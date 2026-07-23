SUA pregătesc un nou val de tarife vamale. Zeci de state, inclusiv Uniunea Europeană, intră în vizorul administrației Trump
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SUA pregătesc un nou pachet de tarife vamale care ar putea afecta importurile din zeci de state, inclusiv din Uniunea Europeană. Administrația Donald Trump urmează să prezinte în perioada imediat următoare noile măsuri comerciale, înainte de expirarea actualului regim tarifar. Planul vine după o decizie a Curții Supreme care a anulat o parte dintre taxele introduse anterior de Casa Albă.
SUA urmează să anunțe noile tarife vamale înainte de expirarea actualelor măsuri
SUA se pregătesc să introducă un nou set de tarife vamale, în cadrul unei strategii comerciale promovate de administrația președintelui Donald Trump. Anunțul oficial este așteptat înainte ca actualele taxe să expire, termenul-limită fiind stabilit pentru ziua de vineri.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, va prezenta în foarte scurt timp detaliile noului pachet de măsuri comerciale, precizând că acestea ar putea fi făcute publice chiar în cursul aceleiași zile.
„Rămâneţi conectaţi pentru a avea mai multe amănunte”, a transmis Karoline Leavitt.
În paralel cu pregătirea noilor măsuri, Biroul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite desfășoară, încă din luna martie, investigații privind mai multe practici comerciale considerate incorecte. Analizele vizează, între altele, supracapacitatea industrială și utilizarea materiilor prime provenite din muncă forțată în produsele exportate pe piața americană.
Decizia Curții Supreme a determinat administrația Trump să pregătească un nou cadru comercial
Noile propuneri ale administrației americane vin după ce Curtea Supremă a SUA a anulat, la sfârșitul lunii februarie, o mare parte dintre tarifele vamale introduse anterior de Donald Trump. Hotărârea instanței nu a vizat însă taxele aplicate unor sectoare strategice, precum industria auto sau importurile de oțel, aluminiu și cupru.
Ca urmare a deciziei judecătorilor, autoritățile americane au restituit aproximativ 81 de miliarde de dolari, după ce instanța a stabilit că respectivele taxe fuseseră instituite fără un temei legal suficient.
Ulterior, Donald Trump a anunțat că administrația va introduce un nou pachet de tarife, folosind o prevedere legislativă care permite aplicarea unor suprataxe pentru o perioadă de cel mult 150 de zile.
Uniunea Europeană și alte zeci de state se află printre economiile vizate de noile măsuri
Rezultatele anchetelor comerciale desfășurate de autoritățile americane au stat la baza propunerilor formulate de reprezentantul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, privind aplicarea unor noi taxe vamale.
Potrivit planului analizat de administrația americană, aproximativ 45 de state ar urma să fie supuse unor tarife de 12,5%, pe motiv că nu au interzis importurile de produse realizate prin muncă forțată.
În cazul unor economii precum Canada, Uniunea Europeană, Mexic, Indonezia, Ecuador și Pakistan, propunerea este aplicarea unui tarif de 10%, administrația americană apreciind că aceste state au introdus restricții în domeniu, însă măsurile sunt considerate insuficiente. Același nivel al taxelor este avut în vedere și pentru Regatul Unit, unde interdicția este evaluată drept parțială.
Separat de aceste propuneri, unele dintre economiile vizate, inclusiv Uniunea Europeană, fac obiectul unor investigații distincte privind supracapacitatea industrială. În funcție de concluziile acestor anchete, administrația SUA ar putea adopta noi măsuri comerciale în perioada următoare.
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