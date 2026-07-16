Federația SANITAS: Destul cu politicile abuzive! Răspundem ferm, prin grevă

Federația SANITAS a anunțat organizarea unei greve de avertisment în spitalele din România, programată luni, între orele 9:00 și 11:00. Pe durata protestului, unitățile sanitare vor asigura doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită, ceea ce înseamnă că nu vor fi efectuate consultații programate.

Acțiunea sindicală este organizată în sute de spitale din țară și reprezintă o etapă premergătoare grevei generale anunțate pentru data de 28 iulie. Federația SANITAS susține că protestul vine pe fondul nemulțumirilor legate de modificările legislative care vizează drepturile salariale și beneficiile angajaților din sistemul public de sănătate.

Potrivit informațiilor prezentate de organizatorii protestului, președintele Federației SANITAS, Leonard Bărăscu, are venituri declarate de aproximativ 16.600 de euro pe lună.

Federația sindicală afirmă că revendicările vizează modificarea unor acte normative care, în opinia reprezentanților salariaților, au afectat drepturile personalului medical și auxiliar.

Sindicatul solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, despre care susține că au fost afectate prin OUG nr. 7/2026. De asemenea, organizația cere anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar introduse prin OUG nr. 36/2025.

O altă solicitare se referă la acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, indiferent de plafonarea prevăzută de Legea nr. 141/2025. Federația SANITAS susține că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar.

Dr. Toni Popescu, președintele Diviziei de Medici a Federației SANITAS din România, a transmis un mesaj referitor la procesul de elaborare a noii legi a salarizării.

„O lege a salarizării nu se poate elabora fără respectarea dialogului social, fără consultarea reală a partenerilor sociali”, a declarat Dr. Toni Popescu la postul Antena 3.

Federația SANITAS a publicat și un apel adresat membrilor de sindicat și angajaților din sistemul sanitar, în care explică motivele declanșării protestului.

„Destul cu politicile abuzive! Răspundem ferm, prin GREVĂ! Dacă nu acționăm acum, mâine va fi prea târziu și pentru noi, și pentru pacienții noștri, și pentru tot sistemul public de sănătate. Pacienții merită siguranță, noi merităm demnitate. Politicile actuale distrug cu bună știință sănătatea publică din România. Tăcerea înseamnă complicitate. Noi, SANITAS, refuzăm să asistăm pasivi la prăbușirea sistemului medical. Fă-ți vocea auzită. Semnează și tu pentru grevă, alături de SANITAS”, a mai transmis Federatia Sanitas din România.

Într-un alt mesaj public, Federația SANITAS critică modul în care este promovat proiectul noii legi a salarizării pentru sectorul bugetar și susține că procesul nu a fost însoțit de un dialog social real.

„NU VĂ LĂSAȚI ÎNȘELAȚI DE POLITICIENII care spun că este prioritar să se adopte legea salarizării bugetare, INDIFERENT DE FORMA EI, pentru că altfel România nu îndeplinește un criteriu din Planul Național de Redresare și Reziliență! Au avut la dispoziție cinci ani să construiască această lege! Au avut la dispoziție cinci ani să discute proiectul legii cu sindicatele din sectorul bugetar! Au mimat dialogul social iar acum, pe ultima sută de metri, vor să adopte “cu forcepsul” o lege care nu va mai putea fi modificată până în 2032! O lege DEFAVORABILĂ tuturor angajaților din sectorul public, cu excepția parlamentarilor!”, transmite Federația SANITAS.

Greva de avertisment este programată să se desfășoare luni, între orele 9:00 și 11:00. Pe perioada protestului vor fi asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, iar consultațiile programate nu vor fi efectuate. Federația SANITAS a anunțat că, după această etapă, următoarea acțiune de protest programată este greva generală din 28 iulie.