Daniel Zamfir îl atacă pe Ilie Bolojan și contestă o finanțare de 500.000 de euro acordată unui ONG

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzând Guvernul că ar folosi bani publici pentru ceea ce el numește „propagandă”. Declarațiile au fost făcute printr-o postare publică, într-un context politic tensionat, marcat de discuții privind măsuri fiscale, creșteri de taxe și presiuni asupra bugetului.

Senatorul PSD a contestat o finanțare de aproximativ 500.000 de euro acordată unui ONG recent înființat, susținând că scopul real al alocării nu ar fi cel declarat oficial. Daniel Zamfir a pus sub semnul întrebării justificarea cheltuirii acestei sume și a asociat finanțarea cu promovarea imaginii premierului interimar.

Mesajul transmis de liderul senatorilor PSD are un ton ofensiv la adresa premierului interimar, cu acuzații legate de modul în care sunt gestionate resursele publice. Daniel Zamfir susține că alocarea financiară către ONG-ul menționat ar trebui explicată în contextul măsurilor economice discutate de autorități.

„„CE S-A ÎNTÂMPLAT, ILIE? S-AU TERMINAT BANII DE PROPAGANDĂ? Păi, ce-ai făcut, Ilie? Cum explici asta oamenilor?

Crești taxele și impozitele, le tai veniturile ca să plătești propagandă să te preaslăvească?? Ca doar nu suntem atât de proști să credem că cei 500.000 de euro(!!!) pe care tocmai i-ai dat unui ONG proaspăt înființat de două luni sunt pentru „cercetarea stării societății civile din România”, a scris senatorul pe social media.

În postarea sa, senatorul face referire la reducerea veniturilor și la majorarea taxelor, întrebând cum poate fi justificată o astfel de cheltuială într-o perioadă cu presiuni financiare. Acuzațiile sale vizează atât decizia de finanțare, cât și presupusul scop al acesteia.

Declarațiile lui Daniel Zamfir vin pe fondul unor dispute politice mai largi privind prioritățile bugetare și modul de utilizare a banilor publici. Liderul senatorilor PSD nu a prezentat însă în mesajul public informații suplimentare privind documentele sau criteriile care au stat la baza finanțării contestate.

„Câtă nerușinare și dispreț! Ești cinic, Ilie! Nu-ți pasă decât de tine și de imaginea ta de „Mesia”. Ca Moise ai fost… Apropo, văd că l-ai activat și pe „filozoful neamului”, lingăul de serviciu, de altfel. Care-i prețul? Ce-i mai dai, propagandistului răsuflat?”, a mai scris senatorul PSD pe contul său de socializare.

Până în acest moment, Ilie Bolojan nu a transmis o reacție oficială la acuzațiile formulate de senatorul PSD. Subiectul rămâne unul disputat pe scena politică, în condițiile în care finanțările publice și deciziile bugetare sunt teme intens dezbătute de partidele politice.