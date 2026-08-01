Cutremur puternic în Italia. Seismul a provocat pene de curent, a oprit trenurile și a avariat clădiri în apropiere de Napoli

Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 a zguduit vineri seară zona Campi Flegrei, situată la vest de Napoli, în sudul Italiei, provocând întreruperi ale alimentării cu energie electrică, suspendarea transportului feroviar și a metroului, precum și avarii la unele clădiri. Seismul a fost resimțit puternic de populație, iar numeroși locuitori au ieșit pe străzi de teamă că ar putea urma replici.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV), seismul s-a produs la ora 19:46, ora locală (17:46 GMT), și a avut magnitudinea de 4,7.

Epicentrul a fost localizat în zona Campi Flegrei, una dintre cele mai monitorizate regiuni vulcanice din Europa, la aproximativ trei kilometri adâncime. Tocmai această adâncime redusă a făcut ca mișcarea tectonică să fie resimțită intens în Napoli și în localitățile din apropiere.

Autoritățile locale au decis suspendarea temporară a circulației trenurilor și a metroului pentru verificarea infrastructurii și prevenirea unor eventuale incidente.

În mai multe cartiere au fost raportate pene de curent, iar echipele de intervenție au început evaluarea situației imediat după producerea cutremurului.

Serviciul italian de pompieri a transmis că au fost identificate avarii minore la unele clădiri din Napoli și din împrejurimi. Cu toate acestea, până la momentul raportării nu existau solicitări urgente pentru operațiuni de salvare sau persoane prinse sub dărâmături.

Presa italiană relatează că acesta se numără printre cele mai puternice cutremure înregistrate în ultimii ani în zona Campi Flegrei.

În mai multe cartiere din Napoli, oamenii și-au părăsit locuințele imediat după producerea seismului și s-au adunat în spații deschise, de teama unor noi mișcări seismice.

Autoritățile continuă verificările la clădirile publice și la infrastructura de transport pentru a se asigura că nu există riscuri suplimentare.

Campi Flegrei este o vastă calderă vulcanică aflată în vestul orașului Napoli și una dintre cele mai complexe structuri geologice din Europa.

În ultimii ani, regiunea a înregistrat o creștere a activității seismice și a fenomenului de ridicare lentă a solului, cunoscut sub numele de bradisism, ceea ce a determinat autoritățile italiene să intensifice monitorizarea și să actualizeze planurile de intervenție în caz de urgență.

Deși cutremurele de intensitate redusă sunt frecvente în această zonă, producerea unor seisme mai puternice a reaprins temerile privind repetarea crizei seismice de la începutul anilor 1980, când mii de persoane au fost evacuate din cauza activității intense din Campi Flegrei.

Italia se află într-o regiune cu activitate tectonică ridicată, iar cutremurele fac parte din realitatea geologică a țării.

Printre cele mai grave dezastre din ultimele decenii se numără seria de cutremure care a lovit centrul Italiei în 2016, afectând regiunile Lazio, Umbria și Marche și provocând moartea a aproximativ 300 de persoane.

Cel mai devastator seism din istoria recentă a Italiei a avut loc în noiembrie 1980, în zona Irpinia, din sudul țării. Cutremurul, cu magnitudinea de 6,9, a provocat aproximativ 2.700 de victime și a distrus sute de localități.

Autoritățile italiene continuă să monitorizeze evoluția situației din zona Campi Flegrei pentru a stabili dacă vor exista noi replici și pentru a evalua în detaliu eventualele pagube produse de cutremur.