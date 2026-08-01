România a evitat retrogradarea, însă avertismentul rămâne. Christian Năsulea: Avem motive să fim îngrijorați în continuare

România a evitat, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”, după ce agenția de rating Fitch a decis menținerea calificativului de țară la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă. Decizia oferă un răgaz autorităților, însă economiștii avertizează că riscurile nu au dispărut, iar următorul test important va veni chiar săptămâna viitoare, când Moody’s își va publica propria evaluare. În același timp, economistul Radu Georgescu a explicat situația economică a României printr-o comparație sugestivă între un examen la economie susținut de România și Cehia.

Potrivit informațiilor apărute vineri seară, agenția Fitch a decis să mențină ratingul de țară al României la „BBB-”, evitând astfel o retrogradare care ar fi putut avea efecte importante asupra costurilor de finanțare și asupra încrederii investitorilor.

Totuși, calificativul rămâne însoțit de perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că riscurile privind o eventuală retrogradare nu au dispărut. Printre principalele vulnerabilități se numără deficitul bugetar ridicat, dezechilibrele externe, incertitudinea politică și ritmul reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest context, economistul Christian Năsulea a explicat că decizia Fitch reprezintă doar o etapă, întrucât piața așteaptă acum verdictul Moody’s, programat pentru 7 august.

„Am stat cu stres zilele acestea pentru că nu se știa foarte clar. Existau argumente care să ne ducă și în direcția unui down rating, dar existau și argumente pentru păstrarea ratingului de țară. Și același lucru se va întâmpla, de fapt săptămâna viitoare, când trebuie să vedem exact care va fi poziția celor de la Moody’s. Și aici e important să spunem că oricare dintre aceste agenții ne-ar retrograda, o singură retrogradare din trei este suficientă, în așa fel încât anumite fonduri de investiții, anumiți investitori să fie obligați statutar să vândă titlurile de stat pe care le dețin de la statul român, chiar dacă trebuie să facă acest lucru vânzând în pierdere. Deci, cumva, este în continuare o situație tensionată, cauzată de generații întregi de politicieni care au fost iresponsabili cu banii noștri, ai tuturor românilor”, a declarat Christian Năsulea.

Economistul a explicat că o eventuală retrogradare nu ar afecta doar statul român, ci și investitorii instituționali și fondurile de pensii care dețin obligațiuni emise de România.

„Este posibil ca acest lucru să reprezinte un factor. Însă, dacă ne uităm istoric la ceea ce s-a întâmplat cu Portugalia, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Grecia, nu este obligatoriu. Deci, în momentul în care vorbim despre aceste evaluări, Moody’s, care trebuie să evalueze săptămâna viitoare, este în mod normal mai severă, are un algoritm mai strict decât cel pe care îl utilizează cei de la Fitch. Deci avem motive să fim îngrijorați în continuare. Însă aici mai e o chestiune foarte importantă. Dacă țara noastră va suferi un down grade, nu suferim doar noi. Suferă și fondurile de pensii private din România, suferă și fondul de pensii private sau alți investitori din alte țări care și-au pus încrederea în statul român”, a mai declarat acesta.

Năsulea consideră însă că există și argumente care ar putea cântări în favoarea României, inclusiv îmbunătățirea unor indicatori macroeconomici și faptul că o retrogradare ar putea avea efecte negative asupra piețelor financiare.

„Deci cumva, pe ce mă bazez în plus față de ideea că, totuși, indicatorii macroeconomici ai acestei țări sunt în îmbunătățire, sunt mai buni decât erau acum câteva luni, mă bazez pe faptul că niciuna dintre aceste agenții nu ar trebui să dorească să fie cea care declanșează un bulgăre de zăpadă, de pe urma cărora vor suferi piețele financiare din întreaga Europă, cel puțin, dacă nu chiar din întreaga lume”, a declarat Christian Năsulea.

În urma deciziei agenției de rating, economistul Radu Georgescu a publicat o analiză în care compară România și Cehia cu doi elevi care susțin un examen la economie, iar profesorul este chiar Fitch.

Acesta descrie România drept un elev care intră nepregătit în examen, în timp ce Cehia este prezentată ca exemplul unei economii disciplinate.

„Aseară târziu au venit rezultatele la examenul de economie. România și Cehia sunt ca niște elevi care au dat examen la Economie. Profesorul este un tip care se numește Fitch. Și are catedra la Frankfurt am Main. România și-a așteptat rezultatul stând în bancă, roșie la față și transpirată. Știe că nu a învățat nimic. Că a pierdut timpul jucându-se pe calculator. La examen a scris ceva la întâmplare. Poate iese. Sau poate nu. Se roagă să nu rămână corigentă.”

În continuare, economistul explică simbolic decizia Fitch și problemele structurale ale economiei românești.

„Aseară târziu, profesorul a venit cu lucrările corectate. Uau!!! România a luat minus cinci. Profesorul Fitch îi spune: — Îți dau minus cinci. Dar să știi că nu mai merge așa, România. Trebuie să începi să înveți, dacă nu vrei să rămâi corigentă. Profesorul încercuiește cu roșu, pe lucrare, subiectele scrise de România: deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial, inflația. Pe scurt, corectează toate subiectele de la examen.”

În paralel, Georgescu folosește exemplul Cehiei pentru a evidenția diferențele dintre cele două economii.

„Cehia și-a primit și ea rezultatul. Cehia iese din clasă cu zâmbetul până la urechi. Știe că a învățat. Are caietele pline de notițe frumos subliniate. Cehia a luat nouă plus. Profesorul Fitch îi spune: — Bravo, Cehia! Îți dau nouă plus. Dacă vei învăța la fel, la următorul examen vei primi sigur zece. Profesorul laudă modul în care Cehia a abordat subiectele examenului: deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial, inflația.”

Economistul explică apoi diferența dintre calificativele acordate de Fitch.

„Pentru cei care nu știu ce note pune profesorul Fitch: Cehia a primit de la profesorul Fitch nota AA−. Este echivalentul unui nouă. Aceeași notă o mai au Belgia și Austria. Cehia are o notă mai bună decât Italia sau Spania. România a primit nota BBB−. BBB− este cu șase trepte sub AA−. Este echivalentul unui cinci. Profesorul a scris pe lucrarea României „perspectivă negativă”. Asta înseamnă, de fapt, minus cinci. Nicio altă țară din UE nu are nota BBB−.”

Decizia Fitch înlătură, cel puțin pentru moment, riscul unei reacții imediate pe piețele financiare și menține România în categoria statelor recomandate investițiilor. Totuși, avertismentele privind deficitul bugetar, dezechilibrele macroeconomice și incertitudinea politică rămân în vigoare.

În acest context, atenția investitorilor se mută acum către evaluarea Moody’s din 7 august, care va reprezenta un nou test pentru economia României și pentru credibilitatea măsurilor de consolidare fiscală asumate de autorități. Dacă și această agenție va transmite un semnal negativ, presiunea asupra costurilor de finanțare și asupra piețelor ar putea crește semnificativ.