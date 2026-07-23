Noua realitate din magazinele românești. Ce arată analiza USDA

Economia României continuă să susțină dezvoltarea pieței alimentare, însă comportamentul de consum se schimbă vizibil pe fondul inflației și al majorării taxelor. Cel mai recent raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) arată că prețul a devenit unul dintre cele mai importante criterii în decizia de cumpărare, iar comercianții răspund prin extinderea mărcilor proprii și prin oferte orientate către produse accesibile.

Analiza oferă o imagine de ansamblu asupra pieței alimentare din România și evidențiază oportunitățile existente pentru exportatorii americani. În același timp, documentul arată că importurile agroalimentare și comerțul modern continuă să avanseze, în timp ce comerțul online își consolidează poziția.

Potrivit raportului, deși consumul alimentar își menține dinamica, cumpărătorii acordă o atenție tot mai mare raportului dintre calitate și preț. Această tendință influențează strategiile comerciale ale marilor lanțuri de magazine și modul în care sunt construite ofertele destinate consumatorilor.

Retailerii își adaptează portofoliile pentru a răspunde cererii crescute pentru produse cu prețuri competitive, iar promoțiile și mărcile proprii ocupă un loc tot mai important în oferta disponibilă pe piață.

Datele prezentate de USDA arată că România a importat produse agroalimentare în valoare de 16,1 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 5,2% comparativ cu anul anterior. Peste 80% dintre aceste produse au provenit din statele Uniunii Europene, principalele surse fiind Germania, Ungaria, Polonia și Olanda.

Printre cele mai importate categorii se numără carnea, produsele lactate, cerealele, oleaginoasele și băuturile. Evoluția importurilor confirmă menținerea unei cereri ridicate pentru aceste produse pe piața românească.

În același interval, exporturile agricole ale României au înregistrat un ritm de creștere superior, avansând cu 22% și ajungând la 14,3 miliarde de dolari. Creșterea a fost susținută în principal de exporturile de cereale, semințe oleaginoase, animale vii și grăsimi vegetale și animale.

Această evoluție a contribuit la diminuarea deficitului comercial agricol, care s-a redus de la 3,6 miliarde de dolari în 2024 la 1,8 miliarde de dolari în 2025.

Raportul USDA evidențiază impactul inflației asupra pieței alimentare din România. După majorarea TVA la alimente de la 9% la 11% și a TVA pentru produsele nealimentare de la 19% la 21%, consumul a rămas aproape neschimbat, pe fondul unei inflații anuale care a ajuns la 9,7% la sfârșitul anului 2025 și la 10,9% în mai 2026.

Documentul arată că gospodăriile din România continuă să aloce o parte importantă din buget alimentelor și băuturilor nealcoolice, ceea ce face ca orice modificare a prețurilor să influențeze rapid comportamentul de consum.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, citate în raport, alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 32,2% din cheltuielile lunare ale unei gospodării. În schimb, doar 2,4% din venituri sunt direcționate către hoteluri și restaurante.

Aceste cifre explică de ce sensibilitatea consumatorilor la preț rămâne ridicată, iar alegerea produselor este influențată într-o măsură tot mai mare de cost și de valoarea percepută.

USDA remarcă faptul că supermarketurile își păstrează poziția dominantă pe piața alimentară din România și continuă să își adapteze oferta la noile preferințe ale consumatorilor.

Retailerii investesc în dezvoltarea mărcilor proprii pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru produse accesibile. Potrivit raportului, cumpărătorii acordă prioritate produselor care oferă un raport avantajos între calitate și preț.

Magazinele de proximitate și supermarketurile rămân principalele locuri alese pentru achizițiile alimentare, pe fondul unei orientări tot mai accentuate către cumpărături eficiente din punct de vedere al costurilor.

Raportul menționează și consolidarea pieței de retail după integrarea Profi în grupul Mega Image, controlat de Ahold Delhaize, schimbare care transformă grupul în cel mai mare retailer alimentar din România, fără modificarea identității comerciale a celor două rețele.

Magazinele fizice își păstrează rolul principal în comerțul alimentar, însă comerțul electronic continuă să înregistreze creșteri constante.

Potrivit raportului USDA, piața românească de e-commerce destinată produselor fizice a atins 8,3 miliarde de dolari în 2025, cu 8% peste nivelul consemnat în anul precedent.

România se află printre primele zece state membre ale Uniunii Europene în funcție de ponderea comerțului electronic în produsul intern brut, iar peste 74% dintre utilizatorii de internet au făcut cumpărături online în ultimele 12 luni.

Analiza arată că deciziile de cumpărare sunt influențate tot mai des de rețelele sociale, recenziile publicate online și recomandările influencerilor, însă promoțiile, costurile de livrare și raportul calitate-preț continuă să cântărească decisiv în alegerea produselor.

Raportul USDA evidențiază faptul că presiunea inflației s-a reflectat și în activitatea restaurantelor, unde numărul vizitelor în unitățile clasice a scăzut. În același timp, restaurantele cu servire rapidă și comenzile realizate prin platformele de livrare au continuat să câștige teren pe piața locală.

Pentru a limita impactul creșterii costurilor, operatorii din industria ospitalității au redus dimensiunea porțiilor, au simplificat meniurile și au accelerat investițiile în digitalizare. Printre măsurile adoptate se numără introducerea kioskurilor pentru comenzi și extinderea utilizării aplicațiilor mobile, în încercarea de a eficientiza activitatea și de a răspunde schimbărilor din comportamentul consumatorilor.

Raportul USDA arată că România continuă să fie o piață cu potențial de creștere pentru produsele alimentare, inclusiv pentru exportatorii americani, însă succesul comercial depinde într-o măsură tot mai mare de capacitatea companiilor de a răspunde cererii unui consumator atent la cheltuieli.

Analiza evidențiază că produsele premium și cele cu valoare adăugată își păstrează potențialul de dezvoltare, însă concurența este dominată de furnizorii din Uniunea Europeană, iar sensibilitatea ridicată la preț continuă să definească piața alimentară din România.