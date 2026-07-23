Amenda Google declanșează o nouă confruntare între UE și SUA. Decizia care a ridicat semne de întrebare la Washington

Administrația americană susține că amenda de 890 de milioane de euro aplicată de Uniunea Europeană companiei Google, în baza Legii privind piețele digitale (DMA), poate afecta relațiile comerciale dintre Statele Unite și blocul comunitar. Washingtonul consideră că sancțiunea creează „incertitudine masivă” pentru exportatorii americani de bunuri și servicii către Europa.

Reacția SUA a venit după ce Comisia Europeană a anunțat aplicarea primei amenzi împotriva Google în temeiul DMA. Decizia a încheiat o investigație de doi ani privind presupuse practici anticoncurențiale ale companiei, printre aspectele analizate aflându-se promovarea propriilor servicii în rezultatele căutării și tratamentul aplicat dezvoltatorilor de aplicații.

Măsura Bruxellesului a provocat nemulțumiri la Washington, unde autoritățile americane au criticat în repetate rânduri regulile digitale europene, susținând că acestea afectează în special companiile tehnologice din Statele Unite.

„Aceasta se adaugă la două acțiuni recente ale Comisiei în temeiul Legii privind piețele digitale, care vizează sistemul de operare Android și serviciile de căutare ale Google, prezentând riscuri grave pentru confidențialitatea și securitatea utilizatorilor, reprezentând de facto un transfer forțat de tehnologie și un furt de proprietate intelectuală și impunând sancțiuni financiare nerezonabile”, a declarat reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, într-un comunicat după publicarea știrii.

Potrivit oficialului american, sancțiunile aplicate companiei Google reprezintă o sumă care depășește 2% din bugetul Uniunii Europene, o valoare mai mare decât contribuțiile unor state membre ale blocului comunitar.

„UE susține adesea că urmărește stabilitate și predictibilitate în relația noastră comercială, dar aceste acțiuni generează o incertitudine masivă pentru exporturile americane de bunuri și servicii către Europa”, a adăugat Greer.

În ultimele săptămâni, Comisia Europeană și administrația americană au inițiat un dialog digital destinat relansării cooperării tehnologice transatlantice, după diminuarea rolului Consiliului pentru Comerț și Tehnologie UE-SUA în perioada administrației Biden.

Criticii inițiativei consideră că acest canal ar putea fi utilizat de Washington pentru a exercita presiuni asupra Bruxellesului privind aplicarea regulilor digitale europene, în special în cazul companiilor americane.

Anterior, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, susținuse amânarea unei sancțiuni antitrust împotriva Google, pe fondul preocupărilor că aceasta ar putea afecta negocierile comerciale dintre UE și SUA care au dus la acordul Turnberry.

Deși amenda a fost aplicată, Comisia Europeană a evitat un anunț amplu pe această temă, iar comisarul responsabil pentru concurență, Teresa Ribera, nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Executivul european a invocat un conflict de program, deși informațiile disponibile indicau că acesta nu exista.

Oficialii europeni afirmă că dialogul digital are rolul de a reduce tensiunile și de a permite explicarea poziției Bruxellesului către partea americană. Aceștia recunosc faptul că Washingtonul va continua să susțină interesele propriilor companii, dar consideră că mecanismul de discuții poate preveni escaladarea publică a disputelor.

Uniunea Europeană a încercat să arate că aplicarea legislației digitale nu este îndreptată exclusiv împotriva marilor companii tehnologice americane. Bruxellesul a alternat sancțiunile împotriva firmelor din Statele Unite cu măsuri împotriva unor companii chineze.

Luni, Comisia Europeană a aplicat o amendă de 550 de milioane de euro companiei AliExpress. În același timp, autoritățile europene au informat oficialii americani cu privire la evoluția investigațiilor aflate în desfășurare. Presiunile privind aplicarea Legii privind piețele digitale au crescut pe ambele maluri ale Atlanticului, alimentând riscul unor noi dispute între Bruxelles și Washington.

