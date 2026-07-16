Daniel Zamfir îl atacă pe Ilie Bolojan și contestă o finanțare de 500.000 de euro acordată unui ONG
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ilie Bolojan
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzând Guvernul că ar folosi bani publici pentru ceea ce el numește „propagandă”. Declarațiile au fost făcute printr-o postare publică, într-un context politic tensionat, marcat de discuții privind măsuri fiscale, creșteri de taxe și presiuni asupra bugetului.
Daniel Zamfir: Ce s-a întâmplat Ilie? S-au terminat banii de propagandă?
Senatorul PSD a contestat o finanțare de aproximativ 500.000 de euro acordată unui ONG recent înființat, susținând că scopul real al alocării nu ar fi cel declarat oficial. Daniel Zamfir a pus sub semnul întrebării justificarea cheltuirii acestei sume și a asociat finanțarea cu promovarea imaginii premierului interimar.
Mesajul transmis de liderul senatorilor PSD are un ton ofensiv la adresa premierului interimar, cu acuzații legate de modul în care sunt gestionate resursele publice. Daniel Zamfir susține că alocarea financiară către ONG-ul menționat ar trebui explicată în contextul măsurilor economice discutate de autorități.
„„CE S-A ÎNTÂMPLAT, ILIE? S-AU TERMINAT BANII DE PROPAGANDĂ? Păi, ce-ai făcut, Ilie? Cum explici asta oamenilor?
Crești taxele și impozitele, le tai veniturile ca să plătești propagandă să te preaslăvească?? Ca doar nu suntem atât de proști să credem că cei 500.000 de euro(!!!) pe care tocmai i-ai dat unui ONG proaspăt înființat de două luni sunt pentru „cercetarea stării societății civile din România”, a scris senatorul pe social media.
Critici privind folosirea fondurilor publice
În postarea sa, senatorul face referire la reducerea veniturilor și la majorarea taxelor, întrebând cum poate fi justificată o astfel de cheltuială într-o perioadă cu presiuni financiare. Acuzațiile sale vizează atât decizia de finanțare, cât și presupusul scop al acesteia.
Declarațiile lui Daniel Zamfir vin pe fondul unor dispute politice mai largi privind prioritățile bugetare și modul de utilizare a banilor publici. Liderul senatorilor PSD nu a prezentat însă în mesajul public informații suplimentare privind documentele sau criteriile care au stat la baza finanțării contestate.
„Câtă nerușinare și dispreț! Ești cinic, Ilie! Nu-ți pasă decât de tine și de imaginea ta de „Mesia”. Ca Moise ai fost… Apropo, văd că l-ai activat și pe „filozoful neamului”, lingăul de serviciu, de altfel. Care-i prețul? Ce-i mai dai, propagandistului răsuflat?”, a mai scris senatorul PSD pe contul său de socializare.
Până în acest moment, Ilie Bolojan nu a transmis o reacție oficială la acuzațiile formulate de senatorul PSD. Subiectul rămâne unul disputat pe scena politică, în condițiile în care finanțările publice și deciziile bugetare sunt teme intens dezbătute de partidele politice.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.