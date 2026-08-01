România merge mai departe în procesul pentru medalia Anei Maria Bărbosu. Sorin Grindeanu: „Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate”

Parlamentul a identificat fondurile necesare pentru continuarea procesului privind medalia olimpică a gimnastei Ana Maria Bărbosu la Tribunalul Federal Elvețian, a anunțat sâmbătă președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Decizia vine după ce, la începutul lunii iulie, au apărut informații potrivit cărora statul român nu ar mai avea resursele financiare necesare pentru a susține demersul juridic început după Jocurile Olimpice de la Paris.

Liderul social-democrat a transmis că România trebuie să ducă până la capăt lupta juridică începută în urma controverselor din finala olimpică la sol și a subliniat că miza nu este doar o medalie, ci respectarea principiului dreptății în sport.

„Ne-am uitat cu toţii la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Şi apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore. Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluţia prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu. Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român care concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, ţara asta stă lângă voi”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Anunțul vine într-un moment important pentru cazul care a atras atenția lumii sportive și care continuă să fie analizat în instanțele internaționale.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, Tribunalul Federal Elvețian a decis retrimiterea cauzei privind medalia de bronz câștigată de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris pentru rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Anterior, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) anunțase că sprijină, la solicitarea Federației Române de Gimnastică, toate demersurile juridice internaționale necesare în acest dosar.

La începutul lunii iulie au apărut însă informații potrivit cărora lipsa fondurilor risca să afecteze continuarea procesului, situație care, potrivit lui Sorin Grindeanu, a fost între timp rezolvată prin identificarea resurselor financiare necesare.

Finala olimpică la sol din 5 august 2024 a fost una dintre cele mai disputate probe ale Jocurilor Olimpice de la Paris.

După evoluțiile concurentelor, Rebeca Andrade din Brazilia a cucerit medalia de aur, iar Simone Biles din Statele Unite a obținut argintul.

Pentru mai puțin de un minut, Ana Maria Bărbosu ocupa poziția a treia și se pregătea să sărbătorească medalia de bronz.

Situația s-a schimbat însă după ce antrenoarea sportivei americane Jordan Chiles a contestat nota acordată gimnastei sale. În urma reanalizării, arbitrii au majorat punctajul lui Jordan Chiles de la 13,666 la 13,766, iar sportiva din SUA a urcat pe locul al treilea, în timp ce Ana Bărbosu a coborât pe poziția a patra.

Federația Română de Gimnastică a contestat ulterior decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, susținând că solicitarea echipei americane fusese depusă după expirarea termenului regulamentar.

După audieri care au durat aproximativ opt ore, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis contestația formulată de Federația Română de Gimnastică.

Ulterior, apelul formulat de Federația Americană de Gimnastică și de Jordan Chiles a fost respins, iar Ana Maria Bărbosu a fost declarată oficial medaliată cu bronz la proba de sol.

În același timp, TAS a precizat că nu are competența de a dispune acordarea unei a doua medalii de bronz sportivei americane, deși partea română susținuse această variantă ca soluție de compromis.

Ca urmare a hotărârii, Ana Maria Bărbosu a urcat pe podium, Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiția pe locul al patrulea, iar Jordan Chiles a fost clasată pe poziția a cincea.

Medalia obținută de Ana Maria Bărbosu a reprezentat prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după o pauză de 12 ani.

La 16 august 2024, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a primit la Paris medalia de bronz atribuită României în urma deciziei TAS, aceasta fiind ulterior înmânată Anei Maria Bărbosu în cadrul unei ceremonii organizate la sediul COSR din București.

Medalia primită de sportiva română nu este însă aceeași care i-a fost înmânată inițial lui Jordan Chiles la festivitatea de premiere.

Între timp, cazul a continuat în instanțele elvețiene, atât Sabrina Maneca Voinea, cât și Jordan Chiles și Federația Americană de Gimnastică formulând propriile apeluri.

Dosarul rămâne astfel unul dintre cele mai complexe litigii din istoria recentă a gimnasticii olimpice, iar România va continua să își susțină poziția în fața instanțelor internaționale, după asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea procesului.