Într-o scrisoare trimisă la începutul acestei săptămâni și consultată de Euronews, 25 de membri republicani ai Congresului SUA i-au cerut președintelui Donald Trump „să încurajeze administrația dumneavoastră să ia măsuri decisive înainte ca UE să consolideze și mai mult acest regim antiamerican”.

Legislatorii americani susțin că aplicarea DMA contrazice angajamentele asumate de Uniunea Europeană privind reducerea barierelor comerciale digitale. Aceștia au descris dialogul actual drept o „tactică de amânare” și au menționat companii europene care ar putea fi afectate de eventuale represalii, printre acestea aflându-se Nokia, Axel Springer, Volkswagen, BMW, Ikea și Airbus.

În paralel, o coaliție de europarlamentari din mai multe grupuri politice i-a solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o aplicare mai rapidă a DMA în cazul Google.

„UE a fost foarte clară în ceea ce privește dreptul suveran de a legifera, inclusiv în sectorul digital”, a declarat un oficial al Comisiei. „Astăzi este dovada că atunci când cazul nostru este pregătit și se bazează întotdeauna pe dovezi solide, este nediscriminatoriu, adoptăm o decizie.”

Anumiți critici consideră că valoarea amenzii este redusă raportat la dimensiunea companiei Google. Sancțiunea reprezintă aproximativ 0,22% din cifra anuală de afaceri a gigantului tehnologic, ceea ce a determinat unele voci să susțină că Bruxellesul a adoptat o abordare prudentă pentru a evita noi tensiuni cu Washingtonul.

„Mulți oameni ar evita amenda dacă ar fi mai mică decât taxa de contravenție. Mărimea amenzii este dezamăgitoare și nu are nicio legătură cu daunele pe care Google le-a provocat economiei europene”, a declarat europarlamentarul Alexandra Geese (Germania/Verzii-ALE) pentru Euronews.

Pentru Comisia Europeană, obiectivul principal al DMA nu este aplicarea unor sancțiuni financiare ridicate, ci determinarea companiilor dominante să își modifice practicile pentru a crea piețe digitale mai competitive și mai accesibile consumatorilor și companiilor europene.

Google trebuie să respecte decizia Comisiei în termen de 60 de zile sau poate primi penalități suplimentare de până la 5% din cifra de afaceri mondială. Compania a introdus deja anumite modificări, analizate în prezent de executivul european.

„Această implementare a DMA continuă să afecteze produsele de zi cu zi. Pentru a ne conforma, trebuie să eliminăm funcțiile de căutare în timp real pe care europenii le îndrăgesc – cum ar fi prețurile instantanee și disponibilitatea directă pentru hoteluri, zboruri și restaurante – și să desființăm protecțiile de siguranță de pe Google Play”, a declarat Kent Walker, președintele Google pentru afaceri globale.

Oficialii europeni arată că unele elemente ale anchetei, în special cele privind relația dintre Google și dezvoltatorii de aplicații, sunt analizate și de autoritățile de concurență din Statele Unite.

„Așa cum FTC și Departamentul de Justiție al SUA urmăresc concurența loială pe piețele digitale, DMA se asigură că aceleași principii comune sunt respectate în Europa. Este vorba despre echitatea și deschiderea pieței, nu despre fricțiuni comerciale discriminatorii și nu ar trebui privite din această perspectivă”, a declarat europarlamentarul Brando Benifei (Italia/S&D) pentru Euronews.

Statele Unite pregătesc o nouă serie de taxe vamale, după expirarea regimului actual. Comisia Europeană a precizat că nu va reacționa la noile tarife atât timp cât acestea rămân în limita de 15% stabilită prin acordul comercial UE-SUA de anul trecut.

Noile taxe sunt destinate produselor despre care Washingtonul susține că sunt realizate prin muncă forțată și afectează interesele comerciale americane. În același timp, au existat informații potrivit cărora Statele Unite ar putea introduce măsuri de răspuns împotriva taxelor digitale aplicate în unele state membre UE, precum Spania, Italia și Franța.

„Un dialog real poate avea loc doar în timpul unui armistițiu. Acțiunile recente ale UE subminează aceste eforturi și reprezintă un risc real pentru continuarea stabilității transatlantice în ceea ce privește comerțul”, a concluzionat ambasadorul Greer.