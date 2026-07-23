Prețul petrolului a explodat din nou după tensiunile din Orientul Mijlociu. Ce urmează pentru carburanți și inflație

Prețurile petrolului au atins pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii temerilor privind posibile perturbări ale aprovizionării globale cu energie, transmite BBC.

Țițeiul Brent, considerat reperul internațional pentru prețurile petrolului, a înregistrat joi o creștere de peste 6%, după mai multe zile consecutive de avans. Evoluția a avut loc pe fondul intensificării atacurilor militare desfășurate de Statele Unite împotriva Iranului și al incertitudinilor privind evoluția conflictului.

Presiunile asupra pieței energetice au crescut după ce miliția Houthi din Yemen a atacat petroliere în Marea Roșie, afectând una dintre rutele importante de transport maritim. Această zonă este utilizată de Arabia Saudită pentru exporturile de petrol care evită Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic pentru transporturile de energie.

Și prețurile gazelor naturale au continuat să crească în ultima perioadă. Valoarea de referință a gazelor din Marea Britanie a ajuns în prezent la aproximativ 150 de pence pe term, comparativ cu circa 98 de pence la finalul lunii iunie.

Prețurile petrolului au avut o scădere temporară după anunțarea unui armistițiu între Statele Unite și Iran. Cotațiile au revenit atunci la nivelurile înregistrate înainte ca SUA și Israelul să înceapă acțiunile militare împotriva Iranului, la 28 februarie.

Situația s-a schimbat însă după eșecul armistițiului. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în această săptămână că liderii iranieni „nu sunt pregătiți să încheie o înțelegere”. Conflictul din Orientul Mijlociu pune presiune asupra economiilor globale prin riscul creșterii inflației în mai multe state, inclusiv în Regatul Unit și Statele Unite. Creșterea prețului petrolului se reflectă de obicei în costurile carburanților, afectând direct prețurile benzinei și motorinei.

Impactul poate fi resimțit și în alte sectoare, deoarece companiile pot transfera către consumatori cheltuielile suplimentare pentru transport. Astfel, gospodăriile ar putea plăti mai mult pentru anumite produse, inclusiv pentru alimente. Ratele inflației au scăzut în Regatul Unit și SUA, însă rămân incertitudini privind menținerea acestei tendințe pe fondul reluării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În Marea Britanie, prețul benzinei a crescut cu 5 pence pe litru în aproximativ două săptămâni și jumătate, ajungând la aproape 1,56 lire sterline pe litru. Motorina are un preț mediu de aproximativ 1,72 lire sterline pe litru, potrivit RAC.

În Statele Unite, prețurile medii ale benzinei au depășit din nou nivelul de 4 dolari pe galon. Valoarea este mai mare față de cea înregistrată în urmă cu o lună, când prețul mediu era de 3,92 dolari pe galon, potrivit organizației AAA.

Creșterea costurilor energiei reprezintă un factor urmărit de băncile centrale, care analizează impactul asupra inflației și asupra politicilor monetare. Kevin Warsh, noul președinte al Rezervei Federale a SUA, a declarat săptămâna trecută în fața Congresului că banca centrală „nu are nicio toleranță față de inflația persistent ridicată”.

Președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra fostului președinte al Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru reducerea ratelor dobânzilor. Trump a transmis că se așteaptă ca Warsh să susțină diminuarea costurilor de împrumut pentru americani.

Cu toate acestea, Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor din Statele Unite între 3,5% și 3,75% la prima ședință condusă de Warsh, desfășurată luna trecută.

În fața Congresului, acesta a declarat că instituția se angajează să „restaureze stabilitatea prețurilor” după efectele produse de conflictul din Orientul Mijlociu asupra nivelului prețurilor.