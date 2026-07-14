Crește numărul accidentelor provocate de șoferii începători. Aproape 500 de tineri, implicați în accidente în prima jumătate a anului
SURSA FOTO: Dreamstime – Mașini, șoferi
Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați șoferi fără experiență este în creștere. Datele din prima jumătate a anului arată că aproape 500 de conducători auto începători au fost implicați în accidente, iar specialiștii avertizează că primele luni după obținerea permisului reprezintă perioada cu cel mai mare risc.
Un adolescent motociclist a fost grav rănit după o manevră efectuată de un șofer începător
Un nou accident grav s-a produs în județul Botoșani, unde un șofer de 21 de ani a accidentat un motociclist în vârstă de 16 ani.
Imaginile surprinse de o cameră de bord arată că șoferul a așteptat să treacă un prim motociclist, după care a efectuat manevra de întoarcere fără să se mai asigure, lovindu-l pe cel de-al doilea motociclist.
Adolescentul a fost transportat la spital, iar medicii au reușit să îl salveze în urma unei intervenții chirurgicale complexe.
Experții spun că lipsa experienței și anticipării contribuie la producerea accidentelor
Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat că astfel de accidente rutiere sunt specifice conducătorilor auto și motocicliștilor fără experiență.
Potrivit acestuia, atât șoferul, cât și motociclistul nu au anticipat manevrele celuilalt participant la trafic. Expertul a arătat că șoferul nu s-a asigurat suficient înainte de a întoarce, iar motociclistul nu a luat în calcul posibilitatea ca autoturismul să efectueze această manevră.
„Este clasic, să spun. Șoferi sau motocicliști fără experiență. Cei doi, atât automobilistul, cât și motociclistul, nu au anticipat, nu s-au asigurat, nu s-au gândit motociclistul că cel cu mașina poate să întoarcă, cel cu mașina nu s-a uitat că după primul motociclist vine al doilea motociclist”, a explicat Titi Aur, potrivit Observator.
Poliția atrage atenția că tot mai mulți șoferi începători sunt implicați în accidente rutiere
Datele prezentate de autorități arată că peste 400 de șoferi începători au fost implicați în accidente rutiere doar în primele șase luni ale anului.
În același timp, numărul tinerilor care obțin permisul de conducere imediat ce îndeplinesc condițiile legale este în creștere.
În intervalul ianuarie–iunie, aproximativ 54.000 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani au devenit șoferi, cu aproape 7.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Specialiștii avertizează că primele luni petrecute la volan sunt și cele în care riscul producerii accidentelor este cel mai ridicat.
Viteza și dorința de afirmare sunt printre factorii care favorizează accidentele
Un tânăr care conduce de aproximativ un an a declarat că, după obținerea permisului de conducere, mulți șoferi sunt tentați să își demonstreze abilitățile în trafic.
Specialiștii în siguranță rutieră arată că lipsa experienței, viteza excesivă și neatenția se numără printre principalele cauze ale accidentelor provocate de șoferii începători.
În aceste zile, experți în siguranță rutieră din mai multe state europene participă la București la discuții cu autoritățile române privind măsurile care pot contribui la reducerea numărului de accidente.
Participanții au atras atenția asupra necesității intensificării educației rutiere și a respectării regulilor de circulație, inclusiv în ceea ce privește utilizarea centurilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.
România continuă să aibă cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană
Statisticile arată că anul trecut pe șoselele din România s-au produs aproape 4.000 de accidente grave. În urma acestora, peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 3.000 au fost rănite grav.
Potrivit datelor, România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, aproape dublă față de media europeană.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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