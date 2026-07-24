Card sau numerar? Specialiștii trag un semnal de alarmă. Ce se întâmplă când plătiți doar cu cardul

Cardurile bancare, plățile contactless și portofelele digitale au devenit parte din viața de zi cu zi, însă numerarul continuă să fie preferat de numeroși consumatori. Specialiștii spun că alegerea nu are legătură cu refuzul tehnologiei, ci cu dorința de a avea un control mai bun asupra banilor și de a evita cheltuielile impulsive.

În ultimii ani, metodele moderne de plată au devenit tot mai populare. Plata cu telefonul mobil, ceasul inteligent sau cardul bancar permite efectuarea rapidă a cumpărăturilor, fără utilizarea banilor fizici.

Cu toate acestea, numerarul nu a dispărut din obiceiurile de consum. Pentru mulți oameni, bancnotele și monedele reprezintă în continuare cea mai bună metodă de administrare a bugetului personal.

Specialiștii în comportamentul consumatorilor explică faptul că această alegere este legată în principal de dorința de a avea o imagine mai clară asupra cheltuielilor și nu de lipsa încrederii în tehnologie.

Unul dintre principalele avantaje ale plăților în numerar este faptul că utilizatorul vede permanent câți bani mai are la dispoziție.

Atunci când achită cumpărăturile cu bancnote și monede, consumatorul observă imediat cât a cheltuit și cât i-a rămas în portofel. Acest lucru îl poate ajuta să își planifice mai atent bugetul zilnic sau săptămânal.

În schimb, plățile efectuate cu cardul sau telefonul mobil sunt mai puțin vizibile din punct de vedere psihologic, iar multe persoane ajung să cheltuiască mai mult fără să realizeze imediat valoarea totală a tranzacțiilor efectuate.

Pentru numeroși consumatori, utilizarea banilor fizici reprezintă o metodă simplă de organizare a bugetului.

Stabilirea unei sume fixe de bani pentru cheltuielile zilnice creează automat o limită pe care persoana încearcă să nu o depășească. În acest fel, sunt reduse cumpărăturile impulsive și cheltuielile care nu sunt neapărat necesare.

Specialiștii arată că gestul de a scoate efectiv bani din portofel creează o conștientizare mai puternică a costului unei achiziții decât o simplă apropiere a cardului sau a telefonului de terminalul de plată.

Preferința pentru numerar nu înseamnă că utilizatorii evită serviciile bancare moderne.

Mulți dintre cei care aleg să plătească în numerar folosesc în mod obișnuit aplicații bancare, carduri de debit sau de credit și servicii de internet banking. Diferența este că, în anumite situații, preferă banii fizici pentru a avea un control mai strict asupra bugetului.

Experții subliniază că această alegere ține mai degrabă de obiceiurile financiare și de modul în care fiecare persoană își administrează veniturile decât de vârstă sau de nivelul de familiarizare cu tehnologia.

Cercetările din domeniul economiei comportamentale indică faptul că plata în numerar amplifică percepția costului real al unei achiziții, potrivit newmoney

Acest efect psihologic îi determină pe mulți consumatori să analizeze mai atent dacă au într-adevăr nevoie de produsul respectiv înainte de a-l cumpăra.

Pe de altă parte, plățile electronice oferă avantaje importante, precum rapiditatea tranzacțiilor, confortul utilizării și posibilitatea urmăririi tuturor operațiunilor prin aplicațiile bancare.

În final, specialiștii consideră că nu există o metodă universal valabilă. Pentru unii consumatori, plățile digitale reprezintă cea mai eficientă modalitate de administrare a finanțelor, în timp ce alții preferă numerarul deoarece le oferă mai multă disciplină financiară și un sentiment mai puternic de control asupra banilor. Alegerea uneia dintre cele două variante reflectă modul în care fiecare persoană își gestionează propriul buget, nu gradul de adaptare la tehnologie.