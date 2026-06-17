Actorul din „Dallas” și „Papillon” a murit. Povestea unui destin discret de la Hollywood

Actorul american William Smithers, cunoscut pentru rolul petrolistului Jeremy Wendell din serialul „Dallas” și pentru apariții în producții de referință precum „Papillon”, a murit la vârsta de 98 de ani. Interpretul a fost recunoscut de-a lungul carierei sale pentru personajele autoritare și adesea antagonice pe care le-a adus pe ecran.

Smithers a intrat în atenția publicului larg odată cu rolul din „Dallas”, unde l-a interpretat pe Jeremy Wendell, președinte al companiei WestStar Oil. Personajul său a fost construit ca un rival direct al lui JR Ewing, interpretat de Larry Hagman, într-o serie de episoade difuzate în anii ’80. Actorul a apărut în producție timp de mai multe sezoane, până în 1989.

Înainte de „Dallas”, Smithers avusese deja o carieră consistentă în televiziune și teatru. A făcut parte din distribuția serialului „Peyton Place”, una dintre primele telenovele difuzate în prime-time, unde a interpretat rolul lui David Schuster între 1965 și 1966.

De asemenea, a apărut ca invitat în „Star Trek”, în episodul „Pâine și circuri”, difuzat în 1968, unde a jucat rolul căpitanului RM Merik, potivit celor relatate de hollywoodreporter.com.

Smithers a debutat în filmul „Attack” (1956), regizat de Robert Aldrich, unde a interpretat un ofițer de infanterie. Ulterior, a jucat în „Trouble Man” (1972), „Scorpio” (1973) și „Papillon” (1973), regizat de Franklin J. Schaffner, unde a avut rolul directorului închisorii Barrot.

Una dintre replicile personajului său din „Papillon” a rămas notorie, descriind sistemul carceral cu un discurs dur despre disciplină și „frângerea” deținuților, atât fizic, cât și psihologic. Rolul a contribuit la consolidarea imaginii sale de actor specializat în personaje autoritare.

Născut Marion Wilkinson Smithers Jr. în Richmond, Virginia, pe 10 iulie 1927, actorul a crescut ulterior în New Jersey. După serviciul în Marina SUA, a studiat în Virginia și Washington, înainte de a se muta la New York pentru a urma o carieră artistică.

A activat pe Broadway în anii ’50, jucând în producții precum „Romeo și Julieta”, alături de Olivia de Havilland, „Legend of Lovers” și „The Shadow of a Gunman”. Pentru rolul lui Tybalt din „Romeo și Julieta” a primit un premiu Theater World. A fost, de asemenea, membru al The Actors Studio și a primit un premiu Obie în 1957 pentru interpretarea din „Pescărușul” de Cehov.

Smithers a continuat să apară în numeroase seriale americane, cu roluri episodice în producții precum „Mission: Impossible”, „Mannix”, „The FBI”, „Ironside” sau „Walker, Texas Ranger”.

În 1976, a fost implicat într-un proces împotriva MGM, după ce a susținut încălcarea unui contract legat de egalitatea plăților și a poziției în distribuție. Cazul a fost câștigat de actor și a devenit ulterior studiu de referință în domeniul dreptului divertismentului.

În perioada „Dallas”, actorul a afirmat că a fost „plătit foarte puțin” și a părăsit producția în urma unei dispute financiare. El a descris colaborarea cu Larry Hagman drept una intensă, determinată de rivalitatea dintre personajele lor, pe care o considera stimulativă profesional.