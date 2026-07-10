Cod Rutier 2026. Se retrage permisul de conducere în aceste situații. Șoferii au la dispoziție doar trei zile pentru a preda documentul

Codul rutier prevede mai multe situații în care polițiștii pot dispune retragerea permisului de conducere, măsură diferită de suspendarea dreptului de a conduce. În unele cazuri, aceasta este declanșată în urma unor concluzii medicale sau psihologice, iar în altele după refuzul testării pentru alcool ori substanțe psihoactive. După comunicarea măsurii, șoferii sunt obligați să predea permisul într-un termen strict prevăzut de lege.

Legislația rutieră stabilește că, pe lângă aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale, polițistul rutier poate dispune și măsuri tehnico-administrative, inclusiv retragerea permisului de conducere.

Potrivit articolului 97 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, „în cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, polițistul rutier dispune și una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative”, printre acestea regăsindu-se și retragerea permisului de conducere.

În practică, această măsură poate fi dispusă în mai multe situații prevăzute expres de lege, iar titularul permisului își pierde dreptul de a conduce până la înlăturarea cauzelor care au determinat retragerea documentului.

Una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când un medic constată că un șofer ar putea suferi de o afecțiune incompatibilă cu conducerea unui autovehicul și îl trimite la o examinare medicală de specialitate.

Dacă în urma evaluării persoana este declarată inaptă medical, unitatea medicală are obligația de a transmite concluzia către poliția rutieră, medicul care a făcut trimiterea și către persoana examinată, în termen de o zi de la constatare.

După primirea documentelor, poliția rutieră dispune retragerea permisului de conducere și îl informează pe titular, care din acel moment nu mai are dreptul să conducă.

O procedură asemănătoare se aplică și în cazul persoanelor declarate inapte psihologic pentru a conduce autovehicule.

Legea stabilește și situația în care conducătorul auto ignoră trimiterea la examinarea medicală.

Dacă trec mai mult de 30 de zile de la emiterea biletului de trimitere și medicul nu primește rezultatul evaluării, acesta este obligat să informeze poliția rutieră.

Ulterior, polițiștii solicită șoferului dovada că s-a prezentat la examinare, iar dacă aceasta nu este transmisă în termenul stabilit, permisul de conducere este retras.

În cazul retragerii permisului pentru motive medicale sau psihologice, legea stabilește un termen clar pentru predarea documentului.

Astfel, permisul de conducere trebuie predat poliției rutiere în maximum trei zile lucrătoare de la comunicarea măsurii de retragere, urmând să fie restituit numai după încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri.

Procedura poate fi declanșată nu doar la sesizarea medicilor, ci și de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dacă instituția constată că o persoană figurează în evidențele sale cu o afecțiune medicală incompatibilă cu dreptul de a conduce.

Codul rutier prevede că polițistul rutier poate dispune retragerea permisului și atunci când un conducător auto refuză sau nu poate fi testat pentru consumul de alcool ori substanțe psihoactive.

Potrivit legii, măsura se aplică și persoanelor testate cu aparatul etilotest care înregistrează o concentrație de peste 0,4 mg/l alcool pur în aerul expirat sau atunci când aparatul indică prezența unor substanțe psihoactive, caz în care șoferul este obligat să se supună recoltării probelor biologice.

În aceste situații, polițistul dispune retragerea permisului până la primirea rezultatului analizelor biologice și eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Retragerea permisului poate fi dispusă și în cazul șoferilor care au săvârșit infracțiuni contra siguranței circulației, precum conducerea sub influența alcoolului, atunci când alcoolemia depășește 0,8 g/l alcool pur în sânge, conducerea sub influența substanțelor psihoactive, consumul de alcool sau droguri după producerea unui accident rutier ori refuzul recoltării probelor biologice.

În aceste cazuri, dacă persoana nu prezintă rezultatul examinării medicale obligatorii pentru restituirea permisului, poliția rutieră dispune retragerea documentului începând cu prima zi de după expirarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, măsura fiind menținută până la prezentarea documentelor medicale cerute de lege.