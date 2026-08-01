Cele mai căutate stațiuni balneare din România. Unde merg mii de oameni pentru tratamente cu ape sărate și nămol
SURSA FOTO: Dreamstime - Lacul Ursu, Sovata
România continuă să fie una dintre principalele destinații europene pentru turismul balnear, datorită resurselor naturale folosite în tratamente complementare pentru numeroase afecțiuni cronice. Topul stațiunilor cu ape sărate și nămol terapeutic include nume consacrate precum Sovata, Techirghiol, Ocna Sibiului, Bazna și Amara. Aceste destinații sunt alese anual de mii de persoane care urmează cure recomandate de medici pentru recuperare și ameliorarea simptomelor unor boli reumatice, dermatologice sau locomotorii. Specialiștii subliniază însă că terapiile balneare completează tratamentele medicale și nu le pot înlocui.
De ce rămân stațiunilor balneare cu ape sărate printre cele mai căutate destinații pentru tratament
În topul stațiunilor balneare din România se află destinații recunoscute pentru apele minerale saline și nămolurile terapeutice, resurse naturale utilizate de zeci de ani în recuperarea medicală. Acestea sunt bogate în minerale precum sodiu, magneziu, calciu, potasiu, brom și iod, iar combinația dintre apa sărată și nămol poate avea efecte benefice asupra organismului.
Specialiștii explică faptul că aceste cure pot contribui la reducerea durerilor articulare, relaxarea musculaturii, stimularea circulației sanguine și diminuarea proceselor inflamatorii. În același timp, numeroși pacienți observă ameliorarea simptomelor unor afecțiuni dermatologice și o stare generală de bine după finalizarea tratamentelor.
Medicii atrag însă atenția că terapiile balneare trebuie urmate numai după o evaluare medicală, deoarece indicațiile diferă în funcție de diagnosticul și starea de sănătate a fiecărei persoane.
Sovata și Techirghiol sunt printre cele mai renumite destinații pentru recuperare
Sovata se află printre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România datorită Lacului Ursu, considerat cel mai mare lac helioterm din Europa. Fenomenul de heliotermie permite încălzirea naturală a apei în sezonul cald, ceea ce contribuie la eficiența procedurilor terapeutice, scriu cei de la csid.ro.
Stațiunea este recomandată în special persoanelor care suferă de afecțiuni reumatice, probleme locomotorii și anumite afecțiuni ginecologice cronice, fiind inclusă de mulți ani în programe de recuperare medicală.
Pe litoralul Mării Negre, Techirghiol este cunoscut pentru nămolul sapropelic și apa cu salinitate ridicată. Stațiunea atrage anual persoane diagnosticate cu artroză, poliartrită, dureri lombare sau aflate în recuperare după traumatisme.
Tot aici sunt tratate și numeroase afecțiuni dermatologice, inclusiv psoriazisul și eczemele, datorită proprietăților antiinflamatoare ale nămolului terapeutic.
Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Bazna, Amara și Lacul Sărat completează lista celor mai apreciate stațiuni
Ocna Sibiului, supranumită și „Litoralul Ardealului”, este recunoscută pentru lacurile saline formate în fostele exploatări de sare. Concentrația ridicată de sare favorizează plutirea naturală și contribuie la relaxarea articulațiilor și musculaturii.
La Ocnele Mari, tratamentele cu apă sărată sunt completate de beneficiile oferite de salină. Stațiunea este recomandată persoanelor cu afecțiuni reumatice, neurologice și respiratorii, dar și celor care urmează programe de recuperare după accidente sau intervenții chirurgicale.
Lista este completată de Bazna, apreciată pentru apele sărate iodurate și nămolul terapeutic, utilizate în tratarea unor afecțiuni reumatice, neurologice și ginecologice.
La Amara, nămolul sapropelic și apa salină sunt folosite în special pentru ameliorarea durerilor provocate de artroză, spondiloză și poliartrită, dar și în recuperarea ortopedică.
O altă destinație cu tradiție este Lacul Sărat, aflat în apropierea municipiului Brăila, unde curele balneare sunt recomandate persoanelor care suferă de afecțiuni degenerative ale coloanei vertebrale, reumatism inflamator și diferite boli dermatologice.
Ce beneficii pot avea curele balneare pentru persoanele cu psoriazis
Tratamentele cu apă sărată și nămol terapeutic sunt utilizate frecvent și în cazul persoanelor diagnosticate cu psoriazis. Aceste proceduri pot contribui la reducerea inflamației, calmarea mâncărimii și îndepărtarea scuamelor, iar în multe situații ajută la prelungirea perioadelor de remisie și la îmbunătățirea aspectului pielii.
Medicii dermatologi precizează însă că eficiența tratamentului diferă de la un pacient la altul, motiv pentru care curele balneare trebuie integrate într-un plan terapeutic individualizat și monitorizat medical.
Ce rol pot avea aceste terapii în anumite afecțiuni ginecologice și cine trebuie să ceară aviz medical
Sovata este cunoscută de zeci de ani pentru programele balneare dedicate femeilor diagnosticate cu anumite afecțiuni ginecologice cronice care pot influența fertilitatea. Specialiștii explică faptul că apa sărată, nămolul terapeutic și procedurile de recuperare pot contribui la reducerea inflamației și la îmbunătățirea circulației locale.
Totuși, aceste terapii nu reprezintă un tratament al infertilității și nu garantează obținerea unei sarcini. Ele pot fi recomandate doar după evaluarea unui medic ginecolog și integrate într-un plan terapeutic complex.
Medicii avertizează că, deși curele balneare au numeroase beneficii, acestea nu sunt indicate tuturor pacienților. Persoanele cu boli cardiovasculare severe, infecții acute, febră, anumite forme de cancer sau insuficiență cardiacă decompensată trebuie să solicite aviz medical înainte de începerea tratamentului. De asemenea, femeile cu sarcini cu risc sunt sfătuite să evite aceste proceduri.
România rămâne una dintre țările europene cu un patrimoniu balnear valoros, iar stațiuni precum Sovata, Techirghiol, Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Bazna, Amara și Lacul Sărat continuă să fie incluse în programe de recuperare medicală. Specialiștii subliniază că beneficiile acestor terapii apar atunci când sunt recomandate de medici și integrate într-un plan de tratament adaptat fiecărui pacient.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.