România și Albania vor mai mult decât rolul de subcontractori. CCIR propune o nouă direcție pentru investiții și comerț
Albania și România încearcă să își consolideze relațiile economice prin noi parteneriate de afaceri și investiții cu valoare adăugată ridicată. Tema a fost discutată joi, 23 iulie, la București, în cadrul unei întâlniri dintre președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și ambasadorul Republicii Albania în România, Enkeleda Merkuri. Discuțiile au vizat extinderea cooperării economice, dezvoltarea infrastructurii și identificarea unor noi oportunități pentru companiile din cele două state.
Albania și România vor să dezvolte produse proprii și să atragă investiții cu valoare adăugată
Albania și România dispun de un potențial economic care, în opinia reprezentanților mediului de afaceri, este încă insuficient valorificat. În cadrul întrevederii, președintele CCIR, Mihai Daraban, a arătat că nivelul actual al schimburilor comerciale dintre cele două state nu reflectă capacitatea reală de colaborare a companiilor românești și albaneze.
Acesta a explicat că numeroase firme din ambele țări activează în prezent ca subcontractori pentru mari companii europene, fără să beneficieze de avantajele generate de produsele și serviciile cu valoare adăugată ridicată. În acest context, oficialul a susținut necesitatea unei schimbări de strategie, prin dezvoltarea unor branduri proprii și accesarea directă a piețelor internaționale.
„România și Albania au un potențial de cooperare pe care nu îl valorificăm suficient. Prea multe companii de la noi și de la ei lucrează astăzi ca subcontractori pentru marile companii europene, fără să capteze partea cea mai valoroasă a lanțului de producție.
Trebuie să schimbăm această logică: să dezvoltăm produse cu valoare adăugată mare și să le promovăm direct pe piețele internaționale, sub nume proprii, nu ascunse în spatele altor branduri. Propunerea de a intensifica dialogul pe teme concrete, și aici mă refer la regimul fiscal, cadrul juridic aplicabil companiilor, programe de stimulare a investițiilor, este exact tipul de cooperare instituțională de care avem nevoie pentru ca antreprenorii noștri să știe unde și cum pot investi”, a declarat Mihai Daraban.
Turismul și infrastructura, principalele domenii în care Albania caută parteneriate
Un alt subiect important al discuțiilor a fost dezvoltarea sectorului turistic și a infrastructurii de transport, domenii considerate prioritare de autoritățile albaneze pentru susținerea creșterii economice. Ambasadorul Republicii Albania în România a prezentat investițiile realizate în ultimii ani și proiectele aflate în derulare pentru extinderea rețelelor de transport.
Diplomatul a evidențiat că experiența Portului Constanța poate reprezenta un model pentru dezvoltarea Portului Durrës și că o colaborare între cele două hub-uri logistice ar putea genera noi oportunități comerciale și turistice în regiune.
„Turismul a devenit un motor real al economiei albaneze, iar guvernul nostru investește consecvent în infrastructura care să susțină această creștere, și anume: porturi, aeroporturi, conectivitate. Credem că exemplul Constanței, ca hub strategic la Marea Neagră, poate fi un reper util pentru dezvoltarea Portului Durrës, iar cooperarea dintre cele două porturi poate deschide noi rute de comerț și de turism între regiunile noastre.
Dezvoltarea și diversificarea acestui sector rămân priorități asumate de guvernul de la Tirana, alături de modernizarea infrastructurii care să susțină fluxurile turistice, autoritățile albaneze urmărind dezvoltarea a patru porturi și patru aeroporturi internaționale”, a declarat ambasadorul Republicii Albania în România, Enkeleda Merkuri.
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