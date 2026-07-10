Ce seriale, filme și anime-uri se vor lansa în luna iulie? Lista premierelor de pe Netflix, Amazon, HBO și Apple TV

Luna iulie aduce unele dintre cele mai așteptate premiere ale anului pe platformele de streaming, cu filme, seriale, documentare și anime-uri pentru toate gusturile. De la producții cu vedete de la Hollywood până la continuări ale unor titluri extrem de populare, oferta este bogată.

Luna iulie 2026 vine cu un val serios de producții noi pe platformele de streaming. De la filme și seriale originale, până la documentare, anime-uri și producții licențiate, oferta lunii este una dintre cele mai consistente din această vară și poate fi urmărită și în România.

Netflix pregătește mai multe lansări importante în a doua jumătate a lunii. Pe 16 iulie va debuta „The Hawk”, o nouă comedie plasată în lumea golfului, cu Will Ferrell în rolul principal.

O zi mai târziu, pe 17 iulie, fanii poveștii lui Nick și Charlie vor putea urmări „Heartstopper Forever”, un film-eveniment care reprezintă capitolul final al seriei.

Pe 22 iulie este programată premiera sezonului al treilea din anime-ul „Jujutsu Kaisen”, continuarea unuia dintre cele mai populare titluri de acțiune din ultimii ani. Luna se încheie pentru Netflix cu „72 Hours”, un nou thriller de acțiune marca Netflix Originals, disponibil din 24 iulie.

Pe HBO Max luna începe în forță cu „The Long Walk”, disponibil din 10 iulie. Filmul este o adaptare distopică extrem de așteptată după povestirea lui Stephen King.

Pe 16 iulie va fi lansat documentarul „Marc by Sofia”, un portret intim al creatorului de modă Marc Jacobs, regizat de Sofia Coppola și produs de A24.

În 23 iulie ajunge pe platformă „Stuart Fails to Save the Universe”, un serial de comedie care extinde universul „The Big Bang Theory”, avându-l în centrul acțiunii pe Stuart.

Ultima zi a lunii aduce și premiera filmului „The Drama”, producția A24 cu Zendaya și Robert Pattinson în rolurile principale. Tot pe Max continuă și lansarea de episoade noi din sezonul al treilea al „House of the Dragon”, care vor fi disponibile în fiecare zi de luni pe parcursul întregii luni.

Amazon Prime Video propune în iulie documentare, comedii și animație. Pe 13 iulie este lansată miniseria documentară „Murder 101”, un true-crime despre o clasă de liceu care investighează o serie de crime vechi de zeci de ani.

Două zile mai târziu, pe 15 iulie, debutează serialul „Ride or Die”, o comedie de acțiune cu Octavia Spencer și Hannah Waddingham în rolurile principale.

Din 24 iulie va putea fi urmărit filmul „The Sheep Detectives”, o comedie excentrică în care o turmă de oi încearcă să rezolve o crimă, avându-i în distribuție pe Hugh Jackman și Brett Goldstein.

La final de lună, pe 31 iulie, revine și serialul animat „Batman: Caped Crusader”, cu sezonul al doilea, produs de J.J. Abrams și Matt Reeves.

Apple TV+ completează oferta lunii cu două producții noi. Pe 15 iulie este programată premiera miniseriei „Lucky”, un proiect condus de Anya Taylor-Joy, iar pe 24 iulie va fi lansat „The Dink”, un film de comedie inspirat de popularitatea tot mai mare a sportului pickleball.

Fanii anime-urilor au avut deja parte de mai multe premiere pe Crunchyroll în prima săptămână a lunii. Pe 2 iulie a debutat sezonul al doilea din „Hana-Kimi”, care readuce în prim-plan clasicul shojo.

Pe 4 iulie a fost lansată adaptarea „Black Torch”, o producție plină de acțiune și elemente supranaturale.

Din 5 iulie este disponibil și sezonul al doilea din „You and I Are Polar Opposites”, unul dintre cele mai apreciate rom-com-uri recente, iar pe 6 iulie a avut premiera sezonul al treilea din „Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, considerat unul dintre cele mai importante anime-uri ale verii și care continuă explorarea vieții de adult a personajului Rudeus.