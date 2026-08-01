Radu Miruță, după evitarea retrogradării ratingului de țară: Românii au contribuit. Nu avem voie să ne oprim la jumătate

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, a transmis un mesaj public în care le-a mulțumit românilor pentru sprijinul acordat în perioada măsurilor de redresare bugetară. Oficialul susține că evitarea retrogradării ratingului de țară a fost posibilă și datorită contribuției cetățenilor care au acceptat măsurile fiscale adoptate de Guvern. În același timp, el afirmă că reformele începute trebuie continuate, indiferent de configurația viitorului Executiv.

Radu Miruță a susținut că România este în prezent funcțională și guvernată, însă consideră că, odată depășit pericolul retrogradării ratingului de țară, trebuie recunoscut și rolul cetățenilor care au suportat efectele măsurilor de echilibrare a bugetului.

Ministrul interimar le-a transmis mulțumiri românilor care au înțeles necesitatea susținerii financiare a statului într-un moment pe care îl descrie drept unul critic pentru finanțele publice. El a amintit că, la începutul mandatului Guvernului, autoritățile au solicitat sprijinul contribuabililor pentru a evita blocajele financiare.

„Da, România funcționează. Da, România este guvernată. Dar, dacă tot vorbim despre pericolul pe care l-am evitat legat de retrogradarea ratingului de țară, haideți să mai spunem ceva important. Foarte important. Țin să mai mulțumesc încă o dată fiecărui român care a înțeles că este nevoie ca, împreună, să rezolvăm găurile date la buget în anii precedenți”, a scris Radu Miruță.

În continuarea mesajului, oficialul a afirmat că primele zile ale actualului Executiv au fost marcate de dificultăți majore, iar autoritățile au explicat populației că fără un sprijin colectiv exista riscul blocării activității statului. Totodată, el a apreciat că majoritatea românilor au înțeles contextul economic în care se afla țara și a subliniat că povara ajustărilor a fost suportată în principal de cetățenii care plătesc taxe.

„La începuturile acestui guvern, când, după anii Ciolacu-Ciucă, erau numai cioburi pe jos și bugetul era praf, în primele zile am cerut sprijinul oamenilor. Sprijin din partea celor care plătesc taxe, explicând că, altfel, ne blocăm. Cei mai mulți ați înțeles, văzând unde fuseserăm aduși. A fost mult pe umerii cetățeanului simplu și mă înclin în fața acestui efort”, a afirmat Radu Miruță.

În aceeași postare, ministrul interimar a declarat că procesul de reformare a administrației a început dificil, însă consideră că măsurile inițiate de Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie continuate și după schimbarea Executivului.

Radu Miruță susține că redresarea finanțelor publice nu poate fi obținută fără restructurarea instituțiilor statului și fără eliminarea privilegiilor acordate persoanelor care au beneficiat, în opinia sa, de resurse publice fără rezultate pentru administrație. El avertizează că renunțarea la aceste reforme ar însemna revenirea la practicile care au generat dezechilibrele bugetare.

„Reformele de la stat au pornit cu greu (nu mai zic cine a pus frâna), dar au fost începute de Guvernul Bolojan și este important ca, oricum s-ar numi guvernul care vine, să meargă mai departe cu această curățenie în cămările statului. Problema însănătoșirii României nu se va rezolva altfel. Țipetele celor demufați de la banul public, unde au stat prea mult fără ca statul să aibă de câștigat, trebuie asumate. Trebuie trecut prin ele. Este prețul politic care trebuie plătit”, a transmis Radu Miruță.

Oficialul apreciază că alternativa ar fi abandonarea direcției actuale și amânarea reformelor, scenariu pe care îl consideră periculos pentru evoluția economică a țării. În opinia sa, statul trebuie să funcționeze în beneficiul contribuabililor și al celor care își îndeplinesc obligațiile fiscale, iar procesul de restructurare început nu trebuie întrerupt.