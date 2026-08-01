Cele mai căutate stațiuni balneare din România. Unde merg mii de oameni pentru tratamente cu ape sărate și nămol

România continuă să fie una dintre principalele destinații europene pentru turismul balnear, datorită resurselor naturale folosite în tratamente complementare pentru numeroase afecțiuni cronice. Topul stațiunilor cu ape sărate și nămol terapeutic include nume consacrate precum Sovata, Techirghiol, Ocna Sibiului, Bazna și Amara. Aceste destinații sunt alese anual de mii de persoane care urmează cure recomandate de medici pentru recuperare și ameliorarea simptomelor unor boli reumatice, dermatologice sau locomotorii. Specialiștii subliniază însă că terapiile balneare completează tratamentele medicale și nu le pot înlocui.

În topul stațiunilor balneare din România se află destinații recunoscute pentru apele minerale saline și nămolurile terapeutice, resurse naturale utilizate de zeci de ani în recuperarea medicală. Acestea sunt bogate în minerale precum sodiu, magneziu, calciu, potasiu, brom și iod, iar combinația dintre apa sărată și nămol poate avea efecte benefice asupra organismului.

Specialiștii explică faptul că aceste cure pot contribui la reducerea durerilor articulare, relaxarea musculaturii, stimularea circulației sanguine și diminuarea proceselor inflamatorii. În același timp, numeroși pacienți observă ameliorarea simptomelor unor afecțiuni dermatologice și o stare generală de bine după finalizarea tratamentelor.

Medicii atrag însă atenția că terapiile balneare trebuie urmate numai după o evaluare medicală, deoarece indicațiile diferă în funcție de diagnosticul și starea de sănătate a fiecărei persoane.

Sovata se află printre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România datorită Lacului Ursu, considerat cel mai mare lac helioterm din Europa. Fenomenul de heliotermie permite încălzirea naturală a apei în sezonul cald, ceea ce contribuie la eficiența procedurilor terapeutice, scriu cei de la csid.ro.

Stațiunea este recomandată în special persoanelor care suferă de afecțiuni reumatice, probleme locomotorii și anumite afecțiuni ginecologice cronice, fiind inclusă de mulți ani în programe de recuperare medicală.

Pe litoralul Mării Negre, Techirghiol este cunoscut pentru nămolul sapropelic și apa cu salinitate ridicată. Stațiunea atrage anual persoane diagnosticate cu artroză, poliartrită, dureri lombare sau aflate în recuperare după traumatisme.

Tot aici sunt tratate și numeroase afecțiuni dermatologice, inclusiv psoriazisul și eczemele, datorită proprietăților antiinflamatoare ale nămolului terapeutic.

Ocna Sibiului, supranumită și „Litoralul Ardealului”, este recunoscută pentru lacurile saline formate în fostele exploatări de sare. Concentrația ridicată de sare favorizează plutirea naturală și contribuie la relaxarea articulațiilor și musculaturii.

La Ocnele Mari, tratamentele cu apă sărată sunt completate de beneficiile oferite de salină. Stațiunea este recomandată persoanelor cu afecțiuni reumatice, neurologice și respiratorii, dar și celor care urmează programe de recuperare după accidente sau intervenții chirurgicale.

Lista este completată de Bazna, apreciată pentru apele sărate iodurate și nămolul terapeutic, utilizate în tratarea unor afecțiuni reumatice, neurologice și ginecologice.

La Amara, nămolul sapropelic și apa salină sunt folosite în special pentru ameliorarea durerilor provocate de artroză, spondiloză și poliartrită, dar și în recuperarea ortopedică.

O altă destinație cu tradiție este Lacul Sărat, aflat în apropierea municipiului Brăila, unde curele balneare sunt recomandate persoanelor care suferă de afecțiuni degenerative ale coloanei vertebrale, reumatism inflamator și diferite boli dermatologice.

Tratamentele cu apă sărată și nămol terapeutic sunt utilizate frecvent și în cazul persoanelor diagnosticate cu psoriazis. Aceste proceduri pot contribui la reducerea inflamației, calmarea mâncărimii și îndepărtarea scuamelor, iar în multe situații ajută la prelungirea perioadelor de remisie și la îmbunătățirea aspectului pielii.

Medicii dermatologi precizează însă că eficiența tratamentului diferă de la un pacient la altul, motiv pentru care curele balneare trebuie integrate într-un plan terapeutic individualizat și monitorizat medical.

Sovata este cunoscută de zeci de ani pentru programele balneare dedicate femeilor diagnosticate cu anumite afecțiuni ginecologice cronice care pot influența fertilitatea. Specialiștii explică faptul că apa sărată, nămolul terapeutic și procedurile de recuperare pot contribui la reducerea inflamației și la îmbunătățirea circulației locale.

Totuși, aceste terapii nu reprezintă un tratament al infertilității și nu garantează obținerea unei sarcini. Ele pot fi recomandate doar după evaluarea unui medic ginecolog și integrate într-un plan terapeutic complex.

Medicii avertizează că, deși curele balneare au numeroase beneficii, acestea nu sunt indicate tuturor pacienților. Persoanele cu boli cardiovasculare severe, infecții acute, febră, anumite forme de cancer sau insuficiență cardiacă decompensată trebuie să solicite aviz medical înainte de începerea tratamentului. De asemenea, femeile cu sarcini cu risc sunt sfătuite să evite aceste proceduri.

România rămâne una dintre țările europene cu un patrimoniu balnear valoros, iar stațiuni precum Sovata, Techirghiol, Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Bazna, Amara și Lacul Sărat continuă să fie incluse în programe de recuperare medicală. Specialiștii subliniază că beneficiile acestor terapii apar atunci când sunt recomandate de medici și integrate într-un plan de tratament adaptat fiecărui pacient.