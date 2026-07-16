Detalii din spatele ușilor închise de la Cotroceni: „Bolojan duce România în cap!” Propunerea UDMR pentru un „Guvern de armistițiu”, blocată de PNL și USR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit culisele consultărilor tensionate care au avut loc la Palatul Cotroceni. Într-un interviu acordat jurnalistului Răzvan Dumitrescu, fostul ministru a deformat mitul alegerilor anticipate și a pus pe masă detalii despre eșecul negocierilor pentru deblocarea crizei politice, indicând PNL și USR drept principalii vinovați pentru blocaj.

Conform liderului social-democrat, agenda discuțiilor de aproape două ore cu președintele s-a concentrat pe jaloanele din PNRR, legile bugetare urgente și testarea flexibilității partidelor din fosta coaliție de guvernare. Subiectul alegerilor anticipate nu a fost o opțiune reală pe masa discuțiilor.

În încercarea de a debloca impasul politic generat de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat la Cotroceni o soluție de compromis: un executiv de tranziție tehnică.

„PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația. UDMR și minoritățile au venit cu o soluție care n-ar mulțumi deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. (…) Un guvern de tranziție, de armistițiu, care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul până după buget, în toamna târzie a acestui an. Ceilalți, adică PNL și USR, au spus nu, că ei nu vor așa ceva”, a explicat Sorin Grindeanu.

Întrebat de Răzvan Dumitrescu despre scenariile lansate în spațiul public, inclusiv de analistul Ion Cristoiu, privind o presupusă înțelegere subterană între PSD și președintele Nicușor Dan pentru a lăsa USR la butoanele ministerelor cheie, Sorin Grindeanu a avut o replică categorică:

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD-ul n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut niciodată nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD-ului. Eu l-am votat o singură dată, în turul 2 anul trecut (n.r. – în 2025). În rest, n-am avut niciun fel de proiecte politice comune.”

Sorin Grindeanu a oferit o radiografie dură a Executivului condus de Ilie Bolojan, arătând că decizia PSD din 21 aprilie de a părăsi coaliția, votată de 98% din membrii partidulu, a fost fundamentată pe indicatori economici dezastruoși și pe refuzul premierului demis de a susține măsurile sociale.

Bilanțul negru al guvernării PNL-USR reclamat de PSD. Grindeanu susține că Parlamentul a trebuit să fie blocat pentru ca Bolojan să accepte pachetul de solidaritate, adică banii pentru pensionari și persoane cu dizabilități.

Se înregistrează un colaps pe piața muncii. Peste 10.000 de șomeri înregistrați doar în ultima lună în România. Sunt falimente pe bandă rulantă. Aproximativ 70 de firme românești intră zilnic în faliment. Peste toate, România se împrumută în prezent cu un ritm sufocant de 900 de euro pe secundă.

La finalul intervenției sale, liderul PSD a taxat dur lipsa de măsuri administrative a actualei formule guvernamentale minoritare, arătând că retorica anti-PSD, copiată după modele istorice, nu rezolvă problemele reale ale populației.