. Însă, asemenea oricărei profesii, presupune educație, exercițiu, disciplină și un management riguros al riscului”, a declarat George Statie, day trader și fondatorul comunității Trading Busters.

Potrivit sursei citate, această tendință se reflectă și în activitatea comunității Trading Busters. Peste 78% dintre persoanele care s-au alăturat în ultimele 12 luni, provenind din domenii precum IT, inginerie, contabilitate, vânzări, marketing sau antreprenoriat, au declarat că principalul motiv pentru care au început să studieze day trading-ul a fost dorința de a-și construi o sursă suplimentară de venit fără a renunța la actualul loc de muncă.

În afara programului profesional, tot mai mulți români aleg să își dedice timpul dezvoltării unor competențe precum programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancing-ul sau abilitățile financiare. Potrivit analizei, day trading-ul este inclus în această categorie deoarece poate fi învățat gradual și practicat flexibil.

Analiza atrage atenția că day trading-ul nu trebuie confundat cu jocurile de noroc sau cu pariurile privind evoluția piețelor financiare. Practicat responsabil, acesta presupune analiză, strategie, disciplină, control emoțional și un management riguros al riscului.

Specialiștii subliniază că această activitate nu garantează câștiguri și nu reprezintă o soluție pentru persoanele care urmăresc rezultate rapide. În schimb, pentru cei care sunt dispuși să investească timp în pregătire și exercițiu, poate deveni una dintre competențele financiare care contribuie, în timp, la diversificarea veniturilor și la reducerea dependenței de un singur salariu.

„Cea mai mare greșeală este să crezi că poți începe să tranzacționezi fără pregătire. Exact cum nu devii medic, programator sau contabil într-o săptămână, nici trader nu devii peste noapte. Mulți își imaginează că day trading-ul înseamnă să petreci ore întregi în fața graficelor. În realitate, perioada de învățare are loc, de regulă, seara sau în weekend, când oamenii au timp să studieze și să își testeze strategiile. Odată ce acestea sunt bine puse la punct, partea practică poate dura doar câteva minute sau 10-20 de minute pe zi, în funcție de strategia folosită. Sunt traderi care își organizează activitatea astfel încât să urmărească piața în pauza de prânz sau în alte intervale scurte din timpul programului. Educația, disciplina și autocontrolul sunt cele care fac diferența, nu timpul petrecut în fața monitorului și cu atât mai puțin norocul”, a afirmat George Statie.

Specialiștii citați în analiză explică faptul că, spre deosebire de un al doilea loc de muncă, trading-ul nu presupune un program fix și nici încheierea unui nou contract de muncă, ci dezvoltarea unei competențe care poate fi valorificată în timp, în funcție de obiectivele și disponibilitatea fiecărei persoane.

Totodată, aceștia subliniază că primul pas pentru cei interesați nu este deschiderea unui cont de tranzacționare, ci înțelegerea modului de funcționare a piețelor financiare și a riscurilor implicate.

Recomandarea este ca persoanele interesate să înceapă procesul de învățare într-o comunitate sau pe o platformă de educație dedicată day trading-ului, unde accentul este pus pe analiză, strategie, managementul riscului și disciplină, nu pe promisiuni privind câștiguri rapide.