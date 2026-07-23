Florin Cîțu lansează un nou atac pe tema bugetului: Pe angajații din privat cine îi mai ajută
SURSA FOTO: Dreamstime/Florin Cîțu
Fostul premier al României, Florin Cîțu, a transmis un mesaj public în care critică nivelul estimat al cheltuielilor de personal și măsurile fiscale adoptate de actualul Guvern. În declarația sa, acesta susține că evoluția cheltuielilor bugetare ridică semne de întrebare privind impactul asupra economiei și al angajaților din sectorul privat.
Florin Cîțu critică evoluția cheltuielilor de personal și politica fiscală a Guvernului
Florin Cîțu afirmă într-un mesaj public „același guvern, care a aruncat economia în recesiune și a alimentat dublarea inflației prin creșterea taxelor, spune că totul e ok, iar cheltuielile de personal vor ajunge la 180 de miliarde lei deja în 2027”.
„Astăzi, același guvern — care a aruncat economia în recesiune și a alimentat dublarea inflației prin creșterea taxelor — spune că totul e ok, iar cheltuielile de personal vor ajunge la 180 de miliarde lei deja în 2027. Peste ce era estimat pentru 2028.”
Florin Cîțu a afirmat că estimările privind cheltuielile de personal s-au modificat față de prognozele prezentate anterior. Fostul premier a făcut referire la cifrele avansate la începutul anului, susținând că acestea indicau valori mai mici pentru anii următori.
„Țară, țară, vrem liberali! Pe angajații din privat cine îi mai ajută? (și material de gândit pentru agențiile de rating și investitorii în obligațiuni de stat). La începutul anului (doar cu 4 luni în urmă), guvernul estima cheltuielile de personal la 173 miliarde lei în 2027 și la 178 miliarde lei în 2028. Program aprobat și aplaudat de „specialiștii” agențiilor de rating și ai Comisiei Europene”, a transmis Florin Cîțu.
Critici privind taxele și sprijinul pentru angajații din privat
În mesajul său, fostul premier a asociat creșterea cheltuielilor de personal cu politica economică a Executivului și a susținut că măsurile fiscale afectează economia. Florin Cîțu a criticat majorarea taxelor, despre care afirmă că a contribuit la evoluția negativă a indicatorilor economici. Fostul prim-ministru a susținut că o abordare diferită ar fi presupus reducerea unor taxe, inclusiv pentru consum și venituri, pentru a sprijini salariații din România.
„Un guvern liberal venea cu reducerea taxelor pe consum (12 miliarde lei = scăderea TVA de la 21% la 18%) și pe venit pentru a ajuta TOȚI salariații din România. Nu doar o parte. Subliniez, un guvern liberal!!!!”
Florin Cîțu a transmis mesajul pe rețelele sociale, unde a prezentat propria evaluare asupra politicilor economice și fiscale. Declarațiile sale vizează nivelul cheltuielilor publice, direcția politicilor guvernamentale și efectele acestora asupra mediului economic.
În finalul mesajului publicat, fostul premier a formulat o nouă critică la adresa măsurilor adoptate de Guvern, făcând referire la orientarea acestora și la modul în care sunt aplicate reformele. „P.S. Doar la socialiști am mai văzut astfel de „reforme”, a concluzionat fostul premier.”
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