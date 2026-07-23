Casa Albă rupe tăcerea în cazul fraților Tate. Ce spune administrația Trump despre extrădarea în Marea Britanie
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Casa Albă a transmis că președintele american Donald Trump nu intenționează să intervină în procedura de extrădare a lui Andrew Tate și a fratelui său Tristan către Marea Britanie, unde cei doi se confruntă cu acuzații privind infracțiuni sexuale.
Cazul fraților Tate ajunge la Washington. Ce spune administrația Trump despre următorul pas
Declarația a fost făcută joi de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, care a fost întrebată dacă administrația americană sau președintele Trump iau în calcul o intervenție în acest caz.
„Nu”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, în timpul unei conferințe de presă, când a fost întrebată dacă Trump sau administrația intenționează să intervină în procesul de extrădare. Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, la rândul său, că administrația nu va avea niciun rol în această procedură.
Frații Tate au fost reținuți sâmbătă de autoritățile americane la Miami, după o solicitare privind extrădarea lor către Marea Britanie. Cei doi contestă această procedură, iar avocatul lor a descris acțiunea drept „motivată politic”.
Frații Tate contestă extrădarea și acuzațiile formulate împotriva lor
Andrew și Tristan Tate au apărut luni în fața unui tribunal federal american, purtând uniforme de închisoare și fiind încătușați. Instanța urmează să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădare.
Documentele judiciare făcute publice luni includ acuzațiile formulate de trei femei. Una dintre acestea îl acuză pe Tristan Tate de viol și agresiune în timpul unei relații de lungă durată începută în 2012, inclusiv de presupuse agresiuni comise în timp ce aceasta era inconștientă.
Alte două femei îl acuză pe Andrew Tate de viol și agresiune în incidente despre care susțin că au avut loc în 2014 și 2015. Acestea au declarat că l-au cunoscut prin intermediul unei afaceri de webcam și al unei aplicații de dating.
Cei doi frați neagă acuzațiile și contestă extrădarea solicitată de autoritățile britanice. Un judecător a stabilit o nouă audiere pentru data de 27 iulie, iar un judecător districtual va decide dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru continuarea procedurii.
Legăturile publice ale fraților Tate cu susținătorii lui Donald Trump
Frații Tate, care și-au exprimat public susținerea pentru Donald Trump, sunt cunoscuți pentru prezența lor online și pentru mesajele adresate în special publicului masculin tânăr. Potrivit presei americane, Andrew Tate a încercat, de asemenea, să construiască legături cu fiii lui Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump.
Cei doi frați sunt figuri cunoscute în „manofera” online, o rețea de influenceri asociată frecvent cu promovarea unui tip de conținut axat pe idei hipermasculine. Această zonă online a fost menționată de analiști în legătură cu mobilizarea unor tineri alegători de sex masculin în timpul alegerilor prezidențiale americane din 2024.
De asemenea, administrația americană a precizat că procedura de extrădare va urma pașii legali obișnuiți, fără intervenția președintelui sau a oficialilor guvernamentali.
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