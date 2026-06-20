A murit James Burrows, omul din spatele serialelor „Cheers”, „Friends” și „Will and Grace”

James Burrows, unul dintre cei mai cunoscuți regizori de comedie din televiziunea americană, a murit vineri, la vârsta de 85 de ani. De-a lungul unei cariere întinse pe mai bine de cinci decenii, acesta a semnat regia a peste 1.000 de episoade din unele dintre cele mai populare sitcom-uri din istoria televiziunii.

Numele său este asociat cu producții precum „Cheers”, „Taxi”, „Friends”, „Will and Grace”, „Frasier” și „The Big Bang Theory”, seriale care au marcat mai multe generații de telespectatori.

Familia sa a confirmat decesul printr-un comunicat transmis revistei People. Potrivit apropiaților, regizorul „a decedat astăzi în pace, înconjurat de familia sa”. Detalii privind locul sau cauza morții nu au fost făcute publice.

În mesajul transmis după anunțul decesului, familia l-a descris drept una dintre cele mai importante figuri ale televiziunii americane, subliniind impactul pe care l-a avut asupra genului de comedie de-a lungul timpului.

„Timp de peste cinci decenii, Burrows a fost unul dintre cei mai influenți și iubiți regizori din istoria televiziunii. Ca regizor legendar, mentor și forță creativă, a contribuit la modelarea generațiilor de comedie și a adus o bucurie incomensurabilă publicului din întreaga lume”, au transmis membrii familiei.

Deși a lucrat la unele dintre cele mai urmărite seriale de televiziune, James Burrows a rămas o prezență discretă pentru public. Numele său apărea frecvent în genericele producțiilor pe care le coordona, însă activitatea sa se desfășura aproape exclusiv în spatele camerelor de filmat.

Născut în Los Angeles, în anul 1940, Burrows și-a petrecut o mare parte a copilăriei în New York. Interesul pentru regie s-a conturat în perioada studiilor, iar prima experiență în acest domeniu a avut-o în timpul programului de masterat urmat la Școala de Dramă de la Yale.

Drumul său în televiziune a început în 1974, când avea 35 de ani. Primele proiecte la care a lucrat au inclus episoade din serialele „The Mary Tyler Moore Show”, „The Bob Newhart Show” și „Laverne & Shirley”.

După câțiva ani de experiență în televiziune, James Burrows a devenit co-creator al sitcom-ului „Cheers”, alături de frații Glen și Les Charles. Serialul s-a impus rapid drept unul dintre cele mai apreciate programe de televiziune ale anilor 1980, atât în Statele Unite, cât și în Marea Britanie.

Regizorul a coordonat 243 dintre cele 273 de episoade ale producției, contribuind decisiv la identitatea și succesul acesteia.

De asemenea, a regizat toate cele 246 de episoade ale serialului „Will and Grace”, unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa.

Pe lângă acestea, Burrows și-a pus amprenta asupra unor seriale de succes precum „Friends”, „Frasier” și „Mike & Molly”. Tot el a regizat episoadele pilot ale producțiilor „Two and a Half Men” și „The Big Bang Theory”.

Activitatea sa a fost apreciată constant de industria de televiziune. În 2015, Breasla Directorilor din America i-a acordat premiul pentru întreaga carieră în regia de televiziune.

Reprezentanții organizației l-au caracterizat drept „un coleg incredibil de generos” care și-a împărtășit „înțelepciunea și umorul cald cu colegii săi membri ai Breslei și cu toți cei cu care a lucrat”.

De-a lungul carierei sale la Hollywood, James Burrows a primit nu mai puțin de 48 de nominalizări la premiile Primetime Emmy.

După anunțul decesului, numeroase personalități din industria divertismentului au transmis mesaje de omagiu. Actorul Eric McCormack, cunoscut pentru rolul lui Will din „Will and Grace”, a scris pe rețelele sociale că regizorul lasă în urmă „o moștenire incredibilă”.

În memoriile publicate în 2022, James Burrows a descris modul în care aborda procesul de regie în televiziune.

„Când regizez un serial de televiziune, încerc să ating punctul ideal în care cel mai bun scenariu se întâlnește cu cea mai bună interpretare și cu cea mai bună chimie dintre interpreți”, scria acesta.

Moartea sa a generat reacții și din partea NBC, postul care a difuzat multe dintre producțiile asociate numelui său. Un purtător de cuvânt al companiei l-a descris drept „omul din spatele cortinei”, apreciind că dispariția sa reprezintă o pierdere „incomensurabilă” pentru televiziune și pentru lumea comediei, potrivit BBC.